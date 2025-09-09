Pergamino abraza a Salu: pedidos de sangre y oración

Actualmente, Salustiano permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José. PRENSA HOSPITAL SAN JOSE

La familia, los amigos y toda la comunidad de Pergamino se une en un mismo pedido solidario: donar sangre para ayudar a Salustiano León Ferrando, “Salu” para los más cercanos, un joven estudiante del Colegio Monseñor Scalabrini y jugador del Club San José.

En los últimos días, a raíz de un fuerte dolor que en un principio se creía muscular, Salustiano fue internado en el Hospital San José. Allí, tras realizarle estudios por imagen, los médicos confirmaron que padecía una septicemia, una infección generalizada que compromete órganos vitales. Actualmente, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio local, con asistencia respiratoria mecánica y a la espera de una evolución favorable.

Donación de sangre Por esta razón, resulta urgente la necesidad de dadores de sangre de tipo A o 0, positivo o negativo. Quienes puedan colaborar deben presentarse en el Hospital San José, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 10:00 horas, con DNI, habiendo desayunado sin lácteos ni grasas, y sin tener tatuajes o piercings recientes.

Pergamino unida en el rezo Mientras tanto, familiares y amigos piden a la comunidad que unan sus rezos en lo que se conoce habitualmente como cadena de oración.

Familiares, amigos, y personas cercanas a Salu se congregan, al hacer el sol, en las puertas del Hospital San José para rezar por la recuperación del joven deportista.

