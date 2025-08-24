Rescataditos Pergamino debe dejar su predio: el Municipio ofreció alternativas sin éxito

La organización de proteccionistas debe dejar el predio donde permanecen un centenar de perros.

En los últimos días, se viralizó en redes sociales un video de Agustina, referente de la organización Rescataditos Pergamino , donde explica que deben dejar el predio que actualmente utilizan para el cuidado de más de cien animales. La escena generó una fuerte repercusión y abrió interrogantes sobre la intervención municipal frente al problema.

Desde la Dirección de Veterinaria, Fernanda Lauzzo explicó que el vínculo con este grupo proteccionista es cotidiano y de trabajo conjunto, especialmente en temas como castraciones, tratamientos y rescates. “Tenemos un trato bastante estrecho, casi diario, porque ellas manejan una gran cantidad de animales, sobre todo gatos, y trabajamos muy bien en equipo para castrar y asistir”, señaló Lauzzo.

Ante la situación planteada por Rescataditos, el Municipio ofreció varios espacios municipales disponibles que podrían ser utilizados como nuevo refugio. Sin embargo, no se logró llegar a un consenso.

“Hubo varios ofrecimientos desde el Municipio en cuanto a lugares disponibles para el trabajo que ellas necesitan hacer, pero no se llegó a un acuerdo con respecto al lugar”, confirmó la funcionaria. Según explicó, los espacios ofrecidos no cumplían con ciertas condiciones logísticas que el grupo considera fundamentales.

Distancia, seguimiento y seguridad

Uno de los principales motivos del desacuerdo tiene que ver con la ubicación de los predios. “Ellas necesitaban algún lugar que no les quede muy alejado, ya que hacen un seguimiento por cámaras de los animales y ante una emergencia nocturna, Agustina es quien tiene que acudir”, detalló Lauzzo.

Una nueva propuesta

A pesar de no haberse concretado el uso de los predios municipales, desde el gobierno local se mantiene abierto el canal de diálogo y se realizó un nuevo ofrecimiento: colaborar con materiales o recursos si Rescataditos logra conseguir un predio de forma privada.

“Hay un ofrecimiento de que si ellas consiguen un lugar, se les faciliten materiales para construir o mejorar el espacio, según sus necesidades. Siempre el municipio está abierto al diálogo”, aseguró Lauzzo.

Una solución aún en construcción

Mientras la situación sigue sin resolverse de forma definitiva, desde Zoonosis insisten en que la cooperación con las organizaciones proteccionistas es parte del trabajo cotidiano.