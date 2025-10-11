San Nicolás: Dos motociclistas heridos tras un choque en la intersección de Lazarte y avenida Morteo

Dos motociclistas colisionaron y resultaron heridos en San Nicolás. LaOpinion

En horas de la tarde de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Lazarte y Avenida Morteo, en la zona sur de San Nicolás, de la cual se vieron involucrados dos motocicletas, siendo una Honda Wave, conducida por un hombre de 27 años, y una Guerrero Trip, guiada por otro joven de 22 años.

Asistieron a los motociclistas que presentaron lesiones Ambos motociclistas resultaron con lesiones y fueron asistidos por los servicios de emergencia. El SAME trasladó al conductor de 27 años al Hospital San Felipe, mientras que un móvil del C.E.M. 18 se encargó de derivar al otro joven herido.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, junto con el médico de policía y la Policía Científica, para realizar las pericias correspondientes. El hecho fue caratulado como “Lesiones culposas”, con intervención de la Policía Local.

