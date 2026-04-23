Pergamino suma maquinaria y refuerza los servicios públicos en los diferentes barrios

El Municipio incorporó una nueva retroexcavadora con el objetivo de fortalecer la prestación de los servicios públicos y optimizar la capacidad operativa en distintos puntos de Pergamino.

Javier Martínez: "La provincia hace agua y los municipios terminamos siendo el último refugio de los vecinos"

La adquisición de esta maquinaria pesada permitirá ampliar la cobertura en los barrios, mejorar los tiempos de respuesta y dar mayor continuidad a las tareas cotidianas que lleva adelante el área ante una demanda constante relacionada con el crecimiento de la ciudad, a partir de los nuevos barrios y complejos habitacionales.

Esta unidad, que ya se encuentra en funcionamiento, fue sumada a la flota municipal a través de la Secretaría de Servicios Públicos, en el marco de una política sostenida que se fundamenta en una constante inversión en equipamiento. Desde el área destacaron que este tipo de incorporaciones resulta clave para atender con mayor eficiencia las demandas vinculadas al mantenimiento urbano, la limpieza de canales y desagües, trabajos de zanjeo, movimiento de suelo y otras intervenciones esenciales para el normal desarrollo de la vida diaria en la ciudad.

“Esta nueva máquina nos permite sumar capacidad operativa, armar una logística más amplia y estar más presentes en los barrios, con mayor continuidad en cada una de las tareas”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Verdún, al referirse a la importancia de la incorporación, durante una entrevista realizada ayer.

En la misma línea, el funcionario subrayó que el objetivo central es mejorar la calidad del servicio que se brinda a los vecinos: “Buscamos dar respuestas más rápidas y eficientes, pudiendo atender las demandas del día a día con mejores herramientas y recursos”.

Asimismo, Verdún valoró el acompañamiento del intendente Javier Martínez para lograr la concreción de esta iniciativa, destacando la decisión política de fortalecer el área: “Agradezco al intendente por haber escuchado esta necesidad, que era muy importante para seguir mejorando el funcionamiento del servicio”.

Más equipamiento para servicios públicos

Por último, el titular de Servicios Públicos explicó que esta incorporación forma parte de un plan integral de recuperación y puesta en valor del parque automotor municipal. “Estamos avanzando con un programa de reparación y mantenimiento de maquinaria que nos permite recuperar equipos que estaban fuera de servicio y mejorar el rendimiento general del área”, detalló el responsable de la dependencia que funciona en avenida Florencio Sánchez y Larrea.

De este modo, el Municipio continúa invirtiendo en infraestructura y equipamiento, consolidando una estrategia orientada a fortalecer los servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los pergaminenses.