Rumores en el Concejo Deliberante de San Nicolás: Petroni y su futuro con Fuerza Patria

El 5 de diciembre pasado, Danilo Petroni juró como concejal de San Nicolás electo por Fuerza Patria

Danilo Petroni, electo concejal por Fuerza Patria, mantiene en vilo a San Nicolás. Rumores indican que podría no integrarse al bloque encabezado por Cecilia Comerio, la camporista que lideró la lista en 2025. Esta situación añade un nuevo capítulo a su carrera política marcada por constantes cambios de espacio y alianzas a lo largo de los años.

¿Se fractura la alianza con Fuerza Patria? La incógnita sobre la incorporación de Petroni al bloque de FP surge luego de la jura de los concejales el 5 de diciembre. Mientras algunos espacios políticos ya formalizaron sus bloques, la omisión de FP y UP generó especulaciones sobre posibles cambios en la conformación del legislativo nicoleño antes de marzo, cuando comenzará el periodo ordinario.

El historial político de Petroni Con cinco mandatos como concejal, Danilo Petroni ha transitado múltiples espacios políticos: Integración y Movilidad Social, Frente Social, Frente para la Victoria, Primero San Nicolás y Fuerza Patria. Su paso por diferentes bloques refleja un perfil flexible y estratégico, siempre buscando mantener presencia e influencia en la política local de San Nicolás de los Arroyos.

Expectativa y rumores para 2026 La comunidad política local aguarda definiciones mientras los rumores crecen. La convivencia con Cecilia Comerio y otros miembros de FP no sería la mejor. Petroni, por su parte, se mantiene evasivo. Según algunos allegados, “de acá a marzo puede pasar cualquier cosa”, dejando abierta la posibilidad de un nuevo giro en su trayectoria política.

