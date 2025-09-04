Golpe al narcomenudeo: 150 policías participaron de 16 allanamientos por drogas qué dejaron cuatro detenidos

Un amplio despliegue inédito de efectivos de la Policía Federal Argentina se llevó adelante en Pergamino en el marco de una investigación por narcotráfico que demandó más de tres años de trabajo de pesquisa judicial de la Fiscalía de Francisco Furnari.

El fiscal Francisco Furnari encabezó la causa que derivó en 16 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad y terminó con la detención de cuatro personas vinculadas a la venta de estupefacientes al menudeo.

El operativo se concretó en la madrugada de este jueves y contó con la participación de alrededor de 150 efectivos de diferentes divisiones de la fuerza federal, que cercaron los domicilios señalados como puntos de comercialización de drogas . El despliegue incluyó grupos tácticos, móviles identificables y encubiertos, y un esquema de seguridad que abarcó amplias zonas urbanas.

Según trascendió, el principal sospechoso de liderar la organización criminal logró escapar en medio del procedimiento. En su huida, abrió fuego contra los uniformados y embistió varios de los vehículos oficiales que participaban de la intervención, lo que generó momentos de extrema tensión. A pesar de ello, la Policía logró asegurar las viviendas allanadas y evitar que se produjeran heridos entre los agentes.

El fiscal Francisco Furnari encabezó la investigación judicial por la que se desplegaron gran cantidad de policías de la Federal en la madrugada de este jueves.

Los procedimientos derivaron en el secuestro de una importante cantidad de elementos probatorios para la investigación: teléfonos celulares, documentación vinculada a las maniobras de venta, armas de fuego y vehículos de distinta gama. En la sede policial ubicada en 25 de Mayo, entre Dorrego y San Martín, se exhibieron algunos de los automóviles y motocicletas incautados durante los allanamientos.

El fiscal Furnari sostuvo que este megaoperativo constituye un paso clave para desarticular a una estructura delictiva dedicada al narcomenudeo en Pergamino, con conexiones que aún se investigan en otras localidades de la región. La causa se inició hace más de tres años a partir de denuncias anónimas y seguimientos encubiertos que permitieron identificar a las personas involucradas, sus domicilios y la modalidad de comercialización.

La Fiscalía de Furnari logró individualizar a las personas involucradas y sus roles en la organización criminal para comercializar dosis de drogas a consumidores.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia federal, acusadas de integrar una organización destinada a la distribución de estupefacientes en la ciudad. En tanto, continúa la búsqueda del principal imputado, que permanece prófugo.

Con este golpe, la Justicia y las fuerzas de seguridad procuran enviar una señal fuerte frente al avance de las redes de narcotráfico a nivel local, un fenómeno que en los últimos años ha encendido la alarma por su capacidad de penetrar en distintos sectores sociales.

Los 16 allanamientos

Los más de quince allanamientos desarrollados por las fuerzas federales fueron en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, los barrios José Hernández y Kennedy y una cochera del barrio Centenario.

Los procedimientos fueron requeridos por la Fiscalía de Furnari en el marco de la instrucción judicial de la Unidad de Coordinación Estupefacientes del Ministerio Público Fiscal a cargo del ayudante fiscal Juan Tomás Godoy.

El fiscal Furnari junto a los instructores judiciales y los secretarios de la Fiscalía participaron de los operativos monitoreando las intervenciones policiales.

Hampón en varios vehículos

El sujeto que era investigado y protagonizó la espectacular huida, digna de una película de acción, escapó al mando de un Peugeot 308 con el que chocó a los patrulleros que montaron el operativo alrededor de la vivienda allanada.

Además, en la investigación previa acreditaron otros vehículos en los que se movilizaba con frecuencia como un Volkswagen Vento y una camioneta Toyota Hilux.