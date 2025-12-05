viernes 05 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Argentino y Comunicaciones otra vez cara a cara en una final

    Este viernes, a partir de las 21:15 en el estadio “Socios Fundadores” abrirán la serie decisiva del Torneo Clausura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol.

    5 de diciembre de 2025 - 06:00
    Argentino y Comunicaciones se enfrentarán por octava ocasión en la temporada.

    Argentino y Comunicaciones se enfrentarán por octava ocasión en la temporada.

    CLUB COMUNICACIONES

    Tras ganar sus series de semifinales 2-0, Argentino y Comunicaciones jugarán nuevamente una final, esta vez la del Torneo Clausura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). El primer juego será este viernes a las 21:15, en el estadio “Socios Fundadores”, donde el Blanco y el Cartero buscarán ponerse al frente en la serie.

    Lee además
    basquetbol: luego de la derrota, comunicaciones se juega todo este domingo ante porteno

    Básquetbol: Luego de la derrota, Comunicaciones se juega todo este domingo ante Porteño
    Pergamino Básquet va por el golpe en Rosario luego del triunfo ante El Talar.

    Pergamino Básquet busca su primer triunfo de visitante ante Provincial

    En las semis, Argentino eliminó a Sportivo Rojas. En Pergamino el encuentro fue parejo y se definió en los últimos minutos a favor del equipo que dirige Francisco Colombo, pero en Rojas la historia fue otra porque el Blanco arrolló al Tricolor por 48-91, para sellar el pase a la instancia decisiva.

    Por su lado, Comunicaciones dejó en el camino a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes. En el “Pickle Gracia”, el Cartero fue contundente y se quedó con el partido por 72-45 para adelantarse en la serie. El segundo partido en Arrecifes se decidió en el último cuarto, tras un parcial de 11-21 que le permitió al equipo de Ricardo Palacio ganar el partido 65-78 y clasificar a la final.

    Siete enfrentamientos en 2025

    En lo que va del año Argentino y Comunicaciones se enfrentaron siete veces. El Blanco ganó en cinco oportunidades y el Cartero se quedó con dos triunfos. El equipo de Francisco Colombo ganó las dos finales que disputaron en el año, en el Súper 4 y en el Torneo Apertura. Por su lado, Comu dejó afuera a Argentino en el Pre Federal y le negó la chance de pelear por un ascenso al Federal.

    La serie promete ser emocionante e intensa. La juegan los dos equipos más convocantes del basquetbol local y los dos más ganadores de la historia. Argentino tiene 25 títulos y va en busca del tricampeonato en esta final (porque ya ganó el Apertura), mientras que Comu se coronó en 18 oportunidades y quiere cortar la hegemonía Albiceleste. Para ello deberá ganar el Clausura y también la finalísima del año. El segundo punto de esta serie final será en el “Pickle Gracia”, el próximo martes a las 21:15.

    Temas
    Seguí leyendo

    Básquetbol: Luego de la derrota, Comunicaciones se juega todo este domingo ante Porteño

    Pergamino Básquet busca su primer triunfo de visitante ante Provincial

    Doble coronación para Argentino: campeón en U15 y U13

    Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

    El equipo Ciudad de Pergamino en el Top 10 de la Doble San Francisco-Miramar

    Liga de Fútbol de Pergamino: Juventud y Alfonzo definirán el título en el estadio "Fernando Bello"

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    Alfonso Domenech se despidió del Nº 1 con un 16º puesto en Mendoza

    Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pergamino Básquet va por el golpe en Rosario luego del triunfo ante El Talar.

    Pergamino Básquet busca su primer triunfo de visitante ante Provincial

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Podcast del 5 de diciembre de 2025

    Podcast del 5 de diciembre de 2025
    Concejo Deliberante: los nuevos concejales tomarán juramento este viernes

    Concejo Deliberante: los nuevos concejales tomarán juramento este viernes

    Argentino y Comunicaciones se enfrentarán por octava ocasión en la temporada.

    Argentino y Comunicaciones otra vez cara a cara en una final

    Pergamino Básquet va por el golpe en Rosario luego del triunfo ante El Talar.

    Pergamino Básquet busca su primer triunfo de visitante ante Provincial

    Denuncian que el helipuerto de la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino no está habilitado

    Denuncian que el helipuerto de la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino no está habilitado