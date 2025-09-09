martes 09 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Julia Riera arrancó con un triunfo en San Pablo y avanzó a octavos

    La pergaminense venció a la rusa Vitalia Diatchenko en la primera ronda del WTA 250 y espera a la ganadora del partido entre Alexandra Eala y Yasmine Mansouri.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    9 de septiembre de 2025 - 13:47
    Julia Riera superó la primera ronda del torneo de San Pablo, que se juega en canchas rápidas.

    Julia Riera superó la primera ronda del torneo de San Pablo, que se juega en canchas rápidas.

    @spopenoficial

    Un auspicioso estreno tuvo Julia Riera (188ª) en el torneo WTA 250 de San Pablo, al derrotar este lunes a la rusa Vitalia Diatchenko (429ª) por 6-3 y 7-6 (1) en el marco de la primera ronda del certamen brasileño, que se disputa sobre superficie dura en el Parque Villa-Lobos. Con este resultado, la tenista pergaminense avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre la filipina Alexandra Eala (61ª y 3ª preclasificada) y la francesa Yasmine Mansouri (380ª).

    Lee además
    Comunicaciones y Argentino, dos de los ganadores en el cierre de la tercera fecha.

    Torneo Clausura de la APB: Argentino, Comu y Juventud ganaron en el cierre de la fecha 3
    Viernes de Clasico en el Torneo Pre Federal: Somisa y Belgrano chocan por el Grupo B

    Torneo Pre Federal Bonaerense: en San Nicolás Somisa y Belgrano se enfrentan por la cima del Grupo B

    El triunfo no fue uno más para Riera, quien actualmente ocupa el puesto 188 del ranking WTA: además de significar su continuidad en esta primera edición del torneo, marcó un quiebre en una racha adversa de resultados. La victoria frente a Diatchenko cortó una seguidilla de tres derrotas consecutivas y representó su primer éxito en más de un mes y medio. La última vez que había celebrado en el circuito WTA fue el 14 de julio, cuando venció a la española Ángela Fita Boluda en la ronda inicial del WTA 125 de Roma. Con autoridad en el primer set y temple en el segundo, donde logró imponer su juego en el tiebreak (7-1), Riera mostró este lunes un positivo rendimiento.

    Julia San Pablo festejo

    Un cuadro exigente, pero abierto

    El WTA 250 de San Pablo, que celebra su edición inaugural, representa una de las escalas más importantes del calendario sudamericano. La presencia de jugadoras como la local Beatriz Haddad Maia, actual Top 20 y máxima atracción del torneo, eleva el nivel general del certamen. Sin embargo, el cuadro ofrece oportunidades reales para quienes lleguen en buena forma y con hambre de protagonismo.

    En ese contexto, Riera deberá esperar ahora por su rival en los octavos de final: saldrá del cruce entre la ascendente filipina Alexandra Eala, surgida de la Rafa Nadal Academy y protagonista de una gran temporada (finalista en Eastbourne y reciente campeona en Guadalajara), y la francesa Yasmine Mansouri. Con la confianza renovada tras su primer paso firme en San Pablo, la pergaminense vuelve a proyectarse como una de las cartas fuertes del tenis femenino argentino.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Un auspicioso estreno tuvo Julia Riera (188ª) en el torneo WTA 250 de San Pablo, al derrotar este lunes a la rusa Vitalia Diatchenko (429ª) por 6-3 y 7-6 (1) en el marco de la primera ronda del certamen brasileño, que se disputa sobre superficie dura en el Parque Villa-Lobos. Con este resultado, la tenista pergaminense avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre la filipina Alexandra Eala (61ª y 3ª preclasificada) y la francesa Yasmine Mansouri (380ª). Por Fernando Bongiovanni Nota completa en www.laopinionline.ar #tenis #juliariera #deportes #tenisargentina"

    Presencia argentina en San Pablo

    Además del buen debut de Riera, la jornada del lunes también tuvo como protagonista a la marplatense Solana Sierra, quien venció a la neerlandesa Arianne Hartono y sigue afianzándose dentro del Top 100. Este martes será el turno de la riojana Jazmín Ortenzi, quien viene de disputar una final en el circuito ITF (W35 de Cuiabá) y se enfrentará a la turca Berfu Cengiz en el Court 2.

    Temas
    Seguí leyendo

    Torneo Clausura de la APB: Argentino, Comu y Juventud ganaron en el cierre de la fecha 3

    Torneo Pre Federal Bonaerense: en San Nicolás Somisa y Belgrano se enfrentan por la cima del Grupo B

    Sebastián Cianci noveno en la Vuelta La Paz con la Selección Argentina

    Alfonso Domenech, sin suerte en la Carrera de los 200 Pilotos

    Federico Canal: de perder una pierna a cambiar vidas con la calistenia

    Joaquín Debeljuh Taruselli: "La carrera fue caótica, pero seguimos firmes en el campeonato"

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Belgrano en San Nicolás y Somisa en San Pedro ganaron y lideran el Grupo B

    Douglas sumó su primer punto y terminó con la racha de derrotas

    Sebastián Cianci vuelve a la selección en la Vuelta a La Paz

    Torneo Pre Federal: Argentino y Comu se vuelven a ver las caras y Juventud viaja a San Nicolás

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Comunicaciones y Argentino, dos de los ganadores en el cierre de la tercera fecha.

    Torneo Clausura de la APB: Argentino, Comu y Juventud ganaron en el cierre de la fecha 3

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La víctima se fue con un amigo a recorrer y vio a los sospechosos ocultando las bicicletas sustraídas.

    Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados

    Por Alfonso Godoy
    En la video llamadas de Whatsapp el sujeto perpetró la estafa engañando a la mujer y hacerla seguir pasos para transferir el dinero de sus cuentas bancarias.

    Una enfermera fue víctima de una estafa telefónica y la despojaron de más de 800 mil pesos de sus cuentas

    El arrebato ocurrió en la vía pública.

    Motochorro: le robaron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer en el barrio Martín Illia

    Las amenazas del vendedor ambulante fueron porque el empresario le pidió que no incomodara a los clientes.

    Un empresario denunció amenazas de un trapito frente a su estación de servicio

    Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos

    Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos