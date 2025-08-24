domingo 24 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rescataditos Pergamino debe dejar su predio: el Municipio ofreció alternativas sin éxito

    El Gobierno local ofreció varios espacios municipales disponibles que podrían ser utilizados como nuevo refugio. Sin embargo, no se logró llegar a un consenso.

    24 de agosto de 2025 - 07:06
    La organización de proteccionistas debe dejar el predio donde permanecen un centenar de perros.

    La organización de proteccionistas debe dejar el predio donde permanecen un centenar de perros.

    FACEBOOK RESCATADITOS PERGAMINO

    En los últimos días, se viralizó en redes sociales un video de Agustina, referente de la organización Rescataditos Pergamino, donde explica que deben dejar el predio que actualmente utilizan para el cuidado de más de cien animales. La escena generó una fuerte repercusión y abrió interrogantes sobre la intervención municipal frente al problema.

    Lee además
    Marcelo Magnasco se acaba de consagrar campeón panamericano en la categoría +60 en Lima.

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino
    el 7 de septiembre, pergamino votara en 55 escuelas y con 280 mesas habilitadas

    El 7 de Septiembre, Pergamino votará en 55 escuelas y con 280 mesas habilitadas

    Desde la Dirección de Veterinaria, Fernanda Lauzzo explicó que el vínculo con este grupo proteccionista es cotidiano y de trabajo conjunto, especialmente en temas como castraciones, tratamientos y rescates. “Tenemos un trato bastante estrecho, casi diario, porque ellas manejan una gran cantidad de animales, sobre todo gatos, y trabajamos muy bien en equipo para castrar y asistir”, señaló Lauzzo.

    Predios ofrecidos, necesidades particulares

    Ante la situación planteada por Rescataditos, el Municipio ofreció varios espacios municipales disponibles que podrían ser utilizados como nuevo refugio. Sin embargo, no se logró llegar a un consenso.

    “Hubo varios ofrecimientos desde el Municipio en cuanto a lugares disponibles para el trabajo que ellas necesitan hacer, pero no se llegó a un acuerdo con respecto al lugar”, confirmó la funcionaria. Según explicó, los espacios ofrecidos no cumplían con ciertas condiciones logísticas que el grupo considera fundamentales.

    Distancia, seguimiento y seguridad

    Uno de los principales motivos del desacuerdo tiene que ver con la ubicación de los predios. “Ellas necesitaban algún lugar que no les quede muy alejado, ya que hacen un seguimiento por cámaras de los animales y ante una emergencia nocturna, Agustina es quien tiene que acudir”, detalló Lauzzo.

    Una nueva propuesta

    A pesar de no haberse concretado el uso de los predios municipales, desde el gobierno local se mantiene abierto el canal de diálogo y se realizó un nuevo ofrecimiento: colaborar con materiales o recursos si Rescataditos logra conseguir un predio de forma privada.

    “Hay un ofrecimiento de que si ellas consiguen un lugar, se les faciliten materiales para construir o mejorar el espacio, según sus necesidades. Siempre el municipio está abierto al diálogo”, aseguró Lauzzo.

    Una solución aún en construcción

    Mientras la situación sigue sin resolverse de forma definitiva, desde Zoonosis insisten en que la cooperación con las organizaciones proteccionistas es parte del trabajo cotidiano.

    Temas
    Seguí leyendo

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino

    Entre el amor y la responsabilidad en Pergamino: cuidar sin fomentar la agresividad

    El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales

    El 7 de Septiembre, Pergamino votará en 55 escuelas y con 280 mesas habilitadas

    KIBÓ: un edificio que nació de un sueño y se hizo realidad en Pergamino

    Zoonosis Pergamino: castración, adopción y prevención para una ciudad más responsable

    China como oportunidad: una charla clave en Pergamino para emprendedores y Pymes

    El día que Patricio D'Ottavio venció al Canal de la Mancha: a 25 años de una gesta pergaminense

    Pergamino presentó su moderna pista de atletismo con una jornada histórica

    Argentino festejó su primer triunfo en el Torneo Pre Federal y Comu perdió con Somisa

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las acciones bienintencionadas, como dejar alimento en la vía pública, pueden cambiar el comportamiento de los perros.

    Entre el amor y la responsabilidad en Pergamino: cuidar sin fomentar la agresividad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Diego Spagnuolo, amigo de Karina y Javier Milei. La conexión con la corrupción de Karina Milei

    KarinaGate: Cuando la corrupción golpea la obsesión económica de Milei
    Verano 2026: las aguas cristalinas de Caribe siguen siendo un gran atractivo.

    Verano 2026: Caribe, Brasil y nuevas experiencias, de la mano de Cubata Viajes

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    José Héctor Conti, testimonio de la vigencia de los viejos oficios.

    José Héctor Conti: la pasión por la electrónica transformada en oficio

    Marcelo Magnasco se acaba de consagrar campeón panamericano en la categoría +60 en Lima.

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino