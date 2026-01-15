San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

La Municipalidad de San Nicolás informó que este jueves 15 de enero finaliza el plazo para que los vecinos puedan abonar las tasas municipales de manera anual y acceder a importantes beneficios económicos. La modalidad permite obtener descuentos directos y, además, congelar el valor de los tributos durante todo el año 2026.

Desde el municipio remarcaron que el vencimiento de este jueves marca la última oportunidad para quienes deseen aprovechar el pago en una sola cuota. Esta alternativa está disponible tanto para la Tasa de Desarrollo Urbano como para la correspondiente a Aguas San Nicolás, dos de los tributos centrales que abonan los contribuyentes de la ciudad.

El pago anual contempla la cancelación conjunta de las 12 boletas del año, lo que permite acceder de manera automática a los beneficios establecidos por la ordenanza fiscal vigente.

Quienes opten por el pago anual podrán obtener un 6% de descuento en ambas tasas, siempre que se realice el abono en una única operación. Desde la administración local destacaron que este beneficio representa un alivio económico inmediato para los hogares y comercios que decidan anticiparse.

Además del descuento, uno de los puntos más valorados por los contribuyentes es que el pago anticipado garantiza la estabilidad del monto durante todo el año, evitando el impacto de eventuales actualizaciones o incrementos que puedan aplicarse en el transcurso de 2026.

Cómo realizar el trámite de forma online o por WhatsApp

El municipio recordó que el trámite puede realizarse de manera ágil y sin necesidad de concurrir de forma presencial. Los vecinos pueden ingresar al sitio oficial sannicolasciudad.gob.ar/tasas, donde encontrarán toda la información necesaria para efectuar el pago anual.

Otra opción disponible es comunicarse con el asistente virtual SantIA, enviando la palabra “Tasas” al WhatsApp 336 428-4703, una herramienta pensada para facilitar el acceso a los servicios municipales y simplificar los trámites cotidianos.

Desde la Municipalidad insistieron en la importancia de aprovechar este último día de vigencia del beneficio, ya que una vez vencido el plazo los tributos deberán abonarse bajo el esquema habitual, sin descuentos ni congelamiento de valores.