jueves 23 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino suma maquinaria y refuerza los servicios públicos en los diferentes barrios

    Nueva maquinaria para continuar con los trabajos y mejoras en los diferentes sectores de Pergamino.

    23 de abril de 2026 - 16:03
    Suman nueva maquinaria para los trabajos en los barrios de Pergamino

    El Municipio incorporó una nueva retroexcavadora con el objetivo de fortalecer la prestación de los servicios públicos y optimizar la capacidad operativa en distintos puntos de Pergamino.

    Lee además
    En tiempos donde las problemáticas de salud mental adquieren mayor visibilidad, la consolidación de estas políticas públicas resulta clave para fortalecer el tejido social.  

    Pergamino fortalece el cuidado de la salud mental con dispositivos gratuitos y accesibles
    Javier Martínez volvió a reclamar mayor autonomía para los municipios.

    Javier Martínez: "La provincia hace agua y los municipios terminamos siendo el último refugio de los vecinos"

    La adquisición de esta maquinaria pesada permitirá ampliar la cobertura en los barrios, mejorar los tiempos de respuesta y dar mayor continuidad a las tareas cotidianas que lleva adelante el área ante una demanda constante relacionada con el crecimiento de la ciudad, a partir de los nuevos barrios y complejos habitacionales.

    Esta unidad, que ya se encuentra en funcionamiento, fue sumada a la flota municipal a través de la Secretaría de Servicios Públicos, en el marco de una política sostenida que se fundamenta en una constante inversión en equipamiento. Desde el área destacaron que este tipo de incorporaciones resulta clave para atender con mayor eficiencia las demandas vinculadas al mantenimiento urbano, la limpieza de canales y desagües, trabajos de zanjeo, movimiento de suelo y otras intervenciones esenciales para el normal desarrollo de la vida diaria en la ciudad.

    Capacidad de trabajo para los barrios de Pergamino

    “Esta nueva máquina nos permite sumar capacidad operativa, armar una logística más amplia y estar más presentes en los barrios, con mayor continuidad en cada una de las tareas”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Verdún, al referirse a la importancia de la incorporación, durante una entrevista realizada ayer.

    En la misma línea, el funcionario subrayó que el objetivo central es mejorar la calidad del servicio que se brinda a los vecinos: “Buscamos dar respuestas más rápidas y eficientes, pudiendo atender las demandas del día a día con mejores herramientas y recursos”.

    Asimismo, Verdún valoró el acompañamiento del intendente Javier Martínez para lograr la concreción de esta iniciativa, destacando la decisión política de fortalecer el área: “Agradezco al intendente por haber escuchado esta necesidad, que era muy importante para seguir mejorando el funcionamiento del servicio”.

    Más equipamiento para servicios públicos

    Por último, el titular de Servicios Públicos explicó que esta incorporación forma parte de un plan integral de recuperación y puesta en valor del parque automotor municipal. “Estamos avanzando con un programa de reparación y mantenimiento de maquinaria que nos permite recuperar equipos que estaban fuera de servicio y mejorar el rendimiento general del área”, detalló el responsable de la dependencia que funciona en avenida Florencio Sánchez y Larrea.

    De este modo, el Municipio continúa invirtiendo en infraestructura y equipamiento, consolidando una estrategia orientada a fortalecer los servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los pergaminenses.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino fortalece el cuidado de la salud mental con dispositivos gratuitos y accesibles

    Javier Martínez: "La provincia hace agua y los municipios terminamos siendo el último refugio de los vecinos"

    El pasajero de un colectivo sufrió lesiones en su mano por la piedra que arrojaron al micro en la autopista

    Julia Riera arrancó con triunfo en Charlottesville y avanzó a octavos

    Avanza la conexión del Paseo Ribereño y el Parque Belgrano para consolidar un corredor recreativo

    Ataques a colectivos en Pergamino: preocupación por hechos que ponen en riesgo a pasajeros y choferes

    Pergamino presente en las Jornadas de Alfabetización de la Feria Internacional del Libro

    Una noche para todos: Pergamino suma su primera Fiesta Inclusiva en el Parque Belgrano

    Michael se estrena en Cinema Pergamino: la leyenda cobra vida en la pantalla grande

    Proyecto Instalaciones: el arte que nació en un bar llega a ArteMás

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En tiempos donde las problemáticas de salud mental adquieren mayor visibilidad, la consolidación de estas políticas públicas resulta clave para fortalecer el tejido social.  

    Pergamino fortalece el cuidado de la salud mental con dispositivos gratuitos y accesibles

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un equipo de investigadores del Museo Paleontológico de San Pedro identificó este miércoles cinco paleocuevas o madrigueras prehistóricas en la zona de barrancas de Vuelta de Obligado, estructuras que funcionaron como refugio y sitio de crianza para mamíferos que habitaron la región hace cientos de miles de años.

    Hallan cinco paleocuevas prehistóricas en Vuelta de Obligado y revelan vida de la megafauna
    El Municipio de Baradero informa que quedó inaugurado y ya se encuentra en funcionamiento un nuevo sillón odontológico en el Centro Integrador Comunitario (CIC), una incorporación que permite ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención para la comunidad.

    Baradero: Nuevo sillón odontológico en el CIC mejora la atención en salud bucal

    La última sesión del Concejo Deliberante de Ramallo volvió a dejar al descubierto una creciente tensión política, con eje en la falta de obras básicas en las localidades.

    Ramallo: fuerte cruce en el Concejo Deliberante por obras y reclamos en las localidades

    Argentino y Comunicaciones protagonizarán otro capítulo del clásico de los últimos años.

    Argentino y Comunicaciones vuelven a verse las caras, en la Liga Provincial

    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero a punta de cuchillo