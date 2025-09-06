Un remisero perdió el control y provocó un choque múltiple contra tres autos estacionados en Castelli y Colón

El Honda Fit fue el segundo en ser impactado y terminó desviado en la calle.

El auto que recibió el primer impacto fue un Volkswagen Gol que estaba último en la fila de vehículos y con un efecto dominó siguió colisionando al de adelante y terminó un tercero impactado.

En la madrugada del sábado, un remisero perdió el control de un Renault Logan y ocasionó un choque múltiple contra tres autos que estaban estacionados en Castelli, entre Monteagudo y avenida Colón . Los propietarios de los vehículos se encontraron con daños considerables al amanecer.

El episodio se produjo entre las dos y las tres de la mañana, en una cuadra donde está emplazado el cuartel de Bomberos Voluntarios. Según trascendió de fuentes vecinales y de los propios damnificados, el conductor —empleado de una agencia de remises— habría perdido el control del coche, que se despistó hacia la derecha y terminó embistiendo con fuerza a un automóvil estacionado.

El primero en recibir el impacto fue un Volkswagen Gol gris oscuro. La violencia de la colisión lo proyectó hacia adelante, contra un Honda Fit plateado que estaba correctamente detenido en la fila. Ese segundo auto, a su vez, fue empujado contra un Ford Ka blanco.

La seguidilla de choques provocó que el Honda Fit quedara desalineado respecto al cordón: la trompa sobresalía de la línea de estacionamiento, dejando en evidencia la magnitud del golpe.

Los daños en los vehículos

remisero provoco un choque multiple de autos que estaban estacionados en castelli entre monteagudo y avenida Colón en la madrugada de este sábado 004 El Honda Fit que estaba en el medio de los tres vehículos siniestrados quedó en desviado hacia el sector de circulación vehicular de la calle. LA OPINION

Los tres automóviles afectados sufrieron daños significativos, especialmente en paragolpes traseros y delanteros, ópticas y baúles. Las imágenes posteriores al siniestro mostraban plásticos desprendidos, chapas hundidas y estructuras desajustadas que anticipan costosas reparaciones.

Los dueños de los vehículos se enteraron de lo ocurrido casi en simultáneo, al comenzar la jornada del sábado, y vivieron la angustia de evaluar los perjuicios económicos que deberán afrontar.

Testimonios de vecinos

Algunos vecinos relataron que, en medio de la madrugada, escucharon un estruendo que los sobresaltó. Los brigadistas de guardia en el cuartel de Bomberos, ubicado en esa misma cuadra, también fueron testigos de la situación y confirmaron el fuerte impacto contra la fila de autos estacionados.

La investigación y las responsabilidades

De acuerdo con la información obtenida, el conductor ya estaría identificado y se habría tomado contacto tanto con el responsable de la agencia de remises como con el propietario del Renault Logan. Los damnificados comenzaron a intercambiar datos de seguro con el objetivo de activar la cobertura correspondiente de la póliza contra terceros del vehículo embistente.

En principio, el caso se encuadra como un accidente de tránsito por pérdida de control, aunque no se descarta que en el marco de la investigación judicial se soliciten peritajes adicionales para determinar las causas exactas del siniestro.

Un episodio con impacto comunitario

La tranquilidad de la madrugada se vio alterada por este accidente que, de no haberse producido sobre autos estacionados, pudo haber tenido consecuencias más graves. El hecho reavivó entre vecinos y automovilistas las preocupaciones por la conducción en horario nocturno y la necesidad de reforzar la responsabilidad al volante.