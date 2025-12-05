Argentino y Comunicaciones otra vez cara a cara en una final

Argentino y Comunicaciones se enfrentarán por octava ocasión en la temporada. CLUB COMUNICACIONES

Tras ganar sus series de semifinales 2-0, Argentino y Comunicaciones jugarán nuevamente una final, esta vez la del Torneo Clausura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). El primer juego será este viernes a las 21:15, en el estadio “Socios Fundadores”, donde el Blanco y el Cartero buscarán ponerse al frente en la serie.

En las semis, Argentino eliminó a Sportivo Rojas. En Pergamino el encuentro fue parejo y se definió en los últimos minutos a favor del equipo que dirige Francisco Colombo, pero en Rojas la historia fue otra porque el Blanco arrolló al Tricolor por 48-91, para sellar el pase a la instancia decisiva.

Por su lado, Comunicaciones dejó en el camino a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes. En el “Pickle Gracia”, el Cartero fue contundente y se quedó con el partido por 72-45 para adelantarse en la serie. El segundo partido en Arrecifes se decidió en el último cuarto, tras un parcial de 11-21 que le permitió al equipo de Ricardo Palacio ganar el partido 65-78 y clasificar a la final.

Siete enfrentamientos en 2025 En lo que va del año Argentino y Comunicaciones se enfrentaron siete veces. El Blanco ganó en cinco oportunidades y el Cartero se quedó con dos triunfos. El equipo de Francisco Colombo ganó las dos finales que disputaron en el año, en el Súper 4 y en el Torneo Apertura. Por su lado, Comu dejó afuera a Argentino en el Pre Federal y le negó la chance de pelear por un ascenso al Federal.

La serie promete ser emocionante e intensa. La juegan los dos equipos más convocantes del basquetbol local y los dos más ganadores de la historia. Argentino tiene 25 títulos y va en busca del tricampeonato en esta final (porque ya ganó el Apertura), mientras que Comu se coronó en 18 oportunidades y quiere cortar la hegemonía Albiceleste. Para ello deberá ganar el Clausura y también la finalísima del año. El segundo punto de esta serie final será en el “Pickle Gracia”, el próximo martes a las 21:15.

