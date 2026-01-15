jueves 15 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    La Municipalidad de San Nicolás recuerda que este jueves 15 de enero es el último día para acceder al pago anual con beneficios.

    15 de enero de 2026 - 10:20
    Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento en San Nicolás

    Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento en San Nicolás

    Google

    La Municipalidad de San Nicolás informó que este jueves 15 de enero finaliza el plazo para que los vecinos puedan abonar las tasas municipales de manera anual y acceder a importantes beneficios económicos. La modalidad permite obtener descuentos directos y, además, congelar el valor de los tributos durante todo el año 2026.

    Lee además
    Corte de luz programado para mañana en distintos sectores de San Nicolás

    San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana
    El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante.

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

    Último día para acceder al pago anual con descuento

    Desde el municipio remarcaron que el vencimiento de este jueves marca la última oportunidad para quienes deseen aprovechar el pago en una sola cuota. Esta alternativa está disponible tanto para la Tasa de Desarrollo Urbano como para la correspondiente a Aguas San Nicolás, dos de los tributos centrales que abonan los contribuyentes de la ciudad.

    El pago anual contempla la cancelación conjunta de las 12 boletas del año, lo que permite acceder de manera automática a los beneficios establecidos por la ordenanza fiscal vigente.

    Qué descuentos ofrece la Municipalidad de San Nicolás

    Quienes opten por el pago anual podrán obtener un 6% de descuento en ambas tasas, siempre que se realice el abono en una única operación. Desde la administración local destacaron que este beneficio representa un alivio económico inmediato para los hogares y comercios que decidan anticiparse.

    Además del descuento, uno de los puntos más valorados por los contribuyentes es que el pago anticipado garantiza la estabilidad del monto durante todo el año, evitando el impacto de eventuales actualizaciones o incrementos que puedan aplicarse en el transcurso de 2026.

    Cómo realizar el trámite de forma online o por WhatsApp

    El municipio recordó que el trámite puede realizarse de manera ágil y sin necesidad de concurrir de forma presencial. Los vecinos pueden ingresar al sitio oficial sannicolasciudad.gob.ar/tasas, donde encontrarán toda la información necesaria para efectuar el pago anual.

    Otra opción disponible es comunicarse con el asistente virtual SantIA, enviando la palabra “Tasas” al WhatsApp 336 428-4703, una herramienta pensada para facilitar el acceso a los servicios municipales y simplificar los trámites cotidianos.

    Desde la Municipalidad insistieron en la importancia de aprovechar este último día de vigencia del beneficio, ya que una vez vencido el plazo los tributos deberán abonarse bajo el esquema habitual, sin descuentos ni congelamiento de valores.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

    San Nicolás: Arrancan las inscripciones para la Colonia de Robótica

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Rumores en el Concejo Deliberante de San Nicolás: Petroni y su futuro con Fuerza Patria

    Club Regatas de San Nicolás empató en La Plata, pero quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur

    Sidersa cumple 70 años y construye en San Nicolás la acería más moderna y sustentable del mundo

    San Nicolás: Venta libre de entradas para Boca Juniors vs Olimpia desde este lunes

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Está en vigencia la primera etapa del Plan de Regularización de Deudas Municipales 2026. 
    Pergamino

    Deudas Municipales: Se encuentra vigente la Moratoria 2026
    En una jornada fijada por el compromiso con la soberanía alimentaria y el acceso a una nutrición saludable, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires realizó la entrega de más de mil plantines en el marco del Programa Huertas Urbanas en la Casa de la Provincia.

    Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    El aumento sostenido y desmedido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario inédito: la proliferación de medidas cautelares, presentaciones judiciales y conflictos que ya no se dirimen en el Concejo Deliberante ni en las oficinas municipales, sino en los tribunales.

    Ramallo: suba de tasas municipales, servicios en retroceso y un conflicto que escala en la Justicia

    Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento en San Nicolás

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    El secretario de Economía, Roberto Borgo, camina por el frente del Palacio municipal

    San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025