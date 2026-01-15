Ramallo: suba de tasas municipales, servicios en retroceso y un conflicto que escala en la Justicia

El aumento sostenido y desmedido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario inédito: la proliferación de medidas cautelares, presentaciones judiciales y conflictos que ya no se dirimen en el Concejo Deliberante ni en las oficinas municipales, sino en los tribunales. El Norte

El aumento sostenido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario de alta conflictividad institucional, con empresas, productores y sectores políticos recurriendo a la Justicia para frenar subas que consideran desmedidas. Bajo la gestión de Mauro Poletti, la política tributaria local se convirtió en el principal foco de tensión, mientras crecen los reclamos por la baja calidad de los servicios.

Aumentos de tasas municipales y primeras cautelares judiciales Desde el inicio de su segundo mandato, el intendente Mauro Poletti impulsó una estrategia de fuerte incremento de las tasas municipales con el argumento de redistribuir la carga tributaria. Sin embargo, el impacto de estas decisiones derivó rápidamente en conflictos judiciales. El caso más relevante fue el de la empresa Ternium, que cuestionó los aumentos de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, con subas superiores al 140% interanual, y obtuvo medidas cautelares que afectaron la recaudación municipal.

Nuevo Código Tributario y tasas cuestionadas por su constitucionalidad La sanción de un nuevo Código Tributario profundizó la controversia. Además de incrementos generalizados, el Ejecutivo avanzó en la creación de nuevas tasas, como la de Mantenimiento Vial aplicada a los combustibles. La oposición presentó una acción cautelar al considerar que se trata de un tributo meramente recaudatorio, sin contraprestación concreta, cuyo impacto termina trasladándose a toda la comunidad a través del precio final del combustible.

Productores en alerta por subas superiores a la inflación y falta de servicios El reciente aumento del 50% en las tasas municipales, muy por encima de la inflación anual, encendió alarmas en el sector agropecuario. Entidades rurales denuncian costos crecientes sin mejoras visibles en la red vial, clave para la actividad productiva. A este escenario se suma el deterioro financiero del municipio, con deudas a proveedores, falencias en servicios básicos y la evaluación de vender tierras municipales, un panorama que profundiza la judicialización y la incertidumbre en Ramallo.

