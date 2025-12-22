lunes 22 de diciembre de 2025
    • Ramallo: Museo Municipal reabrió sus puertas luego de su restauración y volvió a ser un punto cultural clave

    Luego de un año de trabajo de puesta en valor, el Museo Municipal de Ramallo Hércules Rabagliati volvió a abrir con un emotivo acto.

    22 de diciembre de 2025 - 11:39
    El Museo Municipal reabrió sus puertas luego de un año de restauración

    Ramallo Ciudad

    Tras un año de intenso trabajo de restauración y reorganización, en Ramallo, el Museo Municipal Hércules Rabagliati reabrió oficialmente sus puertas con un acto que reunió a autoridades locales, referentes culturales y una gran cantidad de vecinos, marcando un nuevo comienzo para uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad.

    Reapertura del Museo Municipal con fuerte respaldo institucional

    La reapertura contó con la presencia del intendente Mauro Poletti; la museóloga Elsa Machado; Javier Obligado; funcionarios municipales; concejales; consejeros escolares; integrantes del movimiento literario Libellula y numerosos vecinos que participaron de una recorrida por las instalaciones renovadas.

    Durante el acto, Elsa Machado tomó la palabra y expresó su agradecimiento al intendente y a los distintos funcionarios que acompañaron el proceso de restauración. “Gracias al apoyo recibido y al trabajo en equipo, hoy esto es posible”, señaló con emoción ante los presentes, destacando el esfuerzo sostenido durante todo el año.

    El programa Acompañados y el trabajo en equipo

    A su turno, el intendente Mauro Poletti puso en valor la tarea realizada por Elsa Machado junto a Jorge Blanco, Miguel Lugo y los integrantes del programa municipal Acompañados, además del equipo de la Secretaría a cargo de Marcela Isarra.

    En ese marco, Poletti remarcó la importancia del programa Acompañados, que tendrá su habitual receso durante enero para retomar las actividades en marzo. “Se trata de una iniciativa que promueve la capacitación, la inclusión y la inserción laboral, integrada por personas con discapacidad, desocupados y jubilados”, explicó el jefe comunal.

    Actividades culturales y mejoras realizadas en el museo

    La jornada continuó con una serie de actividades culturales que dieron vida al renovado espacio. La apertura estuvo a cargo del movimiento literario Libellula, cuyas integrantes compartieron el emotivo poema “Sembrar semillas”. Luego se presentaron el ballet Renacer, la biblioteca móvil y el cierre de los talleres culturales.

    También se realizó el cierre de los talleres de deporte y de desarrollo de la comunidad, consolidando al museo como un punto de encuentro para distintas expresiones artísticas y sociales.

    En cuanto a las obras realizadas, se llevaron adelante tareas de restauración de piezas y placas históricas, reubicación del patrimonio en sus espacios correspondientes, pintura y arreglos de paredes interiores, mejoras en los pisos, acondicionamiento del patio, pintado del aljibe y del frente del edificio.

    Además, se incorporó una nueva sala destinada a albergar elementos pertenecientes a la antigua Municipalidad, ampliando así el recorrido histórico y el valor patrimonial del Museo Municipal Hércules Rabagliati.

