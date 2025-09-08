Sebastián Cianci noveno en la Vuelta La Paz con la Selección Argentina

Sebastián Cianci cerró una positiva participación en Recreo al finalizar en el Top 10. SEBASTIAN CIANCI

Sebastián Cianci tuvo una destacada participación con el equipo de la Selección Argentina al finalizar noveno en la general en la 10ª edición de la Vuelta La Paz, competencia que se desarrolló entre el sábado y el domingo en Recreo, Catamarca. El ciclista pergaminense fue capitán, liderando un equipo joven que tuvo una muy buena actuación en las tres etapas.

Comienzo con triunfo en la “crono” La actividad comenzó el sábado por la mañana con una contrarreloj por equipos de 10 kilómetros, donde el combinado nacional, con Cianci como uno de los referentes, se impuso con autoridad. “Ganamos la crono por equipos. Se la ganamos al Team Murray por un segundo y al SEP San Juan por ocho”, le contó a LA OPINION el ciclista pergaminense, quien suma ya más de una década de experiencia con la celeste y blanca.

Ese mismo día por la tarde se disputó la segunda etapa, de 140 kilómetros, en la que el equipo argentino volvió a ser protagonista. “Estuvimos toda la etapa escapados. En un momento éramos los seis de la selección en una fuga de 20. Nos volvieron a alcanzar, pero llegamos con tres nuestros adelante”, relató Cianci. En esa etapa, el triunfo fue para Tomás Moyano (Municipalidad de San Carlos), seguido por Matías Cedeira del Team Murray, mientras que Ramiro Videla fue tercero, Maximiliano Navarrete quinto y Cianci décimo, los tres de la selección argentina.

Seba Cianci seleccion Lo que pasó en la etapa final El domingo, en la última etapa de 160 kilómetros, un incidente condicionó las aspiraciones de Cianci. “Salimos con un planteo, armamos una bordeada, pero en un descuido agarramos una piedra. Un compañero pinchó, me quedé a esperarlo y cuando vengo conectando, se corta el grupo... terminé llegando en el segundo pelotón”, explicó.

A pesar de ello, la selección logró cerrar un gran desempeño: Ramiro Videla fue tercero en la etapa y segundo en la general, mientras que Maximiliano Navarrete terminó séptimo y Cianci finalizó noveno en la general, entre corredores de gran nivel. Podio Seba Cianci Recreo Sebastián Cianci (a la derecha) durante la premiación de la general de la Vuelta La Paz. SEBASTIAN CIANCI “Fue una carrera muy buena” Sebastián valoró el rendimiento colectivo y su rol dentro de un grupo en plena renovación: “Contento como capitán del equipo, me quedan unas cuantas carreras por delante. Ya tengo prácticamente confirmado todo el calendario con la selección, con muchas vueltas importantes. Hay una renovación y eso motiva”. También destacó el nivel de la competencia: “Estaban los mejores del país. Los pocos que faltaban estaban corriendo el Gran Premio de Venado Tuerto. Esto fue muy competitivo”. A 11 años de la primera convocatoria a la selección, Sebastián Cianci sigue consolidando su lugar, con vigencia, compromiso y liderazgo.

