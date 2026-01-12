La Provincia recibirá este martes a estatales, docentes y judiciales para negociar salarios

En medio del reiterado pedido de los trabajadores de la administración pública bonaerense, el Gobierno de Axel Kicillof convocó para este martes a los gremios de distintas áreas del Estado para empezar las discusiones salariales de un 2026 que asoma complejo, pese a que la Provincia cuenta para este ejercicio con presupuesto, la fiscal impositiva y endeudamiento.

Se sentarán a la mesa de negociación los trabajadores comprendidos bajo la ley 10.430, los docentes y judiciales . Los tres sectores, con distinta presión, vienen reclamando la reapertura de la mesa paritaria ya que en noviembre fue el último incremento recibido.

A pesar de la buena sintonía política entre la gestión Kicillof y los gremios , que se tradujo en negociaciones por los lugares en las listas de candidatos de las elecciones, los representantes de los trabajadores llegan a la reunión con expectativas, y muchas necesidades. Aunque lo cierto es que suele pasar que en el primero de los encuentros no suele aparecer una oferta concreta de aumento .

“Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios , la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores dónde hay trabajadores precarizados”, dijo Claudio Arévalo, secretario general de ATE, al conocer el llamado a reunión que será en la sede del Ministerio de Trabajo.

Cabe recordar que pese a las expectativas en diciembre, las autoridades provinciales comunicaron antes de fin de año que las negociaciones se iban a retomar en enero. El último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre). Es decir, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Expectativas

Sin embargo, luego de que la Legislatura aprobará la ley para que Kicillof pueda emitir deuda por 3.680 millones de dólares, los gremios salieron a pedir que haya una reapertura inmediata de las negociaciones paritarias para un nuevo aumento de salarios. Frente a esto, la Provincia priorizó el pago de medio aguinaldo y “pateó” para enero un nuevo ajuste que, según los gremios, debería recuperar lo perdido.