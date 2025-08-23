Argentino festejó su primer triunfo en el Torneo Pre Federal y Comu perdió con Somisa

Pergamino fue testigo en la noche de este viernes de la segunda fecha del Torneo Pre Federal de básquetbol , con los tres equipos de la ciudad en acción. La fecha 2 de la Zona Norte B trajo consigo el primer triunfo de Argentino en el certamen, frente a Juventud , y la derrota en casa de Comunicaciones frente a Somisa de San Nicolás.

El duelo pergaminense de la fecha se vivió en el estadio “Socios Fundadores”, donde Argentino recibió a Juventud. El “Blanco”, tras una derrota en el debut ante Colón de Chivilcoy de visitante, se mostró contundente y se impuso con un marcador final de 79 a 55. La victoria no solo significó el primer triunfo en el certamen, sino que también demostró la capacidad de recuperación del equipo.

El equipo que dirige Francisco Colombo logró una ventaja de 13 puntos en el cuarto inicial (30-17) y la supo administrar y ampliar hasta el 79 a 55 final. Solo en el segundo cuarto, el “Celeste” de Andrés Quiroga pudo acortar distancias (se puso a ocho puntos), pero rápidamente el local retomó el mando de las acciones para encaminarse a su primer festejo.

La figura del partido fue Lucas García Cano , quien anotó 23 puntos y se erigió como el máximo goleador. El regreso de Luciano González , que venía de jugar en Bolivia, también fue fundamental, aportando 15 puntos y sumando experiencia al plantel.

Por su parte, Juventud no pudo encontrar la forma de contrarrestar a su rival y sumó su segunda derrota consecutiva (había debutado con una caída ante “Comu” en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. Los de la ribera tuvieron en Franco Villegas e Ignacio Alvarez a sus principales anotadores, con 13 y 11 puntos respectivamente.

Amplia derrota de Comunicaciones

En el “Pickle Gracia”, Comunicaciones no tuvo una buena noche. Tras un debut con victoria frente a Juventud cayó ante Somisa de San Nicolás, uno de los equipos fuertes de la zona, por 122 a 69. La abultada diferencia reflejó la superioridad del conjunto nicoleño, que dominó el encuentro de principio a fin. La figura del partido fue el visitante Juan Cognigni, quien brilló con 26 puntos. En el “Cartero”, a pesar de la derrota, se destacaron Martín Gandoy con 20 puntos y Valentín Picco con 17.

Colón, el único líder de la zona

En el restante partido de la Zona Norte B, Colón de Chivilcoy venció de visitante a Náutico de San Pedro por 86 a 73. Con este resultado, Colón se convirtió en el único líder con 4 puntos. Lo siguen Argentino y Comunicaciones, ambos con 3 unidades. Belgrano de San Nicolás tuvo fecha libre.

La próxima fecha promete más acción. Argentino visitará a Somisa, Juventud será local frente a Náutico de San Pedro, y Colón recibirá a Belgrano. Comunicaciones tendrá descanso por tener fecha libre. El Pre Federal apenas comienza, y la lucha por el ascenso al Federal ya está más que instalada.