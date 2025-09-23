martes 23 de septiembre de 2025
    • Sortearon el fixture de la primera fase de la Copa Nicoleña, en la sede de la Liga

    La Liga Nicoleña de Futbol sorteó el orden de partidos de Copa Nicoleña 2025 que iniciará el 1° de octubre y llevará el nombre de Daniel Ronco.

    23 de septiembre de 2025 - 12:05
    Sortearon el orden de partidos de la primera fase de la Copa Nicoleña 2025.

    LaOpinion

    En la sede de la Liga Nicoleña de Fútbol quedó definido el programa de partidos de la primera fase de la Copa Nicoleña, que comenzará el 1° de octubre y se disputará los días miércoles, en paralelo al Torneo Clausura.

    El certamen llevará el nombre “Daniel Ronco”, como homenaje al destacado exfutbolista, entrenador y presidente de Argentino Oeste, con trayectoria en el fútbol profesional.

    La presentación se realizó este lunes con la presencia del presidente Sandro García y del propio Daniel Ronco, en el marco del sorteo del orden de los encuentros, cuyos cruces ya estaban establecidos según las posiciones finales del Torneo Apertura.

    Las fechas de la primera fase de la Copa Nicoleña 2025

    • Miércoles 1 de octubre: La Emilia vs. Los Andes | San Martín vs. Fútbol San Nicolás.

    • Miércoles 8 de octubre: Paraná vs. El Fortín | Somisa vs. Conesa.

    • Miércoles 15 de octubre: General Rojo vs. Matienzo | Defensores vs. Social.

    • Miércoles 22 de octubre: Belgrano vs. 12 de Octubre | Regatas vs. Argentino Oeste.

    De esta manera, la Copa Nicoleña suma un nuevo capítulo al calendario del fútbol local, que combinará la definición del Clausura “Héctor Storti” con este torneo especial en homenaje a Ronco.

