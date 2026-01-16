Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

Un presunto hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Ramallo encendió alertas entre propietarios de alquileres temporarios, luego de que una pareja abandonara un departamento tras dos días de estadía y se llevara distintos electrodomésticos, situación que motivó una denuncia penal y el inicio de una investigación judicial.
Hurto en un departamento del centro de Ramallo
El episodio se registró en una vivienda ubicada sobre calle Leloir, entre Mitre y San Francisco Javier. Según se informó, la pareja llegó el lunes, acordó el alquiler bajo la modalidad temporaria y abonó la estadía prevista. Durante esos días no se registraron inconvenientes ni reclamos.
La denuncia y los elementos sustraídos
La situación se descubrió el miércoles, cuando el propietario regresó al inmueble y encontró la puerta abierta con la llave colocada. Al ingresar, constató que los inquilinos se habían retirado sin aviso y que faltaban tres televisores, una pava eléctrica y otros elementos, por lo que radicó la denuncia policial.
Investigación judicial y medidas de prevención
La causa fue caratulada como “Hurto” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de San Nicolás, con intervención de la Policía Comunal Ramallo Primera. El hecho reaviva la preocupación por la seguridad en alquileres temporarios y la necesidad de extremar controles y recaudos.