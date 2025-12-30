Ramallo: Cecilia Giammaria demandó a Poletti para frenar la nueva tasa al combustible

La concejal de HECHOS, Cecilia Giammaria, interpuso una medida cautelar contra la Municipalidad de Ramallo para suspender la creación de la tasa vial que grava el consumo de combustible (líquido y gas) en un 2% perjudicando el bolsillo de los vecinos de Ramallo. El Informante

La concejala Cecilia Giammaria, del bloque HECHOS, presentó una medida cautelar contra la Municipalidad de Ramallo para frenar la aplicación de una nueva tasa al combustible, impulsada por el intendente Mauro Poletti. El gravamen, aprobado por el oficialismo, impactaría de manera directa en el precio de la nafta y el gasoil que pagan los vecinos.

Nueva tasa al combustible en Ramallo La acción judicial apunta a suspender un artículo incorporado recientemente al Código Tributario Municipal, denominado “Tasa de Mantenimiento Vial y Control de Tránsito Pesado”. La norma establece un recargo por cada litro de combustible expendido en estaciones de servicio locales, un costo que se trasladaría de forma inmediata al consumidor final.

Denuncian falta de debate y abuso de mayoría Desde el bloque HECHOS cuestionaron con dureza el procedimiento de aprobación de la ordenanza. Según denunciaron, la iniciativa fue votada sin un debate profundo ni instancias de consulta pública, reflejando —a su entender— el accionar automático del bloque oficialista, que cuenta con mayoría propia en el Concejo Deliberante.

Reclamo judicial por una tasa inconstitucional En su presentación, Giammaria sostuvo que el tributo es inconstitucional por no contemplar una contraprestación concreta. Afirmó que no existe un servicio específico que justifique el cobro y advirtió que se trata de un mecanismo meramente recaudatorio. La cautelar busca ahora que la Justicia suspenda la medida y evite que Ramallo tenga uno de los combustibles más caros de la región.

