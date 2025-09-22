Felicitas Capdevila Rojas: segunda y clasificada al Nacional Federativo en San Juan

Felicitas Capdevila Rojas finalizó sexta en el ranking provincial y se ganó un lugar en el Nacional.

La gimnasta pergaminense Felicitas Capdevila Rojas , representante de los gimnasios Crecer de Salto y Olímpica Pilar, tuvo una sobresaliente actuación en la tercera y última fecha del Torneo Provincial de la Federación Bonaerense de Gimnasia Artística (FBG), disputada entre el viernes y el sábado en la localidad de Aguas Verdes . En esta competencia, “Feli” se quedó con el segundo puesto en el Nivel 6, Categoría Infantil , destacándose entre 32 competidoras de toda la provincia.

Con una puntuación total de 44.250 , redondeó su mejor torneo de la temporada, finalizando sin caídas y ejecutando con solvencia elementos nuevos incorporados en sus rutinas durante los últimos meses de preparación. Sus puntajes por aparato fueron: barras asimétricas: 11.300; viga de equilibrio: 11.150; suelo: 11.400; y salto: 10.500.

Esta actuación no solo le valió el segundo puesto en la fecha, quedando a 50 centésimas de la ganadora, sino que también le permitió finalizar sexta en el ranking provincial , lo que le aseguró su clasificación al Torneo Nacional Federativo 2025 , que se llevará a cabo del 18 al 26 de noviembre en San Juan , uno de los objetivos más importantes de su temporada.

Durante la competencia en Aguas Verdes, formó parte del subgrupo 2, junto a gimnastas de Banfield, Pacheco, Pilar, Salto y Florida. Allí, desplegó todo el trabajo realizado en los entrenamientos de los últimos meses, consolidando la evolución técnica que venía demostrando en competencias anteriores.

“Te vi muy segura en los aparatos, maduraron los ejercicios que necesitábamos en viga y eso marcó la diferencia. Volviste a competir sin caídas. Recordá que es un camino largo y difícil pero posible, hoy brillante con luz propia. Felicitaciones y a seguir trabajando duro. Estoy muy feliz”, le expresó a “Feli” su entrenador Pablo Pérez, quien la acompañó con su habitual dedicación.

Una evolución constante

Esta destacada participación cierra un camino ascendente en el Provincial. En la segunda fecha, disputada también en Aguas Verdes, Capdevila Rojas había finalizado undécima entre 38 gimnastas, con una puntuación total de 40.350.

Su desempeño más reciente no solo refleja una evolución técnica clara, sino también una madurez competitiva que le permitió enfrentar los desafíos con seguridad y confianza. La viga, uno de los aparatos más exigentes por su nivel de precisión y riesgo, fue en esta oportunidad uno de sus máximos logros, al lograr completar su rutina sin caídas, una meta que venía persiguiendo desde inicios del año.

En suelo, volvió a destacarse por su expresión corporal y elegancia en la línea coreográfica, mientras que en barras asimétricas, su especialidad, alcanzó una de las calificaciones más altas del torneo. En salto, si bien tuvo un leve desequilibrio en la recepción, ejecutó correctamente la técnica, demostrando que sigue consolidando su rendimiento integral.

Rumbo a San Juan y nuevos desafíos

La clasificación al Nacional Federativo de San Juan 2025 es un premio al esfuerzo constante. Felicitas entrena unas 24 horas semanales entre los gimnasios Crecer de Salto, bajo la guía de Pablo Pérez, y Olímpica Pilar, junto a Guillermo Echeveste y Gastón Olivares, entrenadores de la selección nacional. Allí perfecciona no solo su técnica, sino también su preparación física y mental.

En 2024, había regresado a las competencias tras superar una enfermedad tumoral en su pierna derecha, y cerró ese año con una destacada actuación en el Nacional de Mendoza, donde fue subcampeona por equipos y sexta en el all around del Nivel 4.

Con esta clasificación al Nacional asegurada, “Feli” ya pone el foco en su próximo gran objetivo: representar a la provincia de Buenos Aires en el certamen Nacional y medirse con las mejores gimnastas del país de su categoría.