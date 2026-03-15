Mariano H. Alfonzo se prepara para celebrar a su patrono, San Patricio

En 1926, en Alfonzo, fue la inauguración de la Capilla en memoria de San Patricio.

Cada año, Mariano H. Alfonzo celebra la festividad de su patrono y lo hace con una procesión y un gran evento que ya es un clásico en la agenda de Pergamino y la Región. Este año la Fiesta de San Patricio será el martes y por partida doble ya que a la actividad litúrgica se sumará música y fiesta para que los presentes puedan pasarla bien.

San Patricio es el santo de los irlandeses y también es el patrono del pueblo ya que una camada de inmigrantes provenientes de dicho país se instaló allí, y realizó importantes donaciones para la construcción del templo y para erigir la escuela.

Hace un tiempo que la comunidad del templo ubicado en la localidad rural, lleva adelante este festejo que, al igual que en años anteriores, en 2026 tendrá lugar el martes, día de San Patricio.

A partir de las 18:00 tendrá lugar la procesión en auto, moto o bicicleta por las calles del pueblo. A las 19:30 tendrá lugar la celebración de la misa y posterior suelta de globos. Por último a las 20:30 culminará el día festivo con la presentación de artistas invitadas: Cora Tulliani y Carolina Fernández.

Para degustar ricas comidas, habrá un esmerado servicio de buffet que incluyen choripanes, hamburguesas, las tradicionales empanadas, cerveza y gaseosas.

“Trae tu reposera y acompáñanos a festejar el Día de nuestro patrono”, reza la invitación.

Una comunidad que trabaja

Detrás de este evento que se viene afianzando en la región, son numerosas las personas que trabajan. Es una fiesta en la que se trabaja con el corazón, se persigue como objetivo principal brindar a todos los presentes un tiempo de disfrute y despeje,

razón por la cual se decidió no cobrar entradas, de esta forma se le otorga la posibilidad de asistir a cualquier habitante de la comunidad.

Inmigrantes irlandeses

Haciendo historia, se recordó que fue en 1926 la inauguración de la Capilla San Patricio de la vecina localidad por lo que este año, el templo cumplirá 100 años. Los irlandeses fueron los que donaron los terrenos para la construcción del mismo y también para erigir la escuela.

San Patricio es el santo de los irlandeses y también es el patrono del pueblo. En este marco, desde hace ocho años un grupo de habitantes comenzó a pergeñar el festival en honor a San Patricio donde confluya arte, tradición, música, danza, comida y un buen momento y también cerveza porque San Patricio fue quien le enseñó a los irlandeses a cultivar la cebada para hacer dicha bebida.

Además los irlandeses fueron un grupo de inmigrantes muy grande en Alfonzo. De ello se desprende que la Capilla lleve el nombre de San Patricio ya que fue la familia irlandesa Kearney quienes donaron los terrenos para construir el templo y también para las obras de la escuela que lleva el nombre de dicha familia.