martes 13 de enero de 2026
    Rumores en el Concejo Deliberante de San Nicolás: Petroni y su futuro con Fuerza Patria

    Tras su reciente jura como concejal, Petroni genera dudas sobre su integración al bloque de FP en San Nicolás y abre un nuevo capítulo.

    13 de enero de 2026 - 10:28
    El 5 de diciembre pasado, Danilo Petroni juró como concejal de San Nicolás electo por Fuerza Patria&nbsp;

    El 5 de diciembre pasado, Danilo Petroni juró como concejal de San Nicolás electo por Fuerza Patria 

    Archivo El Norte

    Danilo Petroni, electo concejal por Fuerza Patria, mantiene en vilo a San Nicolás. Rumores indican que podría no integrarse al bloque encabezado por Cecilia Comerio, la camporista que lideró la lista en 2025. Esta situación añade un nuevo capítulo a su carrera política marcada por constantes cambios de espacio y alianzas a lo largo de los años.

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos 

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos
    Regatas no puso ganar en Lisandro Olmos y se despidió.

    Club Regatas de San Nicolás empató en La Plata, pero quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur

    ¿Se fractura la alianza con Fuerza Patria?

    La incógnita sobre la incorporación de Petroni al bloque de FP surge luego de la jura de los concejales el 5 de diciembre. Mientras algunos espacios políticos ya formalizaron sus bloques, la omisión de FP y UP generó especulaciones sobre posibles cambios en la conformación del legislativo nicoleño antes de marzo, cuando comenzará el periodo ordinario.

    El historial político de Petroni

    Con cinco mandatos como concejal, Danilo Petroni ha transitado múltiples espacios políticos: Integración y Movilidad Social, Frente Social, Frente para la Victoria, Primero San Nicolás y Fuerza Patria. Su paso por diferentes bloques refleja un perfil flexible y estratégico, siempre buscando mantener presencia e influencia en la política local de San Nicolás de los Arroyos.

    Expectativa y rumores para 2026

    La comunidad política local aguarda definiciones mientras los rumores crecen. La convivencia con Cecilia Comerio y otros miembros de FP no sería la mejor. Petroni, por su parte, se mantiene evasivo. Según algunos allegados, “de acá a marzo puede pasar cualquier cosa”, dejando abierta la posibilidad de un nuevo giro en su trayectoria política.

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Club Regatas de San Nicolás empató en La Plata, pero quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur

    Sidersa cumple 70 años y construye en San Nicolás la acería más moderna y sustentable del mundo

    San Nicolás: Venta libre de entradas para Boca Juniors vs Olimpia desde este lunes

    San Nicolás: Francisco Yunis y un reto inédito, entrenar a la mejor junior argentina del mundo

    San Nicolás: En 2025 crecieron 70% los focos de incendios en el Delta del Paraná

    La UP3 de San Nicolás casi triplica su cupo y supera ampliamente la media provincial

    Motociclismo de velocidad en San Nicolás: el Superbike Bonaerense confirmó su regreso al autódromo

    San Nicolás, entre los concejos más austeros del país: gastar apenas $4426 por habitante en 2025

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos 

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Una barrera contra la bronquiolitis: comenzó la vacunación materna contra el Virus Sincicial Respiratorio

    Una barrera contra la bronquiolitis: comenzó la vacunación materna contra el Virus Sincicial Respiratorio
    Pergamino celebró el talento regional en la final de Talentos en Escena
    Cultura y espectáculos

    Pergamino celebró el talento regional en la final de Talentos en Escena

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos 

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Robo en un local de venta de pick ups: rompieron un vidrio del frente y escaparon en moto con un televisor

    Robo en un local de venta de pick ups: rompieron un vidrio del frente y escaparon en moto con un televisor

    El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano

    El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano