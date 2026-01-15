jueves 15 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: suba de tasas municipales, servicios en retroceso y un conflicto que escala en la Justicia

    Las decisiones tributarias del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, derivaron en cautelares, reclamos empresariales y malestar productivo.

    15 de enero de 2026 - 10:59
    El aumento sostenido y desmedido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario inédito: la proliferación de medidas cautelares, presentaciones judiciales y conflictos que ya no se dirimen en el Concejo Deliberante ni en las oficinas municipales, sino en los tribunales.

    El aumento sostenido y desmedido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario inédito: la proliferación de medidas cautelares, presentaciones judiciales y conflictos que ya no se dirimen en el Concejo Deliberante ni en las oficinas municipales, sino en los tribunales.

    El Norte

    El aumento sostenido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario de alta conflictividad institucional, con empresas, productores y sectores políticos recurriendo a la Justicia para frenar subas que consideran desmedidas. Bajo la gestión de Mauro Poletti, la política tributaria local se convirtió en el principal foco de tensión, mientras crecen los reclamos por la baja calidad de los servicios.

    Lee además
    El inicio del ciclo lectivo 2026 marcará un punto de quiebre en la educación superior local. Las carreras universitarias que se dictan en el Centro Universitario Ramallo.

    Las carreras universitarias en Ramallo dejarán de ser gratuitas y comenzarán a cobrar matrícula en 2026
    La Dirección de Turismo informó que aproximadamente 15 mil personas llegaron a Ramallo este fin de semana y que la capacidad hotelera fue del 60 por ciento. 

    Una multitud disfrutó Ramallo: 15 mil visitantes y actividades culturales este fin de semana

    Aumentos de tasas municipales y primeras cautelares judiciales

    Desde el inicio de su segundo mandato, el intendente Mauro Poletti impulsó una estrategia de fuerte incremento de las tasas municipales con el argumento de redistribuir la carga tributaria. Sin embargo, el impacto de estas decisiones derivó rápidamente en conflictos judiciales. El caso más relevante fue el de la empresa Ternium, que cuestionó los aumentos de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, con subas superiores al 140% interanual, y obtuvo medidas cautelares que afectaron la recaudación municipal.

    Nuevo Código Tributario y tasas cuestionadas por su constitucionalidad

    La sanción de un nuevo Código Tributario profundizó la controversia. Además de incrementos generalizados, el Ejecutivo avanzó en la creación de nuevas tasas, como la de Mantenimiento Vial aplicada a los combustibles. La oposición presentó una acción cautelar al considerar que se trata de un tributo meramente recaudatorio, sin contraprestación concreta, cuyo impacto termina trasladándose a toda la comunidad a través del precio final del combustible.

    Productores en alerta por subas superiores a la inflación y falta de servicios

    El reciente aumento del 50% en las tasas municipales, muy por encima de la inflación anual, encendió alarmas en el sector agropecuario. Entidades rurales denuncian costos crecientes sin mejoras visibles en la red vial, clave para la actividad productiva. A este escenario se suma el deterioro financiero del municipio, con deudas a proveedores, falencias en servicios básicos y la evaluación de vender tierras municipales, un panorama que profundiza la judicialización y la incertidumbre en Ramallo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Las carreras universitarias en Ramallo dejarán de ser gratuitas y comenzarán a cobrar matrícula en 2026

    Una multitud disfrutó Ramallo: 15 mil visitantes y actividades culturales este fin de semana

    Ramallo pierde recursos en la coparticipación provincial y preocupa a la gestión Poletti

    Ramallo: el asfalto del barrio Don Antonio no resistió seis meses y crece la queja vecinal

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    Bomberos Voluntarios de Ramallo alertan por estafas con pedidos falsos de dinero

    El Servicio Local de Niñez de Ramallo alertó por casos de trabajo infantil en la vía pública

    Ramallo: vecinos de la zona arenera denuncian abandono y ausencia de controles municipales

    Ramallo: Martín Pacioni asumió al frente de la Dirección de Cultura municipal

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El secretario de Economía, Roberto Borgo, camina por el frente del Palacio municipal

    San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Está en vigencia la primera etapa del Plan de Regularización de Deudas Municipales 2026. 
    Pergamino

    Deudas Municipales: Se encuentra vigente la Moratoria 2026
    En una jornada fijada por el compromiso con la soberanía alimentaria y el acceso a una nutrición saludable, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires realizó la entrega de más de mil plantines en el marco del Programa Huertas Urbanas en la Casa de la Provincia.

    Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    El aumento sostenido y desmedido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario inédito: la proliferación de medidas cautelares, presentaciones judiciales y conflictos que ya no se dirimen en el Concejo Deliberante ni en las oficinas municipales, sino en los tribunales.

    Ramallo: suba de tasas municipales, servicios en retroceso y un conflicto que escala en la Justicia

    Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento en San Nicolás

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    El secretario de Economía, Roberto Borgo, camina por el frente del Palacio municipal

    San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025