sábado 23 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Argentino festejó su primer triunfo en el Torneo Pre Federal y Comu perdió con Somisa

    El Blanco se quedó con el duelo pergaminense ante Juventud por 79-55 en el Socios Fundadores. El Cartero fue superado de local 122-69 por el equipo nicoleño.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de agosto de 2025 - 16:39
    Argentino logró su primer triunfo&nbsp; en el Pre Federal A. Venció a la “Juve” en el estadio “Socios Fundadores”.

    Argentino logró su primer triunfo  en el Pre Federal A. Venció a la “Juve” en el estadio “Socios Fundadores”.

    CLUB ATLETICO ARGENTINO

    Pergamino fue testigo en la noche de este viernes de la segunda fecha del Torneo Pre Federal de básquetbol, con los tres equipos de la ciudad en acción. La fecha 2 de la Zona Norte B trajo consigo el primer triunfo de Argentino en el certamen, frente a Juventud, y la derrota en casa de Comunicaciones frente a Somisa de San Nicolás.

    Lee además
    Comunicaciones se hizo fuerte en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” y venció a Juventud.
    Torneo Pre Federal

    Comu festejó en el debut y Argentino no pudo en Chivilcoy
    Argentino, luego de ganar el Apertura de la APB, debuta este viernes de visitante en Chivilcoy.
    Básquet

    Pergamino salta a la cancha en el Torneo Pre Federal con tres equipos

    Argentino se recuperó en casa

    El duelo pergaminense de la fecha se vivió en el estadio “Socios Fundadores”, donde Argentino recibió a Juventud. El “Blanco”, tras una derrota en el debut ante Colón de Chivilcoy de visitante, se mostró contundente y se impuso con un marcador final de 79 a 55. La victoria no solo significó el primer triunfo en el certamen, sino que también demostró la capacidad de recuperación del equipo.

    El equipo que dirige Francisco Colombo logró una ventaja de 13 puntos en el cuarto inicial (30-17) y la supo administrar y ampliar hasta el 79 a 55 final. Solo en el segundo cuarto, el “Celeste” de Andrés Quiroga pudo acortar distancias (se puso a ocho puntos), pero rápidamente el local retomó el mando de las acciones para encaminarse a su primer festejo.

    La figura del partido fue Lucas García Cano, quien anotó 23 puntos y se erigió como el máximo goleador. El regreso de Luciano González, que venía de jugar en Bolivia, también fue fundamental, aportando 15 puntos y sumando experiencia al plantel.

    Por su parte, Juventud no pudo encontrar la forma de contrarrestar a su rival y sumó su segunda derrota consecutiva (había debutado con una caída ante “Comu” en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. Los de la ribera tuvieron en Franco Villegas e Ignacio Alvarez a sus principales anotadores, con 13 y 11 puntos respectivamente.

    Amplia derrota de Comunicaciones

    En el “Pickle Gracia”, Comunicaciones no tuvo una buena noche. Tras un debut con victoria frente a Juventud cayó ante Somisa de San Nicolás, uno de los equipos fuertes de la zona, por 122 a 69. La abultada diferencia reflejó la superioridad del conjunto nicoleño, que dominó el encuentro de principio a fin. La figura del partido fue el visitante Juan Cognigni, quien brilló con 26 puntos. En el “Cartero”, a pesar de la derrota, se destacaron Martín Gandoy con 20 puntos y Valentín Picco con 17.

    Colón, el único líder de la zona

    En el restante partido de la Zona Norte B, Colón de Chivilcoy venció de visitante a Náutico de San Pedro por 86 a 73. Con este resultado, Colón se convirtió en el único líder con 4 puntos. Lo siguen Argentino y Comunicaciones, ambos con 3 unidades. Belgrano de San Nicolás tuvo fecha libre.

    La próxima fecha promete más acción. Argentino visitará a Somisa, Juventud será local frente a Náutico de San Pedro, y Colón recibirá a Belgrano. Comunicaciones tendrá descanso por tener fecha libre. El Pre Federal apenas comienza, y la lucha por el ascenso al Federal ya está más que instalada.

    Temas
    Seguí leyendo

    Comu festejó en el debut y Argentino no pudo en Chivilcoy

    Pergamino salta a la cancha en el Torneo Pre Federal con tres equipos

    Pergamino presentó su moderna pista de atletismo con una jornada histórica

    Federico Canal y el sueño de un gimnasio de calistenia visibilizado en un ciclo de la televisión abierta

    Javier Martínez: "Pergamino es una ciudad donde podemos vivir bien en una provincia compleja"

    Pergamino presenta la pista de atletismo con un gran Encuentro Regional Infantil

    Con cuatro partidos arranca la rueda de Interzonales del fútbol de Primera A

    "Mi boleta es la rosa": Javier Martínez y su lista. La de Gustavo Ciuffo y Paula Bustos

    Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    La lluvia trajo alivio y preocupación: cómo impactaron los 100 milímetros en los cultivos de la región

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El intendente Javier Martínez en su presentación del Gabinete Ampliado

    Javier Martínez: "Pergamino es una ciudad donde podemos vivir bien en una provincia compleja"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Elba Labbate, Alexis Chávez y Morena Pugin, los abanderados durante el acto.

    Pergamino presentó su moderna pista de atletismo con una jornada histórica

    Por Fernando Bongiovanni
    Argentino logró su primer triunfo  en el Pre Federal A. Venció a la “Juve” en el estadio “Socios Fundadores”.

    Argentino festejó su primer triunfo en el Torneo Pre Federal y Comu perdió con Somisa

    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    Comienzan las capacitaciones presenciales en Zárate para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas provinciales

    Zárate: capacitaciones presenciales para autoridades de mesa para las elecciones legislativas provinciales

    Se viene el Regatas Run 2025 en Baradero: todo lo que hay que saber sobre la gran carrera de septiembre

    Baradero: Se viene la competencia "Regatas Run 2025" la gran carrera de septiembre