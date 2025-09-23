Sortearon el fixture de la primera fase de la Copa Nicoleña, en la sede de la Liga

En la sede de la Liga Nicoleña de Fútbol quedó definido el programa de partidos de la primera fase de la Copa Nicoleña, que comenzará el 1° de octubre y se disputará los días miércoles, en paralelo al Torneo Clausura.
El certamen llevará el nombre “Daniel Ronco”, como homenaje al destacado exfutbolista, entrenador y presidente de Argentino Oeste, con trayectoria en el fútbol profesional.
La presentación se realizó este lunes con la presencia del presidente Sandro García y del propio Daniel Ronco, en el marco del sorteo del orden de los encuentros, cuyos cruces ya estaban establecidos según las posiciones finales del Torneo Apertura.
De esta manera, la Copa Nicoleña suma un nuevo capítulo al calendario del fútbol local, que combinará la definición del Clausura “Héctor Storti” con este torneo especial en homenaje a Ronco.