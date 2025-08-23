Pergamino presentó su moderna pista de atletismo con una jornada histórica

Con emoción, orgullo y una marcada impronta deportiva, Pergamino inauguró este sábado su pista de atletismo sintética, en una jornada que quedará en la historia del deporte local. La presentación tuvo como eje central un Encuentro Regional Infantil que se desarrolló desde el mediodía en la Villa Deportiva del Parque Municipal "General San Martín".

El evento comenzó con un acto protocolar en la zona de ingreso, donde el intendente Javier Martínez brindó un emotivo discurso ante autoridades, deportistas, entrenadores y vecinos que se acercaron a ser parte de este hito. Luego, ya en la pista, el subsecretario de Deportes, Gustavo Ciuffo , tomó la palabra y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, en un clima de celebración y orgullo colectivo.

Entre los presentes se destacó la presencia del medallista paralímpico y mundial Alexis Chávez , quien fue el abanderado principal del acto, acompañado por las atletas Elba Labbate y Morena Pugin , símbolos del pasado, presente y futuro del atletismo pergaminense. También participaron entrenadores, dirigentes y familias de distintas localidades de la región.

Durante su discurso, el intendente Javier Martínez subrayó la importancia de la nueva infraestructura como símbolo del esfuerzo colectivo y del valor del deporte como herramienta de formación y superación: “Hoy presentamos una pista de atletismo que nos invita a reflexionar no solo sobre el deporte, sino también sobre la vida misma. Una pista que cumple con las más altas normas internacionales y que coloca a Pergamino en un lugar de referencia en la provincia y en el país".

Martínez comparó el deporte con los desafíos de gobernar y crecer en comunidad: “El deporte nos enseña que no todas las carreras se ganan de la misma manera. Hay triunfos que se definen en unos segundos perfectos y hay victorias que se construyen paso a paso, como en una maratón, con paciencia y constancia. Dos caminos distintos hacia la misma meta: llegar, superarse, dejar huella. Ambos merecen el mismo respeto y el mismo reconocimiento.

“En estos 10 años hemos corrido muchas carreras juntos. Hubo entrenamientos duros, hubo días difíciles, momentos de cansancio y pruebas que parecían imposibles. Pero también hubo logros, conquistas y alegrías compartidas. Lo importante es que cada meta alcanzada abrió el camino hacia un nuevo desafío, igual que para un atleta que nunca se conforma con una sola llegada.

“Así también es la vida de una ciudad. A veces necesitamos la rapidez de las respuestas inmediatas; otras, la resistencia de un camino largo que se construye día a día, paso a paso, sin rendirse. Nuestra tarea ha sido combinar ambas cosas: la velocidad para lo urgente y la constancia para lo que exige tiempo, visión y perseverancia. Y en todo este camino hubo algo fundamental: saber conformar equipos. Porque los grandes logros nunca son individuales, siempre son fruto de la unión, del esfuerzo compartido y de mirar juntos hacia la misma meta”.

Finalmente, destacó que la pista es un legado tangible: “No hablamos de promesas: hablamos de hechos. ‘Hechos’ que quedan para siempre, para que nuestros jóvenes, nuestros atletas y cada pergaminense tenga un espacio que los inspire”.

Una pista que marca un hito

La nueva pista sintética, certificada por World Athletics como Clase 2, Categoría 5, cuenta con seis carriles en los 400 metros y ocho carriles en una de sus rectas, lo que le permite albergar competiciones nacionales e internacionales. Se trata de una obra clave para el desarrollo del atletismo y el posicionamiento de Pergamino como centro regional de alto rendimiento.

Pista 2

Atletismo para todos

El Encuentro Regional Infantil ofreció competencias en categorías de 6 a 12 años, con pruebas de velocidad, salto en largo, lanzamiento de pelota de softbol y bala, y circuitos. Uno de los momentos más destacados fue la realización de pruebas de atletismo adaptado, reafirmando el carácter inclusivo del evento y de la infraestructura. La pista no solo será espacio de competencia, sino también de integración, aprendizaje y formación para futuras generaciones de atletas.

Un legado en marcha

La jornada culminó con carreras de postas que unieron a chicos y chicas, sellando un día de emociones y nuevos comienzos para el atletismo local. Con esta inauguración, Pergamino suma un nuevo logro en su desarrollo deportivo, impulsando una política pública que prioriza el acceso al deporte y la infraestructura de calidad. La pista ya está abierta. El punto de partida está marcado. Lo que viene, ahora, es seguir corriendo y soñando hacia adelante.