San Nicolás: Francisco Yunis y un reto inédito, entrenar a la mejor junior argentina del mundo

El entrenador de San Nicolás Francisco Yunis inició esta semana en Rosario un nuevo capítulo en su extensa carrera como entrenador. El reconocido coach nicoleño comenzó la pretemporada junto a Luna Cinalli, la mejor tenista junior argentina del ranking mundial, en un desafío inédito: será la primera mujer a la que entrene profesionalmente.
Una carrera marcada por el alto rendimiento
Con más de 30 años como entrenador, Yunis construyó una trayectoria ligada a la elite del tenis. Ex número 61 del mundo, fue protagonista en el crecimiento de jugadores como Carlos Berlocq, Federico Coria, Horacio Zeballos, Agustín Calleri y Leo Mayer, además del sueco Magnus Norman.
Su último gran proyecto fue junto al alemán Daniel Altmaier, a quien acompañó en un ascenso meteórico desde el puesto 400 al 53 del ranking ATP, con una destacada actuación en Roland Garros. Esa experiencia de formación y desarrollo es la base con la que encara ahora su nuevo desafío.
Luna Cinalli, talento joven con proyección profesional
La nueva pupila de Yunis es Luna Cinalli, nacida en Ricardone y actual número 16 del mundo en Junior, la mejor argentina en su categoría. Con apenas 17 años, la joven tenista busca dar el salto al profesionalismo y comenzar a competir en torneos de mayor exigencia.
La planificación incluye una intensa pretemporada en Rosario y un viaje a Turquía a comienzos de febrero para iniciar el calendario competitivo. El objetivo es potenciar aspectos clave como la intensidad, la concentración, el físico y la movilidad, indispensables para el nivel profesional.
El desafío de pasar del Junior al circuito mayor
Yunis remarcó que el salto del circuito Junior al profesional implica un cambio profundo. No solo en lo técnico, sino también en lo mental y físico. “Es un proceso largo, duro y exigente”, explicó, al señalar que el tenis es un deporte de alto estrés, viajes constantes y soledad competitiva.
El entrenador se mostró convencido del potencial de Cinalli, aunque destacó la importancia de la paciencia, la humildad y la constancia. “El ranking habla por sí solo, pero ahora empieza otra etapa. El objetivo es formar una jugadora preparada para competir entre las mejores del mundo”, concluyó.
