martes 09 de septiembre de 2025
    • Pergamino abraza a Salu: pedidos de sangre y oración

    Se necesitan dadores de sangre para el joven estudiante y futbolista pergaminense que permanece en terapia intensiva en el Hospital San José.

    9 de septiembre de 2025 - 13:46
    Actualmente, Salustiano permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José.

    PRENSA HOSPITAL SAN JOSE

    PRENSA HOSPITAL SAN JOSE

    La familia, los amigos y toda la comunidad de Pergamino se une en un mismo pedido solidario: donar sangre para ayudar a Salustiano León Ferrando, “Salu” para los más cercanos, un joven estudiante del Colegio Monseñor Scalabrini y jugador del Club San José.

    En la video llamadas de Whatsapp el sujeto perpetró la estafa engañando a la mujer y hacerla seguir pasos para transferir el dinero de sus cuentas bancarias.

    Una enfermera fue víctima de una estafa telefónica y la despojaron de más de 800 mil pesos de sus cuentas
    El arrebato ocurrió en la vía pública.

    Motochorro: le robaron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer en el barrio Martín Illia

    En los últimos días, a raíz de un fuerte dolor que en un principio se creía muscular, Salustiano fue internado en el Hospital San José. Allí, tras realizarle estudios por imagen, los médicos confirmaron que padecía una septicemia, una infección generalizada que compromete órganos vitales. Actualmente, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio local, con asistencia respiratoria mecánica y a la espera de una evolución favorable.

    Donación de sangre

    Por esta razón, resulta urgente la necesidad de dadores de sangre de tipo A o 0, positivo o negativo. Quienes puedan colaborar deben presentarse en el Hospital San José, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 10:00 horas, con DNI, habiendo desayunado sin lácteos ni grasas, y sin tener tatuajes o piercings recientes.

    Pergamino unida en el rezo

    Mientras tanto, familiares y amigos piden a la comunidad que unan sus rezos en lo que se conoce habitualmente como cadena de oración.

    Familiares, amigos, y personas cercanas a Salu se congregan, al hacer el sol, en las puertas del Hospital San José para rezar por la recuperación del joven deportista.

