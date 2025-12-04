jueves 04 de diciembre de 2025
    Pergamino Básquet busca su primer triunfo de visitante ante Provincial

    El equipo de la ciudad se presenta este viernes en Rosario por su primera victoria fuera de casa en la Liga Argentina 2025/2026. Viene de vencer a El Talar.

    4 de diciembre de 2025 - 19:30
    Pergamino Básquet va por el golpe en Rosario luego del triunfo ante El Talar.

    Pergamino Básquet va por el golpe en Rosario luego del triunfo ante El Talar.

    FERNANDO ANTUÑA

    Pergamino Básquet vuelve a salir a la ruta y este viernes, a las 21:00, visitará a Provincial de Rosario en el “Salvador Bonilla” en su novena presentación de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El conjunto dirigido por Federico Díaz intentará sumar su primera victoria como visitante en la temporada para crecer en la tabla luego del alivio que significó el triunfo ante El Talar.

    El desafío no será menor: el equipo rosarino llega motivado, con buen presente y con una localía que empieza a consolidarse como una de las más fuertes de la categoría.

    Pergamino Básquet acumula un registro de 3 triunfos y 5 derrotas, con una particularidad que lo persigue desde el inicio del campeonato: todas sus victorias fueron en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. En cambio, en condición de visitante, el equipo cayó en los cuatro encuentros disputados: Villa Mitre (Bahía Blanca), Deportivo Viedma, Quilmes de Mar del Plata y Unión de Mar del Plata.

    Romper esa racha negativa es el gran objetivo de este viernes. Para lograrlo, Pergamino deberá mostrar la solidez defensiva que enseñó por momentos ante El Talar y mejorar su efectividad desde el perímetro, una de las deudas del equipo en los últimos partidos fuera de casa.

    Provincial, un local fuerte

    El rival de turno atraviesa un momento favorable. Provincial llega tras un triunfo importante como visitante ante Deportivo Norte de Armstrong (60-66), que lo dejó bien posicionado en la pelea de los puestos altos. Además, en su estadio ganó los dos partidos que disputó, construyendo una localía que promete ser un desafío duro para cualquier rival.

    El equipo rosarino, que acumula un récord de 5-2, cuenta con jugadores de trayectoria en la categoría, entre ellos un viejo conocido de la ciudad: Federico Gobetti, exPergamino Básquet. Su experiencia, sumada al orden ofensivo del conjunto, convierten a Provincial en un rival que obliga a máxima concentración.

    Ambos equipos se midieron en la pretemporada en Pergamino, donde Provincial se impuso por 91-79. También hay un antecedente en Rosario por la Liga Argentina: en la temporada 2023/24, el triunfo quedó en manos del local por 74-69.

    El envión del triunfo ante El Talar

    La última presentación en el “Dorado Merlo” dejó buenas sensaciones y mostró el carácter del equipo en un cierre de alto voltaje. Pergamino venció a El Talar 79-73 en suplementario, en un partido que tuvo varios cambios de mando.

    El arranque fue cuesta arriba: la visita negó el tiro externo y complicó las opciones ofensivas de Slider y Bello, quedándose con el primer cuarto. En el segundo período, pese a un pasaje errático de ambos equipos, Pergamino ajustó la defensa, corrió la cancha y consiguió irse al descanso siete puntos arriba.

    La falta de efectividad desde el perímetro obligó a apostar al juego interno, con un sólido Shepherd que dominó el tercer parcial. Sin embargo, en el cierre del tiempo regular, El Talar tomó el control y llegó a estar cuatro puntos arriba a falta de una posesión. Con coraje, Pergamino empató el juego y lo llevó al suplementario.

    En el alargue, la experiencia de Slider fue determinante para sellar una victoria trabajada que cortó una racha de dos caídas consecutivas y devolvió tranquilidad de cara al viaje a Rosario.

    Los dos siguientes en casa

    Luego del compromiso de este viernes, Pergamino Básquet afrontará dos partidos consecutivos como local en una semana clave para su construcción en la temporada: el domingo a las 21:00 vs. Tomás de Rocamora; y el miércoles, también a las 21:00, vs. Central Entrerriano. Con el récord actual (3-5) y la irregularidad mostrada fuera de casa, Pergamino necesita comenzar a sumar en la ruta para no depender exclusivamente de su fortaleza como local.

