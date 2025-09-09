Julia Riera arrancó con un triunfo en San Pablo y avanzó a octavos

Un auspicioso estreno tuvo Julia Riera (188ª) en el torneo WTA 250 de San Pablo, al derrotar este lunes a la rusa Vitalia Diatchenko (429ª) por 6-3 y 7-6 (1) en el marco de la primera ronda del certamen brasileño, que se disputa sobre superficie dura en el Parque Villa-Lobos. Con este resultado, la tenista pergaminense avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre la filipina Alexandra Eala (61ª y 3ª preclasificada) y la francesa Yasmine Mansouri (380ª).
