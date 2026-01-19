Un adulto agredió a adolescentes y los amenazó con un cuchillo frente a un kiosco céntrico de Pergamino

El adulto agredió a los menores y fue a buscar un cuchillo para intimidarlos.

Un grave episodio de violencia urbana ocurrió este domingo por la noche frente al kiosco Tik Tok , en la esquina de avenida de Mayo y Rivadavia , donde un hombre adulto agredió a un grupo de adolescentes , golpeó a uno de ellos y los amenazó con un arma blanca , antes de escapar en un automóvil.

El hecho se registró alrededor de las 21.30, cuando un grupo de adolescentes —de entre 15 y 16 años— se encontraba sentado en una de las mesas ubicadas en la vereda del kiosco Tik Tok, compartiendo una bebida luego de realizar actividades recreativas en la zona.

De acuerdo al relato de la madre de uno de los menores lesionados, todo se inició tras un comentario verbal propio del intercambio entre adolescentes. Al pasar junto a ellos, un hombre mayor de edad, que se encontraba acompañado por su hija, les reprochó el lenguaje utilizado. Los jóvenes pidieron disculpas en reiteradas oportunidades, pero el adulto reaccionó de manera violenta y desproporcionada.

Los adolescentes se dispersaron rápidamente porque el adulto fue a buscar un cuchillo al auto.

Según la denuncia, el individuo tomó una silla plástica del local y golpeó por la espalda a uno de los chicos. Ante esa agresión, otro adolescente intervino para defenderlo, momento en el que el adulto lo sujetó del cuello y le propinó golpes de puño en el rostro, generando una breve pero intensa escaramuza.

alfonso godoy federico delloso reporte la opinion pergamino La madre de uno de los adolescentes brindó declaraciones al ciclo de streaming REPORTE LA OPINION que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso. LA OPINION

La situación se tornó aún más grave cuando el agresor comenzó a incitar a la pelea, desafiando verbalmente a los menores. Luego corrió hacia un automóvil Nissan Tiida negro, que tenía estacionado en el carril contrario de avenida de Mayo, en cercanías de la esquina con Estrada. Temiendo que pudiera regresar armado, los adolescentes se dispersaron.

Minutos después, el hombre volvió al lugar y, al encontrarse con uno de los jóvenes, extrajo un cuchillo con funda de cuero de entre sus ropas e intentó apuñalarlo. El adolescente retrocedió y logró evitar el ataque, pero el adulto le asestó un fuerte golpe de puño en la cara, dejándolo aturdido e inconsciente por algunos segundos.

La madre del chico relató que al llegar al lugar encontró a su hijo con la boca ensangrentada y en estado de shock, sin poder recordar con precisión lo ocurrido debido al impacto recibido. Según su descripción, el agresor sería un hombre de baja estatura, moreno, con barba tupida, que se movilizaba en un vehículo negro.

Antes de retirarse definitivamente, el individuo continuó con insultos y expresiones intimidatorias, incluso burlándose ante la posibilidad de que se llamara a la Policía, y volvió a arrojar una silla contra el suelo, generando mayor temor entre quienes se encontraban en la zona.

La mujer remarcó la indignación e impotencia que le generó el episodio y cuestionó los comentarios estigmatizantes que circularon en redes sociales, remarcando que se trató de una agresión injustificada de un adulto contra menores, y no de una pelea entre jóvenes.

Finalmente, confirmó que radicó la denuncia correspondiente en sede policial, por lo que el hecho quedó en manos de la Justicia y se iniciaron tareas investigativas para identificar al agresor y determinar su responsabilidad penal.

