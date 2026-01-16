viernes 16 de enero de 2026
    • Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Una pareja que se presentó como turista alquiló un departamento por dos días en Ramallo y se fue sin aviso, llevándose varios electrodomésticos.

    16 de enero de 2026 - 09:48
    Un presunto hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Ramallo generó preocupación entre propietarios de alojamientos temporarios, luego de que una pareja que se había presentado como turistas abandonara un departamento alquilado llevándose diversos elementos de valor.

    El Norte

    Un presunto hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Ramallo encendió alertas entre propietarios de alquileres temporarios, luego de que una pareja abandonara un departamento tras dos días de estadía y se llevara distintos electrodomésticos, situación que motivó una denuncia penal y el inicio de una investigación judicial.

    Hurto en un departamento del centro de Ramallo

    El episodio se registró en una vivienda ubicada sobre calle Leloir, entre Mitre y San Francisco Javier. Según se informó, la pareja llegó el lunes, acordó el alquiler bajo la modalidad temporaria y abonó la estadía prevista. Durante esos días no se registraron inconvenientes ni reclamos.

    La denuncia y los elementos sustraídos

    La situación se descubrió el miércoles, cuando el propietario regresó al inmueble y encontró la puerta abierta con la llave colocada. Al ingresar, constató que los inquilinos se habían retirado sin aviso y que faltaban tres televisores, una pava eléctrica y otros elementos, por lo que radicó la denuncia policial.

    Investigación judicial y medidas de prevención

    La causa fue caratulada como “Hurto” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de San Nicolás, con intervención de la Policía Comunal Ramallo Primera. El hecho reaviva la preocupación por la seguridad en alquileres temporarios y la necesidad de extremar controles y recaudos.

    Viernes 16 de enero - Versión PDF