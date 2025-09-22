Histórico: Pergamino campeón del Torneo Zonal U17 de básquetbol femenino

El seleccionado de Pergamino con el trofeo durante el festejo tras el título logrado en el Zonal.

En una actuación inolvidable, el seleccionado femenino U17 de la Asociación Pergaminense de Básquetbol ( APB ) se coronó campeón invicto del Torneo Zonal disputado entre el sábado y el domingo en San Nicolás . Este logro representa el primero en la histórica en la rama femenina para la APB, consolidando el crecimiento del básquet de mujeres en Pergamino y la región.

Las dirigidas por Franco Fontana demostraron un nivel sólido y colectivo durante los tres partidos, disputados en el estadio del Club Belgrano, y sellaron con autoridad su clasificación al Torneo Provincial , el objetivo del proceso iniciado meses atrás.

El debut llegó el sábado por la mañana ante las locales, San Nicolás . En un duelo muy parejo, las pergaminenses se quedaron con la victoria por 57 a 51 . Por la tarde del mismo sábado, enfrentaron a Zárate-Campana . Pergamino dominó con solidez desde el inicio para cerrar el encuentro con una victoria clara por 66 a 47 .

El cierre fue el domingo frente a Chivilcoy , y las chicas de Pergamino no dejaron dudas: volvieron a mostrar su mejor versión y se impusieron por un contundente 58 a 38 , sellando un torneo perfecto y el título zonal.

Este título tiene un valor histórico: es el primero en la rama femenina para la Asociación Pergaminense de Básquetbol en un Torneo Zonal de Selecciones. Un hito que reconoce el trabajo sostenido de jugadoras, entrenadores y clubes que apuestan al crecimiento del básquet femenino en la ciudad.

Plantel y cuerpo técnico

Durante su preparación, el cuerpo técnico encabezado por Franco Fontana, junto al preparador físico Julián Gallardo y la jefa de equipo Florencia San Martino, trabajó con este grupo de jugadoras en un proceso que empieza a dar sus frutos.

El plantel U17 de Pergamino estuvo conformado por: Victoria Camardo (GEP), María Paz Corta (GEP), Emma Martínez Delorenzi (GEP), Agostina Abrigo (GEP), Victoria Balich (GEP), Delfina Bas (GEP), Francesca Molle (GEP), Jazmín Palavecino (GEP), Leonella Cataldo (Sportivo Rojas), Tiana Cantero (Sportivo Rojas), Olivia Vimercatti (Sportivo Rojas), Mora López (Sportivo Rojas), Inés Flageat (GEP), Brunella Rossel (GEP) y Milagros Tizzano (GEP).