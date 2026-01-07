Ramallo convoca a músicos y bandas locales para fortalecer la cultura del distrito

miércoles 07 de enero de 2026
    7 de enero de 2026 - 10:25
    La Voz

    El Municipio de Ramallo lanzó una convocatoria abierta dirigida a músicos, solistas y bandas del distrito, con el objetivo de promover el talento local y ampliar la participación artística en los eventos culturales que se realizarán a lo largo del año. La iniciativa busca fortalecer la escena musical y ofrecer nuevos espacios de difusión a los artistas ramallenses.

    Convocatoria abierta a todos los géneros musicales

    La propuesta municipal está dirigida a músicos de todos los estilos y trayectorias, desde emergentes hasta artistas con experiencia. El objetivo es conformar un registro actualizado de músicos locales, que servirá para organizar futuras presentaciones, festivales, ciclos culturales y actividades institucionales en todo el distrito.

    Oportunidades para la comunidad y los artistas

    Desde el área de Cultura destacaron que la iniciativa busca generar más oportunidades para los músicos, favorecer la circulación de propuestas artísticas y garantizar a la comunidad el acceso a espectáculos variados y de calidad. También se busca visibilizar a los artistas locales y fortalecer la identidad cultural de Ramallo.

    Cómo inscribirse y participar

    Los interesados pueden registrarse completando un formulario online, donde deberán indicar datos de contacto, estilo musical y, en algunos casos, material audiovisual. Este registro permitirá una mejor planificación de eventos culturales y convocatorias futuras por parte del municipio.

    La Municipalidad de Ramallo abrió una convocatoria pública destinada a músicos, solistas y bandas locales, con el objetivo de ampliar la participación artística en los distintos eventos culturales que se desarrollarán a lo largo del año en el distrito.

