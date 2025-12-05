Sebastián Cejas: "Quiero hacer historia en Douglas y trabajar para eso"

Douglas Haig cerró su participación en el Torneo Federal A 2025 con la eliminación en las semifinales de la Reválida , tras caer nuevamente 2 a 1 ante Atlético Rafaela el pasado domingo (2-4 en el global). La derrota pegó fuerte por la ilusión generada, pero no logró opacar el trabajo reconstruido en tiempo récord por Sebastián Cejas , quien desde su arribo logró transformar un equipo golpeado en un conjunto competitivo, sólido y con identidad.

El entrenador entrerriano fue entrevistado en el programa La Gloria o Devoto de La Opinión Play y dejó una extensa reflexión sobre lo vivido y, sobre todo, de lo que viene: un proyecto que ya tiene como punto de partida el 2026.

La eliminación dolió porque Douglas Haig llegó ilusionado, porque el equipo había logrado crecer partido tras partido, y porque futbolísticamente -como remarcó el DT- “los rivales no eran más que nosotros”. Pero el camino recorrido, para “Terremoto” Cejas, es tan valioso como el resultado final.

Desembarcó en la Segunda Fase, cuando Douglas Haig transitaba una racha de seis derrotas consecutivas y navegaba en un clima de frustración y dudas. La decisión de asumir no fue impulsiva. “Yo no tomo decisiones por capricho. Analicé el plantel, lo evalué en todo sentido, y era un plantel que a mí me gustaba mucho” , recordó.

Su convicción fue más fuerte que los resultados inmediatos: perder ante Independiente de Chivilcoy, empatar ante Juventud Antoniana, volver a caer… pero ver señales. “Desde el inicio, gracias a los jugadores, ya se veía algo diferente”, explicó. Y fue en el partido ante 9 de Julio de Rafaela donde entendió que algo debía cambiar, más allá del riesgo personal: “Si la decisión no era compartida, yo me iba a mi casa. Así de simple”, explicó sobre cuando resolvió separar del plantel a Bruno Bianchi y Rodrigo Caballuci.

“El partido que no jugamos bien fue el de 9 de Julio, y ahí es donde me di cuenta de que algo tenía que pasar, y hablé con las personas que tenían que haber hablado, hablé con el plantel, y tomé la decisión, más allá de cualquier resultado, porque cuando me presenté a hablar con los dirigentes, le dije lo que pensaba, el análisis que había hecho, y les manifesté que yo no quería ser un estorbo, que no quería ser un problema. Yo consideraba que esto tenía que ir por este lado, si ellos estaban de acuerdo bien, y si no, me volvía a mi casa, no había ningún problema. Es que la vida se trata de eso, la vida se trata de tomar decisiones y jugársela”, amplió.

A partir de allí, la transformación fue evidente. El equipo construyó un juego más protagonista y más convincente. “La actitud fue clave. Cuando perdés el miedo a equivocarte y seguís intentando, te vuelve”, sintetizó.

Trabajo, identidad y convicción

“Yo no soy de adelantarme a nada. Creo en el día a día”, repitió en varios pasajes. Su mirada se apoya en los procesos y no en los golpes de suerte. La identidad futbolística que consiguió Douglas no fue casual: fue trabajo, fue repetición, fue diálogo, fue análisis, fue convicción. “En el fútbol hay dos maneras de convencer: con el trabajo y con el resultado. Lamentablemente, lo que más convence es el resultado. Pero cuando llega, fortalece todo lo hecho antes”, expresó.

Esa identidad -protagonista, ofensiva, equilibrada- fue la que conectó con el hincha. Y esa conexión es, para él, un valor irrenunciable: “Quería que el equipo se identifique con la gente. Que la gente se ilusione desde lo futbolístico”.

La serie con Atlético Rafaela

Al analizar la serie frente a Atlético Rafaela, Cejas fue claro: “El primer partido lo jugamos en un nivel de tensión no habitual. Nos faltó frescura para decidir”.

Douglas Haig generó situaciones pero no convirtió, y encima sufrió un gol fortuito tras un rebote en la barrera en un tiro libre. En la vuelta, pese a otro buen primer tiempo, el equipo volvió a quedar condicionado por pequeños detalles y momentos emocionales: la ansiedad, explicó el DT, desgasta más de lo que parece. “No es fácil abstraerse de todo lo extrafutbolístico que se dice. Pero eso es algo que los jugadores deben aprender a manejar”, declaró. Aun así, el entrenador se mostró orgulloso: “Les agradecí. Son ellos los que te hacen buen entrenador”.

Base consolidada para 2026

El futuro inmediato de Douglas Haig, según Cejas, no requiere una revolución. “Acá hay un grupo de jugadores que ya han demostrado que son importantes. Y después se irán a fortalecer dos o tres sectores, pero muy puntuales”, anticipó. La clave será reforzar esos puestos y sostener lo que se construyó en estos meses: una identidad, un grupo humano sólido y un funcionamiento colectivo que potenció rendimientos individuales.

Pero una de las mayores novedades será la integración de seis o siete juveniles del club al plantel profesional: “Eso es capital genuino. Me gusta trabajar con jóvenes. Muchos jugadores que eran de seis puntos pasaron a ser de ocho, ese es un objetivo personal que se logró, como armar primero un buen grupo para después ser un buen equipo y que ese equipo se identifique con la gente. Ese crecimiento es oro”. Para Cejas, esa combinación entre experiencia, base consolidada y juventud es el camino más sano para competir en un Federal A cada vez más exigente.

Dirigencia, gestión y continuidad

El DT dedicó un extenso tramo de la entrevista a valorar el trabajo de la dirigencia como un elemento central del proyecto. “Para planificar necesitás respaldo económico y continuidad. La dirigencia está enfocada en eso. Si empezás todos los años desde cero, no funciona. Está comprobado”, afirmó.

El Federal A termina, el Regional Amateur empieza, muchos clubes se quedan sin competencia y sin recursos. Sostener un plantel sin jugar de noviembre a febrero es un desafío enorme. Por eso, destacó: “El club trabaja para sostener un proceso en el tiempo. Eso es lo que hace crecer a una institución”.

Y allí Cejas también expuso su compromiso personal: “Yo no tengo historia en el club. Pero quiero tenerla. Quiero hacer historia. Quiero comprometerme y trabajar para eso”.

Fiel a su estilo, el DT volvió a desligar el futuro de la presión por ascender inmediatamente. Para él, la clave no es la obsesión sino el método. “Acá hay que elegir bien la forma de ganar. Yo prefiero hacer dos pasitos adelante y uno atrás, pero siempre más adelante”, dijo.

La convicción es clara: la identidad, el trabajo y la continuidad son la base del crecimiento. Y un club que apuesta por sostener procesos está mejor preparado para alcanzar sus objetivos, aunque en el fútbol nada garantice nada.

Ilusión con fundamentos

La ilusión en Pergamino no nace del deseo sino de las bases reales que dejó este 2025: una remontada futbolística, un equipo protagonista, un plantel unido, juveniles preparados para sumarse y un club decidido a sostener un camino.

Cejas lo dijo sin grandilocuencias pero con firmeza: “Queremos construir algo que perdure en el tiempo”. Y tal vez, en esa frase, se encuentre el verdadero punto de partida del Douglas Haig 2026: un proyecto que parece querer mirar más lejos que la urgencia del próximo domingo.