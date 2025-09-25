jueves 25 de septiembre de 2025
    • Hombre con antecedentes fue aprehendido tras robar un comercio en San Pedro

    La policía detuvo a un hombre de 32 años con antecedentes tras un robo en un comercio. Secuestraron un arma blanca y los elementos sustraídos.

    25 de septiembre de 2025 - 14:25
    LAOPINION

    La policía de San Pedro, junto al Gabinete Criminológico, logró esclarecer un nuevo hecho de robo ocurrido en la ciudad. En la tarde de ayer, tras una rápida investigación, detuvieron a un hombre de 32 años, con amplios antecedentes penales, que había sido denunciado por sustraer elementos de un comercio local.

    Le incautaron un arma blanca y todo lo robado

    Durante el operativo, se le secuestró un arma blanca y todos los elementos sustraídos del local, los cuales fueron inmediatamente devueltos al damnificado. El sujeto quedó alojado en los calabozos de la dependencia local, a disposición de la Justicia.

    La Unidad Fiscal de Instrucción intervino rápidamente, ordenando la notificación de la causa penal y fijando fecha para su primera comparecencia ante el juzgado interviniente.

    Reconocimiento al accionar policial

    Desde las fuerzas de seguridad destacaron la celeridad en la investigación, que permitió no solo recuperar lo robado sino también detener al autor sin generar mayores incidentes, en una zona compleja por sus condiciones geográficas.

    Se espera que el acusado comparezca ante la justicia en las próximas horas para prestar declaración y enfrentar cargos por robo agravado por el uso de arma blanca.

