San Nicolás: Contratistas rurales proyectan inversiones y preparan su cumbre sectorial en Expoagro 2026

Con buenas perspectivas productivas y foco en el financiamiento, el sector contratista anticipa un repunte de ventas y debate su futuro en una cumbre clave que debutará en Expoagro 2026 en San Nicolás.

La Cumbre de Contratistas edición Piersanti se incorpora como una de las propuestas destacadas de Expoagro 2026 edición YPF Agro , en el marco del 20° aniversario de la exposición, afianzando un ámbito propio de debate, diagnóstico y proyección para el universo de los contratistas rurales dentro de la principal exposición agroindustrial a cielo abierto de la región, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás .

Tras una cosecha récord de trigo y con proyecciones alentadoras para la campaña gruesa 2025/26, los contratistas rurales renuevan expectativas. Este segmento, integrado por entre 15.000 y 18.000 empresas que generan empleo para unas 72.000 personas y realizan cerca del 80% de las labores agrícolas del país, se perfila como un motor clave para la reactivación del mercado de maquinaria agrícola.

Desde el sector advierten que el repunte de inversiones dependerá, en gran medida, de una mejora sostenida en la rentabilidad y en el acceso al crédito, factores aún condicionantes pese al buen desempeño productivo.

La Cumbre de Contratistas edición Piersanti será uno de los nuevos contenidos de Expoagro 2026 edición YPF Agro, que celebrará su 20° aniversario del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. El encuentro, organizado por FACMA y Expoagro, busca consolidar un espacio específico de análisis, intercambio y proyección para el sector contratista.

“El contratista argentino es un optimista de primera línea, siempre pensando en renovar maquinaria e incorporar tecnología”, destacó Luis “Fredy” Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas, quien remarcó la necesidad de superar las actuales limitaciones crediticias para concretar esas inversiones.

Fabricantes, tecnología y una agenda estratégica

Desde la industria de la maquinaria agrícola, los fabricantes también anticipan un escenario más favorable. Valeria Piersanti, gerente de ventas de la empresa Piersanti, sostuvo que cuando las condiciones macroeconómicas acompañan, productores y contratistas responden incorporando innovación y eficiencia.

Además, el sector advierte que el parque de maquinaria argentino aún presenta un atraso frente a otros países, lo que refuerza la necesidad de actualizar equipos. La agenda de la Cumbre incluirá temas como tecnología aplicada a maquinaria, meteorología, planificación financiera e impositiva y acceso al crédito, con la participación de reconocidos especialistas. El encuentro se realizará el jueves 12 de marzo a las 11, con entrada libre, inscripción previa y cupos limitados.