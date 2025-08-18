Sebastián Cianci ganó en Rojas y lideró el 1-2 del Club Ciclistas Unidos Pergamino

El ciclismo pergaminense vivió un domingo de fiesta en Rojas . En el marco del Gran Premio Ciudad de Rojas , disputado en un circuito callejero de 2.600 metros -por Avenida Bicentenario y Saavedra-, Sebastián Cianci , integrante del equipo Club Ciclistas Unidos Pergamino , se quedó con el triunfo. Se impuso en el sprint final, completando una sobresaliente actuación junto a su compañero Nahuel Romero , que cruzó la meta en el segundo lugar.

La competencia se desarrolló con un pelotón de más de 50 corredores y fue muy exigente por el nivel de los equipos presentes. El dominio en la primera parte de la prueba estuvo en manos del rojense Octavio Mangiaterra, quien logró una fuga que se sostuvo hasta los últimos 15 minutos. En ese momento, el pelotón, con protagonismo de los ciclistas pergaminenses, logró neutralizarlo y llevó la definición al sprint. Cianci se posicionó delante en la última curva, ubicada a 300 metros de la llegada, y lanzó su ataque en el momento justo.

“Había viento en contra, la llegada era dura y sabía que si partía muy lejos me podían pasar. Por suerte, no solo no me pasaron, sino que fui sacando ventaja” , relató el ganador en una entrevista con Fuera de Página , programa del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1). Completaron el podio el nicoleño Hugo Velázquez (tercero), el chivilcoyano Emiliano Trozzi (cuarto) y el chacabuquense Juan Castillo (quinto).

El equipo del Club Ciclistas Unidos Pergamino fue protagonista desde el inicio de la competencia. Además de Cianci y Romero, la formación estuvo integrada por Juan Segundo Rodríguez, Pablo Francini, Carlos Bagna, Juan Pablo Mozzoni y Carlos Anías. Todos desempeñaron un papel clave en el desarrollo de la carrera, mostrando cohesión táctica y compromiso colectivo.

“Nos tiraron la carrera encima y pudimos responder. En un momento parecía que se definía en una fuga, pero el equipo trabajó bien y terminamos llegando al sprint unos 20 corredores, después de una carrera muy dura”, comentó Cianci.

Además, el ganador, destacó el rendimiento del joven Nahuel Romero, de apenas 15 años, que logró un meritorio segundo puesto. “Nos sorprendió, dobló pegado a mí en el sprint con corredores mucho más grandes. Se bancó todo y entró segundo. Tiene mucho futuro”, afirmó con orgullo.

Una temporada con grandes objetivos

La victoria en Rojas ratifica el buen momento del equipo del Club Ciclistas Unidos Pergamino, que fue creado con el objetivo de competir en la Doble Bragado 2025 y hoy se consolida como un team con ambiciones de correr el calendario de ruta completo. “La idea es estar presentes en los Criterium, en el Campeonato Bonaerense, y también apuntar a pruebas más exigentes como San Francisco-Miramar. El equipo se armó con ciclistas de Pergamino y buscamos darle rodaje a los más jóvenes, como Nahuel Romero y Román Jiménez. Nosotros, los más grandes, estamos para apoyar y pensar en el futuro”, explicó Cianci.

El próximo compromiso será el 30 de agosto en Luján, en el inicio del Campeonato Bonaerense, donde competirán los equipos más importantes. Luego, si se reprograma, podría participar de una clásica carrera en Venado Tuerto y en otras fechas del calendario nacional.

El ciclismo en Pergamino

Consultado sobre el presente del ciclismo local, Sebastián Cianci fue claro: “Pergamino siempre tuvo buenos ciclistas, pero faltaba apoyo. Hoy, el Club Ciclistas Unidos está haciendo un gran esfuerzo para acompañar y eso se empieza a notar. Aún falta más respaldo para las bases, porque hay chicos con mucho potencial y pocos recursos”.

Y cerró con un mensaje de compromiso y esperanza: “Este equipo está funcionando. Donde vamos peleamos entre los cinco primeros. Y eso habla bien del ciclismo pergaminense. Queremos seguir creciendo y dejar una base sólida para el futuro”.