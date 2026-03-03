Paritarias: la advertencia de la Provincia a los gremios antes de retomar la discusión salarial

La Provincia se prepara para retomar las paritarias con docentes y estatales luego del paro que realizaron los gremios en el inicio de la semana. Desde el gobierno bonaerense buscan avanzar en un acuerdo, aunque ratificaron las limitaciones presupuestarias vigentes.

De la mano de la nafta, vuelven a subir las multas de tránsito

Las autoridades bonaerenses recibirán este miércoles a los representantes sindicales en dos turnos. Primero será el encuentro con los docentes, desde las 11:00, y luego, a las 13:00, será el turno de las centrales que agrupan a los trabajadores estatales de la administración pública.

La discusión salarial llega después del rechazo gremial a la última oferta del Ejecutivo provincial, que consistía en un ajuste total del 3%, incluyendo un 1,5% retroactivo correspondiente a diciembre. La administración de Axel Kicillof evitó cerrar la paritaria por decreto.

Como gesto para evitar que los trabajadores perciban una pérdida respecto de enero, la Provincia decidió liquidar igualmente el 1,5% retroactivo junto con los haberes de febrero. De esta manera, el Gobierno busca sostener el diálogo y continuar la negociación salarial.

El adelanto de la Provincia sobre la discusión salarial

Desde el Ejecutivo provincial buscaron moderar las expectativas de los gremios y volvieron a remarcar el contexto financiero de la provincia. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que la oferta realizada "probablemente es la mejor paritaria de la Argentina".

El funcionario también reconoció que los salarios perdieron poder de compra frente a la inflación durante el último período, aunque aclaró que la Provincia se encuentra condicionada por las restricciones presupuestarias actuales para avanzar con mejoras más significativas.

En ese sentido, Bianco reveló que la provincia de Buenos Aires enfrenta un recorte de 15 billones de pesos en recursos. Según explicó, si se consideran la caída de la coparticipación y la merma en la recaudación fiscal propia, el impacto asciende a 22 billones de pesos.