    • SINOR 2026: el Corredor Norte de Zárate apuesta a dar el salto como polo inmobiliario bonaerense

    A cuatro meses de su tercera edición, SINOR 2026 busca consolidar al Corredor Norte integrado por Zárate como marca territorial.

    5 de enero de 2026 - 11:30
    El Corredor Norte (integrado por Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz) viene atravesando un proceso de reconversión que excede lo residencial.

    El Corredor Norte (integrado por Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz) viene atravesando un proceso de reconversión que excede lo residencial.

    cademaprop.com.ar

    Aunque faltan meses para su realización, SINOR 2026 ya comienza a marcar agenda en el sector inmobiliario y productivo en Zárate. El evento, previsto para abril en Cardales, apunta a cambiar la percepción del Corredor Norte bonaerense y proyectarlo como un territorio competitivo para inversiones, desarrollo urbano y turismo.

    SINOR 2026 y la construcción de una marca territorial

    La próxima edición de SINOR, organizada por CADEMA Bienes Raíces, se realizará el 13 de abril de 2026 en el Sofitel La Reserva Cardales. Sus impulsores buscan que el salón deje de ser solo un encuentro sectorial y funcione como una plataforma para instalar al Corredor Norte como una marca territorial sólida y atractiva para desarrolladores e inversores.

    “Estamos recibiendo cada vez más inversiones, pero todavía hay que trabajar en el imaginario del desarrollador. SINOR apunta a modificar esa percepción”, explicó Rolando Cafferatta, socio de la firma organizadora.

    El Corredor Norte como nuevo ecosistema urbano y turístico

    Integrado por Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz, el Corredor Norte atraviesa una transformación que excede lo inmobiliario. A los desarrollos residenciales se suman industrias, logística, gastronomía de alto nivel y propuestas turísticas que comienzan a consolidar un perfil integral.

    Emprendimientos gastronómicos y enológicos, junto con la expansión del turismo de cercanía, refuerzan el atractivo de la zona. A su vez, la mejora en accesibilidad y conectividad aparece como un factor clave para potenciar el crecimiento y estimular nuevas inversiones, especialmente en el sector hotelero.

    Ruta 9, Ruta 6 y Ruta 4: el triángulo estratégico del desarrollo

    Uno de los ejes centrales de SINOR 2026 será el posicionamiento del triángulo conformado por las rutas 9, 6 y 4 como una de las áreas con mayor proyección del país. Allí confluyen ventajas competitivas para parques logísticos, viviendas, servicios y desarrollos mixtos.

    Exaltación de la Cruz aporta su identidad verde y potencial residencial, mientras que Campana y Zárate suman capacidad industrial y logística. Esta combinación explica por qué SINOR se consolidó rápidamente como un espacio clave para pensar el crecimiento equilibrado del Corredor Norte.

    Con una agenda enfocada en inversión, infraestructura, turismo y real estate, SINOR 2026 buscará capitalizar una oportunidad histórica: transformar un corredor en expansión en uno de los polos de desarrollo más integrales y competitivos de la Argentina.

