Pergamino fortalece el cuidado de la salud mental con dispositivos gratuitos y accesibles

En tiempos donde las problemáticas de salud mental adquieren mayor visibilidad, la consolidación de estas políticas públicas resulta clave para fortalecer el tejido social.

La salud mental ocupa un lugar cada vez más central en la agenda pública y, en ese sentido, el Municipio de Pergamino , a través de su Dirección de Salud Mental, consolida una amplia red de dispositivos gratuitos destinados a acompañar a la comunidad. Estas propuestas están pensadas tanto para la prevención como para el tratamiento y la contención, con un enfoque integral que prioriza el abordaje ambulatorio y grupal.

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Las consultas y el acceso a estos espacios pueden realizarse de manera sencilla a través de la línea de WhatsApp 2477-502200, lo que facilita el primer contacto para quienes necesiten orientación o asistencia.

En el marco de estas políticas, el próximo martes se desarrollarán dos actividades gratuitas y abiertas al público.

Por un lado, a las 8:30 se llevará a cabo un Taller sobre Autoconocimiento destinado a adultos, en el Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones “Padre Galli” (avenida Almafuerte y Padre Galli). La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro, reflexión y fortalecimiento personal.

Más tarde, a las 13:30, se realizará la actividad “Cine y Salud Mental” en el Centro Cultural Bellas Artes (Alsina y Moreno), orientada especialmente a familiares y amigos de personas con problemáticas vinculadas a la salud mental.

Dispositivos que acompañan

Los dispositivos en salud mental son herramientas y estrategias que buscan promover la autonomía de las personas, priorizando el trabajo interdisciplinario y comunitario. En Pergamino, estos espacios se desarrollan tanto en instituciones específicas como en centros barriales, articulando con áreas como Deportes y Juventud.

Uno de los pilares es el Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones “Padre Galli”, donde se acompaña a personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, especialmente en procesos de externación, generando además ámbitos de contención y encuentro.

A su vez, equipos interdisciplinarios trabajan en el territorio, desarrollando acciones de prevención junto a jóvenes, escuelas y clubes, mientras que profesionales brindan acompañamiento terapéutico en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Espacios terapéuticos para distintas edades

La oferta incluye diversos dispositivos adaptados a las necesidades de cada grupo:

*Talleres terapéuticos para adolescentes y adultos: funcionan como Centro de Día en el espacio “Padre Galli”, orientados a personas con consumos problemáticos.

Grupos terapéuticos para adolescentes: encuentros los martes a las 18:30 en el Galpón de la Juventud (Parque Belgrano), y los lunes y jueves a las 14:00 en el CAPS del barrio Kennedy.

*Familias que acompañan: un espacio de reflexión destinado a familias vinculadas a actividades deportivas en clubes.

*Espacio terapéutico pos internación: los lunes a las 11:00 en el Centro “Padre Galli”, pensado para la contención de personas que atravesaron internaciones por consumo problemático.

*Grupo terapéutico para adultos: los martes a las 9:15 en el CAPS de la localidad de Urquiza, como lugar de encuentro y acompañamiento.

Una red que prioriza el bienestar

Estas iniciativas reflejan un enfoque que entiende la salud mental como un aspecto fundamental del bienestar integral. A través de dispositivos accesibles y gratuitos, el Municipio busca no solo asistir, sino también prevenir y generar comunidad, promoviendo espacios donde las personas puedan sentirse acompañadas, escuchadas y contenidas.

En tiempos donde las problemáticas de salud mental adquieren mayor visibilidad, la consolidación de estas políticas públicas resulta clave para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de la población.