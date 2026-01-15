jueves 15 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Contratistas rurales proyectan inversiones y preparan su cumbre sectorial en Expoagro 2026

    El sector contratista anticipa un repunte de ventas y debate su futuro en una cumbre clave que debutará en Expoagro 2026 en San Nicolás.

    15 de enero de 2026 - 14:00
    Con buenas perspectivas productivas y foco en el financiamiento, el sector contratista anticipa un repunte de ventas y debate su futuro en una cumbre clave que debutará en Expoagro 2026 en San Nicolás.

    Con buenas perspectivas productivas y foco en el financiamiento, el sector contratista anticipa un repunte de ventas y debate su futuro en una cumbre clave que debutará en Expoagro 2026 en San Nicolás.

    El Norte

    La Cumbre de Contratistas edición Piersanti se incorpora como una de las propuestas destacadas de Expoagro 2026 edición YPF Agro, en el marco del 20° aniversario de la exposición, afianzando un ámbito propio de debate, diagnóstico y proyección para el universo de los contratistas rurales dentro de la principal exposición agroindustrial a cielo abierto de la región, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás.

    Lee además
    Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento en San Nicolás

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento
    Corte de luz programado para mañana en distintos sectores de San Nicolás

    San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana

    Expectativas del sector contratista de cara a la campaña 2025/26

    Tras una cosecha récord de trigo y con proyecciones alentadoras para la campaña gruesa 2025/26, los contratistas rurales renuevan expectativas. Este segmento, integrado por entre 15.000 y 18.000 empresas que generan empleo para unas 72.000 personas y realizan cerca del 80% de las labores agrícolas del país, se perfila como un motor clave para la reactivación del mercado de maquinaria agrícola.

    Desde el sector advierten que el repunte de inversiones dependerá, en gran medida, de una mejora sostenida en la rentabilidad y en el acceso al crédito, factores aún condicionantes pese al buen desempeño productivo.

    La Cumbre de Contratistas debuta en Expoagro 2026

    La Cumbre de Contratistas edición Piersanti será uno de los nuevos contenidos de Expoagro 2026 edición YPF Agro, que celebrará su 20° aniversario del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. El encuentro, organizado por FACMA y Expoagro, busca consolidar un espacio específico de análisis, intercambio y proyección para el sector contratista.

    “El contratista argentino es un optimista de primera línea, siempre pensando en renovar maquinaria e incorporar tecnología”, destacó Luis “Fredy” Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas, quien remarcó la necesidad de superar las actuales limitaciones crediticias para concretar esas inversiones.

    Fabricantes, tecnología y una agenda estratégica

    Desde la industria de la maquinaria agrícola, los fabricantes también anticipan un escenario más favorable. Valeria Piersanti, gerente de ventas de la empresa Piersanti, sostuvo que cuando las condiciones macroeconómicas acompañan, productores y contratistas responden incorporando innovación y eficiencia.

    Además, el sector advierte que el parque de maquinaria argentino aún presenta un atraso frente a otros países, lo que refuerza la necesidad de actualizar equipos. La agenda de la Cumbre incluirá temas como tecnología aplicada a maquinaria, meteorología, planificación financiera e impositiva y acceso al crédito, con la participación de reconocidos especialistas. El encuentro se realizará el jueves 12 de marzo a las 11, con entrada libre, inscripción previa y cupos limitados.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

    San Nicolás: Arrancan las inscripciones para la Colonia de Robótica

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Rumores en el Concejo Deliberante de San Nicolás: Petroni y su futuro con Fuerza Patria

    Club Regatas de San Nicolás empató en La Plata, pero quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur

    Sidersa cumple 70 años y construye en San Nicolás la acería más moderna y sustentable del mundo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento en San Nicolás

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Por Luciano Zuccarelli
    Escuelas de Ramallo reciben bancos y sillas tras gestiones en La Plata para mejorar el mobiliario antes del inicio del ciclo lectivo.

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

    El recorrido de María Crescencia comenzó en Villa Cura Brochero, un lugar cargado de espiritualidad y memoria.

    María Crescencia llegó a Córdoba: desde Pergamino, la beata caminó de la mano de un joven misionero

    La Dirección de Deportes de San Pedro, inició las obras para la construcción de un nuevo ingreso destinado a personas con discapacidad en el Estadio Municipal. 

    El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

    El cultivo de maíz es clave en la rotación para sostener la posibilidad de hacer agricultura.

    Maíz temprano: entre la falta de lluvias y el potencial productivo