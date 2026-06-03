Reabrió la oficina de PAMI en Pérez Millán y los afiliados ya pueden hacer trámites sin viajar

Los afiliados de PAMI de Pérez Millán volvieron a contar con atención presencial en su localidad tras la reapertura de la oficina que permaneció cerrada durante un tiempo y cuya vuelta al funcionamiento era uno de los reclamos más recurrentes de jubilados y pensionados de la zona.

Los jubilados y pensionados de Pérez Millán recuperaron un servicio clave con la reapertura de la oficina de PAMI, que ya brinda atención presencial para consultas y trámites. La medida evita traslados a otras ciudades y responde a un reclamo sostenido de los afiliados de la localidad.

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La oficina de PAMI de Pérez Millán reabrió sus puertas luego de permanecer cerrada durante un tiempo, situación que había generado numerosas dificultades para los afiliados que necesitaban realizar gestiones vinculadas a la obra social.

Con la vuelta de la atención presencial, los beneficiarios pueden resolver consultas, iniciar trámites y recibir asesoramiento sin tener que viajar a otras localidades, reduciendo costos y tiempos de espera.

Mauro Petunchi, responsable de esta nueva etapa de la dependencia, destacó que la reapertura fue posible gracias a una serie de gestiones iniciadas durante el año pasado.

“Sabíamos que la oficina estaba cerrada y que había reclamos de vecinos para que volviera a funcionar. En principio no estaba previsto reabrirla, pero se trabajó mucho y finalmente se pudo lograr”, señaló.

Según explicó, durante los primeros días de funcionamiento se registró una importante demanda de consultas relacionadas con medicamentos, estudios médicos y trámites que habían quedado pendientes durante el período de cierre.

Qué trámites se pueden realizar y cuáles son los horarios

Actualmente, la sede permite gestionar prestaciones médicas, realizar consultas administrativas, cargar recetas y recibir orientación sobre distintos servicios que ofrece PAMI.

Además de agilizar los trámites, la oficina brinda atención personalizada a los afiliados. “Hoy el beneficiario tiene con quién venir a hablar, sabe que va a tener una respuesta, le ahorra un viaje y también un dolor de cabeza. Eso es muy importante”, expresó Petunchi.

La oficina funciona en la sala con ingreso por calle Manfredi y atiende al público de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

La reapertura representa una mejora significativa para los jubilados y pensionados de Pérez Millán y localidades cercanas, que vuelven a contar con un punto de atención cercano para resolver sus necesidades vinculadas a PAMI.