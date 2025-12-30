martes 30 de diciembre de 2025
    • Ramallo: Robaron la tarjeta de un paciente en el Hospital Gomendio, pagaron una deuda y luego falleció

    Un hombre internado en Hospital de Ramallo fue víctima de un robo y estafa, usaron su tarjeta de débito para pagar una deuda de luz por $400.000.

    30 de diciembre de 2025 - 15:27
    Un hecho tan grave como indignante salió a la luz en las últimas horas en Ramallo y ya genera un profundo malestar en la comunidad.

    Un hecho tan grave como indignante salió a la luz en las últimas horas en Ramallo y ya genera un profundo malestar en la comunidad.

    Google

    Un grave y conmocionante episodio salió a la luz en Ramallo y generó profunda indignación social. Un paciente de edad avanzada, internado en el Hospital José María Gomendio, sufrió el robo de su tarjeta de débito mientras estaba bajo cuidados médicos. Luego, desconocidos la usaron para pagar una abultada deuda antes de su fallecimiento.

    Robo y estafa a un paciente internado en Ramallo

    Según se pudo reconstruir, la víctima, oriunda de Villa Ramallo, permanecía internada cuando personas aún no identificadas le sustrajeron su tarjeta bancaria. Posteriormente, fue utilizada para abonar una deuda por consumo de energía eléctrica en la Cooperativa de Servicios Públicos de Ramallo (COOSPRAL), por un monto cercano a los 400 mil pesos.

    Falleció sin poder denunciar lo ocurrido

    La situación adquiere una dimensión aún más dolorosa al confirmarse que el paciente falleció durante su internación, sin haber advertido ni podido denunciar el delito. La maniobra fue descubierta después, cuando familiares revisaron los movimientos bancarios y detectaron operaciones irregulares que jamás habían sido autorizadas.

    Investigación, interrogantes y reclamo de justicia

    El hecho generó una ola de repudio en redes sociales, con fuertes cuestionamientos sobre los controles en el hospital y en el sistema de cobro. La Policía Comunal Primera de Ramallo investiga el caso, analiza registros de pago y cámaras de seguridad, mientras la comunidad exige respuestas y justicia ante un episodio que dejó una profunda herida social.

    Temas
    Dejá tu comentario

