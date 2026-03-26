SUBE en la Terminal de San Pedro vuelve a su horario habitual tras operativo estudiantil

El punto de atención SUBE ubicado en la Terminal de Ómnibus de San Pedro retomó esta semana su esquema de funcionamiento habitual tras concluir el período especial de gestión del Boleto Estudiantil. San Pedro Informa

El punto de atención SUBE de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de San Pedro normalizó su horario de funcionamiento tras finalizar el operativo especial del Boleto Estudiantil, una etapa que concentró una alta demanda y permitió resolver cientos de gestiones vinculadas al transporte público local.

Horario habitual del punto SUBE en la Terminal Desde esta semana, la oficina volvió a su esquema regular de atención al público, funcionando de lunes a viernes entre las 8:00 y las 14:00. Durante este horario, los vecinos pueden realizar todo tipo de trámites generales relacionados con el sistema SUBE, incluyendo consultas, gestiones administrativas y actualizaciones de datos.

Balance del operativo del Boleto Estudiantil en San Pedro El período especial dejó un saldo de más de 600 trámites realizados con éxito. De ese total, más de 440 correspondieron específicamente al Boleto Estudiantil, abarcando tanto la emisión como la actualización de constancias de alumno regular, requisito indispensable para acceder al beneficio durante el ciclo lectivo vigente.

Entrega de tarjetas SUBE y canal de consultas En cuanto a la entrega de tarjetas, se distribuyeron 172 plásticos, incluyendo nuevas altas y reposiciones por robo, pérdida o rotura. Además, las autoridades recordaron que continúa habilitado el canal de atención vía WhatsApp al número 3329-317028, donde los usuarios pueden realizar consultas y hacer seguimiento de sus trámites.

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