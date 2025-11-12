La Sub 16 de Gimnasia a Chapadmalal para jugar la Copa Argentina de voleibol

El plantel del Lobo antes de partir rumbo a Chapadmalal en el frente de la sede mens sana. VOLEIBOL GIMNASIA Y ESGRIMA

El equipo Sub 16 femenino de Gimnasia y Esgrima viajó rumbo a Chapadmalal para participar en la Copa Argentina de Clubes de voleibol, el torneo más importante del país para las categorías formativas, que se disputará hasta el lunes próximo con la presencia de 35 equipos de todo el país.

El conjunto dirigido por el profesor Gastón Alvarez logró su clasificación tras una sobresaliente actuación en Coronel Vidal, donde se quedó con el primer puesto de una nueva etapa de la Liga Provincial Bonaerense (LiProBo). En la final, el Lobo venció a Recreativo de Carmen de Areco por 3 a 0, coronando un camino de esfuerzo, crecimiento y superación.

Plantel y cuerpo técnico El plantel Sub 16 del Lobo, que debutará este jueves en Chapadmalal, lo integran: María Savignano (capitana), Julieta Pratissoli, Delfina Bichara, Delfina Doyen, Martina Russo, Valentina Conti, Catalina Muñoz, Pilar Acuña, Josefina Obregón, Agustina Marini, Marlene Roca, Gianna Giacopetti, Juana Fossa y Julia Obelar. Entrenador: Gastón Alvarez. Auxiliar: “Pachi” Acuña.

Un sueño hecho realidad La capitana María Savignano expresó el sentimiento del equipo antes de emprender el viaje: “Nos llena de orgullo representar a Gimnasia, a Pergamino y a la provincia. Sabemos que la Copa Argentina será muy competitiva, pero vamos con la ilusión de disfrutarlo al máximo y dejar todo en la cancha”.

El equipo no solo se preparó en lo deportivo, sino también en lo solidario: jugadoras, familias y dirigentes impulsaron distintas campañas para reunir fondos que hicieran posible el viaje, demostrando una vez más el compromiso y la unión del grupo.

