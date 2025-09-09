Julia Riera arrancó con un triunfo en San Pablo y avanzó a octavos

Julia Riera superó la primera ronda del torneo de San Pablo, que se juega en canchas rápidas. @spopenoficial

Un auspicioso estreno tuvo Julia Riera (188ª) en el torneo WTA 250 de San Pablo, al derrotar este lunes a la rusa Vitalia Diatchenko (429ª) por 6-3 y 7-6 (1) en el marco de la primera ronda del certamen brasileño, que se disputa sobre superficie dura en el Parque Villa-Lobos. Con este resultado, la tenista pergaminense avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre la filipina Alexandra Eala (61ª y 3ª preclasificada) y la francesa Yasmine Mansouri (380ª).

El triunfo no fue uno más para Riera, quien actualmente ocupa el puesto 188 del ranking WTA: además de significar su continuidad en esta primera edición del torneo, marcó un quiebre en una racha adversa de resultados. La victoria frente a Diatchenko cortó una seguidilla de tres derrotas consecutivas y representó su primer éxito en más de un mes y medio. La última vez que había celebrado en el circuito WTA fue el 14 de julio, cuando venció a la española Ángela Fita Boluda en la ronda inicial del WTA 125 de Roma. Con autoridad en el primer set y temple en el segundo, donde logró imponer su juego en el tiebreak (7-1), Riera mostró este lunes un positivo rendimiento.

Julia San Pablo festejo Un cuadro exigente, pero abierto El WTA 250 de San Pablo, que celebra su edición inaugural, representa una de las escalas más importantes del calendario sudamericano. La presencia de jugadoras como la local Beatriz Haddad Maia, actual Top 20 y máxima atracción del torneo, eleva el nivel general del certamen. Sin embargo, el cuadro ofrece oportunidades reales para quienes lleguen en buena forma y con hambre de protagonismo.

En ese contexto, Riera deberá esperar ahora por su rival en los octavos de final: saldrá del cruce entre la ascendente filipina Alexandra Eala, surgida de la Rafa Nadal Academy y protagonista de una gran temporada (finalista en Eastbourne y reciente campeona en Guadalajara), y la francesa Yasmine Mansouri. Con la confianza renovada tras su primer paso firme en San Pablo, la pergaminense vuelve a proyectarse como una de las cartas fuertes del tenis femenino argentino.

Presencia argentina en San Pablo Además del buen debut de Riera, la jornada del lunes también tuvo como protagonista a la marplatense Solana Sierra, quien venció a la neerlandesa Arianne Hartono y sigue afianzándose dentro del Top 100. Este martes será el turno de la riojana Jazmín Ortenzi, quien viene de disputar una final en el circuito ITF (W35 de Cuiabá) y se enfrentará a la turca Berfu Cengiz en el Court 2.

