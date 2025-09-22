Liga Nicoleña de Futbol: San Martín sorprendió a Regatas y Social alcanzó la punta del Clausura

Derrota de Regatas ante San Martín y Social alcanzó a Defensores en el Clausura de la Liga Nicoleña de Futbol. Deportes Hoy

La octava fecha del Torneo Clausura “Héctor Storti” de la Liga Nicoleña de Fútbol dejó resultados que reacomodan la pelea por la punta y la clasificación a la Liguilla, aunque quedarán partidos pendientes debido a la lluvia que afectó a tres encuentros que se reprogramaron.

En uno de los duelos destacados, San Martín de Pérez Millán se tomó revancha de la final del Apertura y venció a Regatas como visitante por 1 a 0. El único tanto del encuentro lo marcó José Gómez a los 8 minutos del primer tiempo, lo que le permitió a los dirigidos por Diego Yaworski meterse de lleno en la lucha por los puestos de clasificación.

En tanto, en el estadio Simón Apiza, Social en Ramallo se impuso como local por 2 a 0 sobre 12 de Octubre, con un doblete de Santiago Canales. Con este triunfo, el conjunto de Sebastián Martínez alcanzó a Defensores en lo más alto de la tabla. El partido tuvo dos expulsados: Augusto Jara en el local y Joaquín Álvarez en el León.

Defensores no pudo jugar, y otros dos partidos a reprogramar La fecha quedó incompleta debido a la suspensión de tres partidos por las malas condiciones de los campos de juego tras las lluvias del sábado:

La Emilia vs. El Fortín , reprogramado para este martes a las 20.00.

Fútbol San Nicolás vs. Defensores , a reprogramar.

Argentino Oeste vs. Belgrano, también a reprogramar.

