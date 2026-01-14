miércoles 14 de enero de 2026
    • Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Es muy importante el trabajo que viene llevando a cabo la Municipalidad de Pergamino en materia de arbolado público, con capacitaciones y nuevos conceptos.

    14 de enero de 2026 - 14:56
    Importante reconocimiento para Pergamino en materia de arbolado

    La Municipalidad de Pergamino fue distinguida por haber plantado 1.432 árboles durante el año 2025, una acción que forma parte de las políticas públicas locales orientadas al cuidado del ambiente y a la mitigación del cambio climático. El reconocimiento fue otorgado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, entidad que destacó el trabajo sostenido del Municipio en materia de arbolado urbano.

    alertan sobre la presencia de alacranes en pergamino y refuerzan medidas de prevencion

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención
    El evento tuvo lugar el domingo en el Parque Belgrano y sorprendió tanto por el nivel de los espectáculos como por la masiva convocatoria.

    Pergamino celebró el talento joven en la primera edición de Fest Belgrano

    Más árboles, mejor medioambiente

    Según lo informado por la Red, la cantidad de ejemplares plantados durante el último año en el Partido de Pergamino representa una absorción estimada de 286,4 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), lo que pone de relieve el impacto positivo de estas acciones en la reducción de gases de efecto invernadero y en la mejora de la calidad ambiental.

    Más trabajos en el Partido de Pergamino

    De cara a este año, el Municipio busca redoblar el esfuerzo y sumar una mayor cantidad de árboles, para lo cual convoca a los vecinos a participar activamente de la iniciativa. A través del Plan Regulador de Arbolado, los ciudadanos podrán registrarse y reservar un ejemplar para ser plantado en la vereda de su domicilio, sin costo alguno. La Municipalidad se encargará tanto de la provisión como de la plantación de los árboles, y el trámite de inscripción se realiza comunicándose al 147.

    Un registro permanente

    El registro permanecerá abierto desde este lunes y hasta el mes de abril, con el objetivo de continuar fortaleciendo el arbolado urbano y promover la participación comunitaria en el cuidado del ambiente. En este sentido, el Plan Regulador de Arbolado se propone como meta incorporar 10.000 nuevos ejemplares en los próximos cuatro años, diversificando especies y consolidando una red verde más amplia en calles y espacios públicos.

    Desde la Municipalidad de Pergamino remarcaron que cada árbol plantado representa un aporte concreto para enfrentar el cambio climático, mejorar el paisaje urbano y generar beneficios ambientales para toda la comunidad, por lo que invitaron a los vecinos a sumarse a esta iniciativa y colaborar para construir una ciudad cada vez más verde y sustentable.

    Ezequiel Sequeira y Gustavo Alunda iban en el camión cuando vieron el auto de Carlos Coco Bello volcado y luego volvieron a socorrerlo.

    Héroes de la ruta: los camioneros que hallaron con vida a "Coco" Bello tras 10 horas atrapado en la autopista

    Por Alfonso Godoy

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente
    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante.

Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha