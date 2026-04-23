Pergamino fortalece el cuidado de la salud mental con dispositivos gratuitos y accesibles

La salud mental ocupa un lugar cada vez más central en la agenda pública y, en ese sentido, el Municipio de Pergamino, a través de su Dirección de Salud Mental, consolida una amplia red de dispositivos gratuitos destinados a acompañar a la comunidad. Estas propuestas están pensadas tanto para la prevención como para el tratamiento y la contención, con un enfoque integral que prioriza el abordaje ambulatorio y grupal.
Las consultas y el acceso a estos espacios pueden realizarse de manera sencilla a través de la línea de WhatsApp 2477-502200, lo que facilita el primer contacto para quienes necesiten orientación o asistencia.
Actividades abiertas para la comunidad pergaminense
En el marco de estas políticas, el próximo martes se desarrollarán dos actividades gratuitas y abiertas al público.
Por un lado, a las 8:30 se llevará a cabo un Taller sobre Autoconocimiento destinado a adultos, en el Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones “Padre Galli” (avenida Almafuerte y Padre Galli). La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro, reflexión y fortalecimiento personal.
Más tarde, a las 13:30, se realizará la actividad “Cine y Salud Mental” en el Centro Cultural Bellas Artes (Alsina y Moreno), orientada especialmente a familiares y amigos de personas con problemáticas vinculadas a la salud mental.
Dispositivos que acompañan
Los dispositivos en salud mental son herramientas y estrategias que buscan promover la autonomía de las personas, priorizando el trabajo interdisciplinario y comunitario. En Pergamino, estos espacios se desarrollan tanto en instituciones específicas como en centros barriales, articulando con áreas como Deportes y Juventud.
Uno de los pilares es el Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones “Padre Galli”, donde se acompaña a personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, especialmente en procesos de externación, generando además ámbitos de contención y encuentro.
A su vez, equipos interdisciplinarios trabajan en el territorio, desarrollando acciones de prevención junto a jóvenes, escuelas y clubes, mientras que profesionales brindan acompañamiento terapéutico en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Espacios terapéuticos para distintas edades
La oferta incluye diversos dispositivos adaptados a las necesidades de cada grupo:
*Talleres terapéuticos para adolescentes y adultos: funcionan como Centro de Día en el espacio “Padre Galli”, orientados a personas con consumos problemáticos.
Grupos terapéuticos para adolescentes: encuentros los martes a las 18:30 en el Galpón de la Juventud (Parque Belgrano), y los lunes y jueves a las 14:00 en el CAPS del barrio Kennedy.
*Familias que acompañan: un espacio de reflexión destinado a familias vinculadas a actividades deportivas en clubes.
*Espacio terapéutico pos internación: los lunes a las 11:00 en el Centro “Padre Galli”, pensado para la contención de personas que atravesaron internaciones por consumo problemático.
*Grupo terapéutico para adultos: los martes a las 9:15 en el CAPS de la localidad de Urquiza, como lugar de encuentro y acompañamiento.
Una red que prioriza el bienestar
Estas iniciativas reflejan un enfoque que entiende la salud mental como un aspecto fundamental del bienestar integral. A través de dispositivos accesibles y gratuitos, el Municipio busca no solo asistir, sino también prevenir y generar comunidad, promoviendo espacios donde las personas puedan sentirse acompañadas, escuchadas y contenidas.
En tiempos donde las problemáticas de salud mental adquieren mayor visibilidad, la consolidación de estas políticas públicas resulta clave para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de la población.