lunes 22 de septiembre de 2025
    • Liga Nicoleña de Futbol: San Martín sorprendió a Regatas y Social alcanzó la punta del Clausura

    San Martín venció 1-0 a Regatas en la octava fecha de la Liga Nicoleña. Mientras Social derrotó 2-0 a 12 de Octubre y se subió a la cima junto a Defensores.

    22 de septiembre de 2025 - 10:15
    Derrota de Regatas ante San Martín y Social alcanzó a Defensores en el Clausura de la Liga Nicoleña de Futbol.

    Deportes Hoy

    La octava fecha del Torneo Clausura “Héctor Storti” de la Liga Nicoleña de Fútbol dejó resultados que reacomodan la pelea por la punta y la clasificación a la Liguilla, aunque quedarán partidos pendientes debido a la lluvia que afectó a tres encuentros que se reprogramaron.

    Defensores le ganó a Belgrano y sigue líder en el Torneo Clausura de la Liga Nicoleña de Futbol.

    Liga Nicoleña de Futbol: Defensores le ganó a Belgrano y sigue líder en el Torneo Clausura
    Se juega la 7° fecha del Clausura de la Liga Nicoleña de Futbol.

    Liga Nicoleña de futbol: se juega la séptima fecha del Clausura con partidos decisivos

    En uno de los duelos destacados, San Martín de Pérez Millán se tomó revancha de la final del Apertura y venció a Regatas como visitante por 1 a 0. El único tanto del encuentro lo marcó José Gómez a los 8 minutos del primer tiempo, lo que le permitió a los dirigidos por Diego Yaworski meterse de lleno en la lucha por los puestos de clasificación.

    En tanto, en el estadio Simón Apiza, Social en Ramallo se impuso como local por 2 a 0 sobre 12 de Octubre, con un doblete de Santiago Canales. Con este triunfo, el conjunto de Sebastián Martínez alcanzó a Defensores en lo más alto de la tabla. El partido tuvo dos expulsados: Augusto Jara en el local y Joaquín Álvarez en el León.

    Defensores no pudo jugar, y otros dos partidos a reprogramar

    La fecha quedó incompleta debido a la suspensión de tres partidos por las malas condiciones de los campos de juego tras las lluvias del sábado:

    • La Emilia vs. El Fortín, reprogramado para este martes a las 20.00.

    • Fútbol San Nicolás vs. Defensores, a reprogramar.

    • Argentino Oeste vs. Belgrano, también a reprogramar.

