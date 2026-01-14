Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

La Municipalidad de Pergamino fue distinguida por haber plantado 1.432 árboles durante el año 2025, una acción que forma parte de las políticas públicas locales orientadas al cuidado del ambiente y a la mitigación del cambio climático. El reconocimiento fue otorgado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, entidad que destacó el trabajo sostenido del Municipio en materia de arbolado urbano.

Más árboles, mejor medioambiente Según lo informado por la Red, la cantidad de ejemplares plantados durante el último año en el Partido de Pergamino representa una absorción estimada de 286,4 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), lo que pone de relieve el impacto positivo de estas acciones en la reducción de gases de efecto invernadero y en la mejora de la calidad ambiental.

Más trabajos en el Partido de Pergamino De cara a este año, el Municipio busca redoblar el esfuerzo y sumar una mayor cantidad de árboles, para lo cual convoca a los vecinos a participar activamente de la iniciativa. A través del Plan Regulador de Arbolado, los ciudadanos podrán registrarse y reservar un ejemplar para ser plantado en la vereda de su domicilio, sin costo alguno. La Municipalidad se encargará tanto de la provisión como de la plantación de los árboles, y el trámite de inscripción se realiza comunicándose al 147.

Un registro permanente El registro permanecerá abierto desde este lunes y hasta el mes de abril, con el objetivo de continuar fortaleciendo el arbolado urbano y promover la participación comunitaria en el cuidado del ambiente. En este sentido, el Plan Regulador de Arbolado se propone como meta incorporar 10.000 nuevos ejemplares en los próximos cuatro años, diversificando especies y consolidando una red verde más amplia en calles y espacios públicos.

Desde la Municipalidad de Pergamino remarcaron que cada árbol plantado representa un aporte concreto para enfrentar el cambio climático, mejorar el paisaje urbano y generar beneficios ambientales para toda la comunidad, por lo que invitaron a los vecinos a sumarse a esta iniciativa y colaborar para construir una ciudad cada vez más verde y sustentable.

Compartí esta nota en redes sociales:





