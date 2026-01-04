domingo 04 de enero de 2026
    • Ramallo comenzó a cobrar la tasa vial al combustible y suma presión sobre el bolsillo

    Desde el 2 de enero en Ramallo rige un recargo municipal del 2% por litro de combustible, que ya impacta entre 25 y 30 pesos en el precio final.

    4 de enero de 2026 - 17:17
    Desde el 2 de enero comenzó a regir en Ramallo la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un recargo del 2% por litro de combustible que ya encarece entre 25 y 30 pesos el precio final

    Google-ilustrativa

    Desde el 2 de enero comenzó a aplicarse en el partido de Ramallo la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un tributo municipal que grava el combustible con un recargo del 2% por litro y que ya se refleja de manera directa en los surtidores, encareciendo el costo para vecinos, trabajadores y sectores productivos.

    Cómo funciona la nueva tasa vial en Ramallo

    El nuevo gravamen se implementa de manera progresiva, a medida que las estaciones de servicio logran adecuar sus sistemas de facturación. Allí donde ya se encuentra operativo, el impacto es inmediato: el aumento oscila entre 25 y 30 pesos por litro, según el tipo de combustible. La medida alcanza a todos los consumidores y no distingue entre usos particulares, laborales o productivos.

    Desde el sector expendedor confirmaron que la tasa no puede ser absorbida por las estaciones, por lo que se incorpora automáticamente al precio final. De este modo, el municipio trasladó de forma directa la carga del tributo al consumidor, en un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo.

    Impacto económico y rechazo al recargo al combustible

    La decisión municipal afecta de lleno a trabajadores, comerciantes, productores y familias que dependen del transporte para desarrollar sus actividades cotidianas. El encarecimiento del combustible también repercute en los costos logísticos y de servicios, generando un efecto cascada sobre la economía local.

    Además, la implementación dejó al descubierto dificultades administrativas. Las estaciones de servicio fueron notificadas recién el 23 de diciembre y debieron solicitar prórrogas para adaptar sus sistemas, ya que muchas de las modificaciones requieren autorizaciones de casas matrices y petroleras.

    Cuestionamientos legales y destino de los fondos recaudados

    En paralelo, continúa pendiente una definición judicial tras la presentación de una medida cautelar que busca suspender la tasa. El planteo cuestiona tanto la legalidad como la razonabilidad de imponer un nuevo recargo sobre un producto que ya soporta una elevada carga impositiva nacional y provincial.

    Si bien el Ejecutivo sostiene que lo recaudado se destinará al mantenimiento de la red vial, el argumento no logra disipar las críticas. No existen garantías concretas ni mecanismos claros de control y rendición de cuentas, lo que alimenta el temor de que el tributo se convierta en un recurso de libre disponibilidad sin mejoras visibles en calles y caminos del distrito.

    Hasta el momento se registraron alrededor de 1900 denuncias. De acuerdo a las características fueron derivadas a los diferentes equipos para su seguimiento. En más de 500 casos se debió recurrir a la guardia. Esto demuestra la urgencia por resolver casos por el riesgo que implicaban.

San Pedro: Más de 230 mujeres recibieron acompañamiento psicológico por violencia de género

    San Pedro: Más de 230 mujeres recibieron acompañamiento psicológico por violencia de género

    Aunque todavía no hubo confirmación oficial, ya se trabaja en la décima edición del Festival RICO, uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes de San Nicolás, que se realizaría durante el fin de semana largo de Carnaval.

San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval

    San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval
    Una decisión tomada por la Comisión Directiva del Club Pescadores y Náutica San Pedro pone en suspenso la continuidad del canotaje.

    El Club Pescadores de San Pedro tomó una decisión interna que pone en riesgo la continuidad del canotaje

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro puso en marcha una nueva edición de su tradicional rifa del "Chanchomóvil", una iniciativa solidaria que se desarrollará durante todo el mes de enero con el fin de recaudar fondos para la operatividad de la institución. 

San Pedro: Bomberos Voluntarios lanzan la tradicional rifa del "Chanchomóvil" para recaudar fondos 

    San Pedro: Bomberos Voluntarios lanzan la tradicional rifa del "Chanchomóvil" para recaudar fondos

    Regatas quiere seguir avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur. Esta tarde, a partir de las 17.30, chocará ante Unidos de Olmos (Liga Platense) en el partido de ida por los cuartos de final de la Región Pampeana Norte.

Club Regatas de San Nicolás recibe a Unidos de Olmos por los cuartos del Torneo Regional Federal Amateur

    Club Regatas de San Nicolás recibe a Unidos de Olmos por los cuartos del Torneo Regional Federal Amateur