lunes 08 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Sebastián Cianci noveno en la Vuelta La Paz con la Selección Argentina

    El ciclista pergaminense integró la selección nacional como capitán de un equipo que fue protagonista en las tres etapas de la competencia disputada en Recreo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    8 de septiembre de 2025 - 15:12
    Sebastián Cianci cerró una positiva participación en Recreo al finalizar en el Top 10.

    Sebastián Cianci cerró una positiva participación en Recreo al finalizar en el Top 10.

    SEBASTIAN CIANCI

    Sebastián Cianci tuvo una destacada participación con el equipo de la Selección Argentina al finalizar noveno en la general en la 10ª edición de la Vuelta La Paz, competencia que se desarrolló entre el sábado y el domingo en Recreo, Catamarca. El ciclista pergaminense fue capitán, liderando un equipo joven que tuvo una muy buena actuación en las tres etapas.

    Lee además
    Sebastián Cianci con la indumentaria oficial de la selección argentina que lucirá en Recreo.

    Sebastián Cianci vuelve a la selección en la Vuelta a La Paz
    Alfonso Domenech abandonó a seis vueltas de la bandera a cuadros en Buenos Aires.

    Alfonso Domenech, sin suerte en la Carrera de los 200 Pilotos

    Comienzo con triunfo en la “crono”

    La actividad comenzó el sábado por la mañana con una contrarreloj por equipos de 10 kilómetros, donde el combinado nacional, con Cianci como uno de los referentes, se impuso con autoridad. “Ganamos la crono por equipos. Se la ganamos al Team Murray por un segundo y al SEP San Juan por ocho”, le contó a LA OPINION el ciclista pergaminense, quien suma ya más de una década de experiencia con la celeste y blanca.

    Ese mismo día por la tarde se disputó la segunda etapa, de 140 kilómetros, en la que el equipo argentino volvió a ser protagonista. “Estuvimos toda la etapa escapados. En un momento éramos los seis de la selección en una fuga de 20. Nos volvieron a alcanzar, pero llegamos con tres nuestros adelante”, relató Cianci. En esa etapa, el triunfo fue para Tomás Moyano (Municipalidad de San Carlos), seguido por Matías Cedeira del Team Murray, mientras que Ramiro Videla fue tercero, Maximiliano Navarrete quinto y Cianci décimo, los tres de la selección argentina.

    Seba Cianci seleccion

    Lo que pasó en la etapa final

    El domingo, en la última etapa de 160 kilómetros, un incidente condicionó las aspiraciones de Cianci. “Salimos con un planteo, armamos una bordeada, pero en un descuido agarramos una piedra. Un compañero pinchó, me quedé a esperarlo y cuando vengo conectando, se corta el grupo... terminé llegando en el segundo pelotón”, explicó.

    A pesar de ello, la selección logró cerrar un gran desempeño: Ramiro Videla fue tercero en la etapa y segundo en la general, mientras que Maximiliano Navarrete terminó séptimo y Cianci finalizó noveno en la general, entre corredores de gran nivel.

    Podio Seba Cianci Recreo
    Sebasti&aacute;n Cianci (a la derecha) durante la premiaci&oacute;n de la general de la Vuelta La Paz.

    Sebastián Cianci (a la derecha) durante la premiación de la general de la Vuelta La Paz.

    “Fue una carrera muy buena”

    Sebastián valoró el rendimiento colectivo y su rol dentro de un grupo en plena renovación: “Contento como capitán del equipo, me quedan unas cuantas carreras por delante. Ya tengo prácticamente confirmado todo el calendario con la selección, con muchas vueltas importantes. Hay una renovación y eso motiva”.

    También destacó el nivel de la competencia: “Estaban los mejores del país. Los pocos que faltaban estaban corriendo el Gran Premio de Venado Tuerto. Esto fue muy competitivo”. A 11 años de la primera convocatoria a la selección, Sebastián Cianci sigue consolidando su lugar, con vigencia, compromiso y liderazgo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Sebastián Cianci vuelve a la selección en la Vuelta a La Paz

    Alfonso Domenech, sin suerte en la Carrera de los 200 Pilotos

    Federico Canal: de perder una pierna a cambiar vidas con la calistenia

    Joaquín Debeljuh Taruselli: "La carrera fue caótica, pero seguimos firmes en el campeonato"

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Belgrano en San Nicolás y Somisa en San Pedro ganaron y lideran el Grupo B

    Douglas sumó su primer punto y terminó con la racha de derrotas

    Torneo Pre Federal: Argentino y Comu se vuelven a ver las caras y Juventud viaja a San Nicolás

    Douglas recibe a Juventud Antoniana con la mira puesta en cortar la racha negativa

    El intendente Santiago Passaglia recibió a Santiago Gruñeiro, campeón panamericano en ciclismo

    Con el triunfo de Alianza de Colón ante Gimnasia finalizó la segunda del Clausura de básquetbol

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Alfonso Domenech abandonó a seis vueltas de la bandera a cuadros en Buenos Aires.

    Alfonso Domenech, sin suerte en la Carrera de los 200 Pilotos

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino celebra 91 años de historia y compromiso con la comunidad

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino celebra 91 años de historia y compromiso con la comunidad
    El Teatro San Martín entra en su etapa final y Pergamino se prepara para su reapertura

    El Teatro San Martín entra en su etapa final y Pergamino se prepara para su reapertura

    El Aeródromo de Pergamino reafirma su rol estratégico con dos vuelos sanitarios en un fin de semana

    El Aeródromo de Pergamino reafirma su rol estratégico con dos vuelos sanitarios en un fin de semana

    Sebastián Cianci cerró una positiva participación en Recreo al finalizar en el Top 10.

    Sebastián Cianci noveno en la Vuelta La Paz con la Selección Argentina

    Elecciones legislativas: así es el trámite para justificar no haber ido a votar

    Elecciones legislativas: así es el trámite para justificar no haber ido a votar