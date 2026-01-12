lunes 12 de enero de 2026
    • No le alcanzó: Racing ganó pero quedó eliminado del Regional Federal Amateur

    Pese al triunfo 1 a 0 en Pergamino, el Bohemio no logró revertir la serie de cuartos de final ante Colón de Chivilcoy, que había triunfado 3 a 1 en la ida.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    12 de enero de 2026 - 15:14
    Racing se despidió de pie: ganó la revancha 1 a 0 pero no fue suficiente.

    @michaelfotografiasok
    A pesar del triunfo, el resultado no fue suficiente para revertir la serie, ya que la derrota 3 a 1 en el encuentro de ida determinó un global de 3-2 a favor de Colón, que avanzó a las semifinales y continúa en carrera por uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A. El único gol del partido fue convertido por Esteban López, de tiro libre, en un encuentro que contó con un muy buen marco de público y un clima acorde a la trascendencia de la instancia.

    Tal como se preveía, Racing salió decidido a buscar el resultado que le permitiera soñar con la clasificación. Con actitud y empuje constante, el equipo dirigido por Eugenio Carranza intentó imponer condiciones desde el inicio, sabiendo que necesitaba al menos dos goles para forzar la definición.

    El Bohemio encontró el desnivel en una pelota parada. El preciso remate de Esteban López le dio la ventaja y reavivó la ilusión, pero pese a buscarlo hasta el final no pudo lograr el tanto que lo lleve a la definición por penales.

    Cierre de una buena campaña

    Más allá de la eliminación, Racing cerró una campaña positiva en el Regional Federal Amateur, superando la actuación de la temporada anterior, cuando había quedado eliminado en los octavos de final. El equipo mostró competitividad y carácter para afrontar instancias decisivas, consolidándose como uno de los protagonistas de la región.

    Colón de Chivilcoy, por su parte, avanzó a las semifinales y enfrentará al ganador de la llave entre Rivadavia de Lincoln y Villa Belgrano de Junín, cuya revancha se disputará este lunes. La otra semifinal de la Región Bonaerense Pampeana Norte la protagonizarán Escobar FC y Unidos de Lisandro Olmos.

    Para Racing, el camino en el Regional llegó a su fin, pero con la tranquilidad de haber dejado una imagen digna y de haber estado a la altura de un torneo exigente, que vuelve a marcar el camino a seguir en busca del gran objetivo: el ascenso al Torneo Federal A.

