San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

El Portuario Sur, con extensiones de las rutas 9 y 188, es uno de los doce tramos incluidos en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones Viales

El Gobierno nacional puso en marcha la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones Viales tras adjudicar 741 kilómetros en la fase inicial. Si bien el nuevo esquema incluye tramos clave de las rutas 9 y 188 que atraviesan San Nicolás , las primeras licitaciones estarán enfocadas en otras arterias bonaerenses.

Días atrás, el Ejecutivo nacional confirmó la firma de los contratos correspondientes a la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), que abarcó 741 kilómetros de rutas nacionales bajo administración privada. Con ese proceso cerrado, ahora se dio inicio a la Etapa II, cuyos primeros llamados a licitación ya fueron publicados oficialmente.

Esta nueva fase incluye doce tramos distribuidos en distintos corredores estratégicos del país. Sin embargo, los procesos abiertos hasta el momento corresponden a la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 5, ambas de fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires, mientras otros sectores deberán esperar.

Entre los tramos contemplados en la Etapa II figura el denominado “Tramo Portuario Sur”, que articula las rutas nacionales 9 y 188 y atraviesa el Partido de San Nicolás. Se trata de un corredor logístico clave que conecta el norte industrial bonaerense con economías regionales del centro-oeste del país.

Según información de la Dirección Nacional de Vialidad, la licitación de la Ruta Nacional 9 comprenderá 164 kilómetros entre el Puerto de Campana (km 72,90) y San Nicolás (km 237,09), límite con la provincia de Santa Fe. A su vez, la Ruta Nacional 188 se extiende desde San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa, a lo largo de 636,75 kilómetros que cruzan distritos productivos como Pergamino, Lincoln y General Villegas.

Pese a su relevancia, por el momento no se anunciaron fechas concretas para el llamado a licitación de este corredor.

Un esquema que apunta a la inversión privada y la logística

El proceso se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 97/2025 y la Ley de Bases, que promueven una redefinición del rol del Estado en la gestión de infraestructura estratégica. El sistema prevé concesiones de obra pública por peaje, permitiendo a operadores privados construir, mantener, ampliar y explotar las rutas, además de brindar servicios al usuario y desarrollar actividades complementarias.

Desde el punto de vista logístico, la iniciativa podría generar mejoras sustanciales en corredores con alto tránsito pesado, reduciendo costos, mejorando la competitividad y fortaleciendo la conexión entre polos productivos, centros urbanos y puertos clave como el Gran Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca. Mientras tanto, en San Nicolás, la expectativa sigue puesta en que las rutas 9 y 188 pasen pronto del listado formal a la licitación efectiva.