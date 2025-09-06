Chocaron un auto y una camioneta en la ruta 188 y un hombre terminó lesionado en Pergamino

Choque entre un auto y una camioneta en la Ruta 188 dejó un hombre lesionado en Pergamino.

Chocaron un auto y una camioneta en un siniestro vial ocurrido en la noche de este viernes en la ruta 188, a la altura del barrio Luar Kayad , y dejó como saldo un hombre de 37 años con lesiones de consideración, aunque su vida no correría riesgos.

Siniestro vial: chocaron un camión y un automóvil en la ruta 32 y un automovilista resultó lesionado

Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron frontalmente en la ruta 8

El hecho sucedió alrededor de las 22:35, en el kilómetro 67 de la ruta nacional 188 , cuando un Chevrolet Classic que circulaba en dirección a Pergamino colisionó contra una camioneta Ford Ranger Limited que se incorporaba a la ruta desde un domicilio de la zona . El impacto provocó que ambos vehículos terminaran fuera de la cinta asfáltica.

El conductor del automóvil, un hombre domiciliado en la localidad de Guerrico, resultó con heridas de consideración y debió ser trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino, donde quedó internado para su atención médica.

El automóvil Chevrolet Classic se desplazaba por la ruta nacional 188 desde Guerrico hacia Pergamino cuando fue el impacto de ambos vehículos.

automovil siniestrado Choque entre un auto y una camioneta en la Ruta 188 dejó un hombre lesionado en Pergamino

Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 51 años con domicilio en Pergamino, salió ileso del accidente y permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las pericias.

Intervención policial y peritajes

camioneta siniestrada Choque entre un auto y una camioneta en la Ruta 188 dejó un hombre lesionado en Pergamino La pick up Ford Ranger se incorporaba a la traza desde una calle lateral del barrio Luar Kayad. LA OPINION

Tras el choque, efectivos del Destacamento Vial Pergamino, dependiente del Departamento Zona Vial VIII Junín, acudieron rápidamente al lugar junto con personal de la Comisaría Tercera. La zona fue balizada y se garantizó la circulación vehicular, ya que la ruta no quedó obstruida.

La Policía Científica también trabajó en el sitio para llevar adelante las pericias mecánicas y planimétricas que permitan determinar las causas del accidente. La investigación quedó caratulada como “lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Pergamino.

Seguridad vial en rutas de la región

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Chocaron un auto y una camioneta en un siniestro vial ocurrido en la noche de este viernes en la ruta 188, a la altura del barrio Luar Kayad, y dejó como saldo un hombre de 37 años con lesiones de consideración, aunque su vida no correría riesgos. El hecho sucedió alrededor de las 22:35, en el kilómetro 67 de la ruta nacional 188, cuando un Chevrolet Classic que circulaba en dirección a Pergamino colisionó contra una camioneta Ford Ranger Limited que se incorporaba a la ruta desde un domicilio de la zona. El impacto provocó que ambos vehículos terminaran fuera de la cinta asfáltica. Lee la nota completa en www.laopinionine.ar #choque #auto #camioneta #pergamino #policial" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

Este nuevo siniestro vuelve a poner en agenda la preocupación por la seguridad en las rutas nacionales que atraviesan Pergamino, en particular la 188, que en varios tramos atraviesa zonas urbanas y suburbanas con accesos a barrios y quintas. La incorporación de vehículos desde domicilios particulares a la traza, en horarios nocturnos y con escasa visibilidad, suele ser un factor de riesgo.

Mientras avanza la investigación judicial, la víctima continúa bajo observación médica, y los vehículos permanecen secuestrados a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Identidades de las personas involucradas en el siniestro vial

Fuentes allegadas a la intervención de brigadas de asistencia a los involucrados dieron a conocer las identidades de los conductores de ambos vehículos.

Juan Patricio Del Labo, de 37 años y domiciliado en Guerrico, se desplazaba por la traza nacional en el sentido de circulación desde San Nicolás a Pergamino, al mando del automóvil Chevrolet Classic. Fue la persona asistida por una unidad de emergencias médicas y trasladada al Hospital San José con lesiones de consideración.

Matías Gerde, de 51 años y residente en el sector de Luar Kayad, se incorporaba a la ruta desde una arteria lateral al mando de la pick up Ford Ranger. Afortunadamente resultó ileso.

Gran despliegue de fuerzas de asistencia y rescate

Las brigadas y escuadrones civiles y de fuerzas de seguridad se desplegaron para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados y garantizar que el incidente no afectara el flujo vehicular en la zona.

Una dotación de rescatista, una ambulancia de Same y la Policía del Destacamento de Seguridad Vial, a cargo del subcomisario Walter Biandratti, se desplegaron al lugar para brindar asistencia a las personas y ordenar la circulación vehicular en el sector.