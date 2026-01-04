Ramallo, entre los municipios con peor índice de transparencia fiscal en la Provincia

El relevamiento expuso que Ramallo integra el grupo de municipios con “transparencia nula” lavozderamallo.com.ar

Un informe provincial volvió a encender alertas sobre la transparencia fiscal municipal y dejó a Ramallo en una posición crítica. El distrito integra el grupo con nivel nulo de apertura de datos, al no publicar el Presupuesto 2025 ni información clave sobre gastos, finanzas y endeudamiento.

Transparencia fiscal en municipios bonaerenses El relevamiento reveló que más de un tercio de los municipios de la provincia de Buenos Aires no cumple con los estándares mínimos de transparencia. Dentro de ese universo, Ramallo aparece entre los 21 distritos que directamente no difunden información fiscal relevante, quedando en el segmento más preocupante del informe.

Qué información no publica Ramallo Según el estudio, el municipio no pone a disposición pública el Presupuesto 2025, ni los informes de ejecución de gastos, ni datos sobre su situación económico-financiera o el nivel de endeudamiento. Esta ausencia impide conocer cómo se administran los recursos públicos y cuáles son las prioridades reales de la gestión local.

Impacto de la falta de rendición de cuentas La opacidad fiscal no es un problema menor: sin datos oficiales es imposible evaluar inversiones en áreas sensibles como salud, educación o infraestructura. Además, la falta de información debilita el control ciudadano, alimenta la desconfianza y afecta la calidad institucional, en un contexto donde la demanda de transparencia y previsibilidad es cada vez más fuerte.

