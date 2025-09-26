viernes 26 de septiembre de 2025
    • El Taller Protegido Pergamino se prepara para su segundo Remate Solidario del año

    El domingo 5 de octubre, el Taller Protegido llevará adelante el Remate Solidario. Por primera vez, la institución organiza dos ediciones en el mismo año.

    26 de septiembre de 2025 - 14:43
    TALLER PROTEGIDO PERGAMINO

    Desde que comenzó en 2013, de la mano del rematador Federico Ricardo, el Remate Solidario del Taller Protegido se convirtió en un clásico pergaminense. Sin embargo, nunca antes se habían organizado dos remates en un mismo año. La gran respuesta que tuvo la edición de julio, con 283 lotes subastados, impulsó a la comisión directiva a redoblar esfuerzos y abrir nuevamente las puertas a la solidaridad de los vecinos.

    “Estamos muy contentos porque por primera vez tenemos dos remates en el año. La convocatoria anterior fue un éxito y sentimos la necesidad de repetirlo. Son tiempos difíciles y el Taller necesita de estas iniciativas para sostenerse, así que esperamos que la gente vuelva a acompañarnos como siempre”, expresó Dora Moyano, presidenta de la comisión directiva.

    Una invitación para que los pergaminenses donen

    El Taller Protegido está recibiendo donaciones de todo tipo: muebles, electrodomésticos, artículos de hogar, sanitarios, juguetes, ventanas, colchones y objetos en desuso que pueden tener un nuevo destino en otras manos.

    Quienes quieran colaborar podrán acercar sus donaciones hasta el viernes 4 de octubre a la sede de avenida Jáuregui 4480, o bien comunicarse al 427195 o al 2477 318040 (WhatsApp) para coordinar un retiro a domicilio.

    “Invitamos a que los vecinos miren en sus casas. Muchas veces guardamos cosas por apego o simplemente porque ocupan lugar. En el remate esos objetos cobran una nueva vida, continúan su utilidad y ayudan al sostenimiento de nuestra institución”, señaló Moyano.

    El valor de un lema

    El espíritu del remate está sintetizado en la frase: “Dale un nuevo sentido a objetos que alguna vez amaste”. Para la presidenta, ese lema refleja la emoción que sienten los donantes: “Se trata de darle trascendencia a algo que uno guardó durante años. Y otras veces, es también un alivio desprenderse de objetos que ya no queremos. En cualquiera de los casos, la solidaridad multiplica su valor”.

    Una actividad que fortalece al Taller Protegido

    El Remate Solidario no solo es una oportunidad de adquirir objetos útiles a precios accesibles, sino también una herramienta clave para el sostenimiento económico del Taller Protegido, que brinda trabajo a personas con discapacidad en Pergamino. “Este tipo de eventos nos hacen crecer, no solo por lo económico sino porque refuerzan la unión con la comunidad. Cada lote subastado lleva detrás un gesto de apoyo y compromiso”, destacó Moyano.

    Una jornada con sabor a encuentro

    Como en cada edición, el domingo también habrá un servicio de buffet con choripanes, tortas y bebidas, para que las familias disfruten de una jornada completa mientras acompañan la subasta.

