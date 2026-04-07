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    • Tomás Casquero otra vez entre los mejores del Campeonato Argentino

    El ajedrecista pergaminense de 9 años finalizó sexto en la categoría Sub 10, a medio punto del podio en Villa Martelli y ratificó su crecimiento sostenido.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de abril de 2026 - 14:21
    Concentración total. Tomás Casquero, durante una de sus partidas en el Campeonato Argentino.

    Concentración total. Tomás Casquero, durante una de sus partidas en el Campeonato Argentino.

    FAMILIA CASQUERO

    El ajedrecista de Pergamino, Tomás Casquero, volvió a ser protagonista en el Campeonato Argentino de Ajedrez de Infantiles y Juveniles, disputado entre el jueves y el domingo pasado en Villa Martelli, Buenos Aires, que reunió a 376 jugadores.

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    Tomás Casquero recibió el trofeo de ganador en Sub 15 y el de campeón 2025 en Sub 12, tras una jornada perfecta en Chacabuco.

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    En la categoría Sub 10, que contó con 41 participantes y un alto nivel competitivo, Casquero finalizó en el sexto puesto con 5,5 puntos, producto de cuatro triunfos, tres tablas (empates) -incluido uno ante el campeón Thiago Chocala- y una sola derrota, frente a Dante Fiocco, quien se consagró subcampeón.

    El título quedó en manos de Chocala, de Florencio Varela, con 7 unidades, seguido por Fiocco con 6,5. De esta manera, el pergaminense, que representó al Club Argentino de Ajedrez, quedó a apenas medio punto del último escalón del podio, en una actuación que lo volvió a ubicar entre los mejores del país en su categoría.

    Tomás Casquero otra vez protagonista

    El resultado cobra mayor relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en el que Casquero se posiciona como uno de los protagonistas principales en un Campeonato Argentino. En temporadas anteriores, el joven talento local había logrado consagrarse campeón en las categorías Sub 8 y Sub 9 (Escolar), consolidando una trayectoria ascendente a nivel nacional. En esta oportunidad, volvió a competir mostrando solidez y madurez en cada partida, características que lo mantienen en la elite del ajedrez infantil argentino.

    Resultados Casquero Argentino

    Crecimiento sostenido

    Más allá de la posición final, el desempeño de “Tomi” Casquero dejó un saldo altamente positivo. Jugando por encima de su nivel de ranking, logró sumar 23 puntos de ELO, lo que le permitirá alcanzar los 1.677, un indicador claro de su evolución y progreso en el juego. Este crecimiento no es casual, sino que responde a un proceso sostenido de formación y competencia, en el que el pergaminense viene dando pasos firmes frente a rivales cada vez más exigentes.

    Tomás Casquero

    Un presente positivo

    La actuación en Villa Martelli se suma a un positivo presente deportivo. Apenas una semana antes, Casquero había brillado en Chacabuco, donde se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 15 en la primera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

    En aquella competencia ganó las siete partidas que disputó, logrando una actuación perfecta frente a rivales de mayor edad y experiencia, lo que puso en evidencia su capacidad para competir en categorías superiores.

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