Javier Martínez: "La provincia hace agua y los municipios terminamos siendo el último refugio de los vecinos"

En un contexto económico complejo, donde el cierre de empresas textiles y el aumento de la desocupación golpean con fuerza al interior bonaerense, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, alzó la voz para exigir un cambio estructural en la relación entre la Provincia de Buenos Aires y sus municipios. Para el jefe comunal, el modelo actual está agotado y la crisis ha dejado al descubierto las falencias de una administración provincial que, según sus palabras, "hace agua" en áreas sensibles.

Martínez , en una entrevista con el streaming Todo Provincial, describió una realidad preocupante en el territorio: mientras la demanda en asistencia social y salud crece debido a la crisis, la Provincia se retrae de sus obligaciones básicas. "Nuestro hospital provincial, que funcionaba pleno, hoy funciona mucho menos; la gente se queda sin cobertura de salud por el IOMA y termina en nuestros centros de atención primaria", explicó el intendente, graficando lo que define como una "encerrona" donde los recursos municipales, que no son infinitos, deben suplir las carencias del gobierno de Axel Kicillof.

La crítica no se limita a la salud. Martínez fue tajante respecto a la seguridad, una competencia estrictamente provincial: "Nosotros nos hacemos cargo de la seguridad porque la seguridad de la provincia hace agua". El intendente denunció que los municipios terminan financiando servicios para los cuales no cobran tasas específicas, generando un desbalance financiero que solo se sostiene gracias al "orden y la austeridad" de la gestión local.

Para el referente del PRO, la solución no es coyuntural, sino institucional. Martínez abogó por un replanteo profundo del nivel de autonomía y autarquía que tienen los municipios para manejar sus propios temas. "Soy un convencido de que hay que dar una mayor autonomía de recursos para que los intendentes, que son quienes entienden la problemática del vecino, puedan tomar decisiones", afirmó.

En este sentido, criticó la distancia que existe entre la capital provincial y el interior: "Ver la provincia desde acá y viajar a La Plata para hablar con un ministro... se distorsiona mucho. Es una provincia tan grande que es un error pensar en manejarla toda desde allá". Por ello, propuso trabajar sobre la descentralización y la asignación de mayores recursos directos a las comunas para romper con la dependencia del poder central.

El rol del PRO y el futuro de la Provincia

Respecto al panorama político y el rol de su partido, Martínez destacó que el PRO aporta un valor diferencial basado en la "planificación real y los equipos de trabajo", algo que considera vital para la gobernanza futura del país y la provincia. Aseguró que el espacio tiene "semillas y dirigentes" con ganas de avanzar en cada municipio.

Al ser consultado sobre una posible candidatura a la gobernación, el intendente prefirió enfocarse en su experiencia de diez años de gestión, aunque se mostró dispuesto a liderar el debate por el cambio: "Estoy para acompañar un proceso de transformación en la provincia de Buenos Aires que profundice los cambios necesarios", concluyó, reafirmando que el camino hacia adelante exige, indefectiblemente, fortalecer el poder de los municipios.