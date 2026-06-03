miércoles 03 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Reabrió la oficina de PAMI en Pérez Millán y los afiliados ya pueden hacer trámites sin viajar

    La dependencia volvió a atender de manera presencial y permite realizar consultas, gestiones y asesoramiento en la propia localidad de Pérez Millán.

    3 de junio de 2026 - 15:00
    Los afiliados de PAMI de Pérez Millán volvieron a contar con atención presencial en su localidad tras la reapertura de la oficina que permaneció cerrada durante un tiempo y cuya vuelta al funcionamiento era uno de los reclamos más recurrentes de jubilados y pensionados de la zona.

    Los afiliados de PAMI de Pérez Millán volvieron a contar con atención presencial en su localidad tras la reapertura de la oficina que permaneció cerrada durante un tiempo y cuya vuelta al funcionamiento era uno de los reclamos más recurrentes de jubilados y pensionados de la zona.

    lavozderamallo.com.ar

    Los jubilados y pensionados de Pérez Millán recuperaron un servicio clave con la reapertura de la oficina de PAMI, que ya brinda atención presencial para consultas y trámites. La medida evita traslados a otras ciudades y responde a un reclamo sostenido de los afiliados de la localidad.

    Lee además
    Las autoridades educativas de la región oficializaron la restitución del uso de mochilas para los alumnos de la Escuela Secundaria 4, medida que había sido suspendida de forma preventiva tras una amenaza de seguridad.

    Escuela Secundaria 4 de San Pedro: los alumnos vuelven a ingresar con mochilas tras la amenaza
    Los casos fueron registrados en la provincia de Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estos, en lo que va del año, el número asciende a 47. Recomiendan continuar reforzando las medidas de prevención.

    Hantavirus: confirmaron un caso en Arrecifes y ya suman 47 contagios en lo que va del año

    PAMI volvió a atender en Pérez Millán

    La oficina de PAMI de Pérez Millán reabrió sus puertas luego de permanecer cerrada durante un tiempo, situación que había generado numerosas dificultades para los afiliados que necesitaban realizar gestiones vinculadas a la obra social.

    Con la vuelta de la atención presencial, los beneficiarios pueden resolver consultas, iniciar trámites y recibir asesoramiento sin tener que viajar a otras localidades, reduciendo costos y tiempos de espera.

    Gestiones para recuperar un servicio muy reclamado

    Mauro Petunchi, responsable de esta nueva etapa de la dependencia, destacó que la reapertura fue posible gracias a una serie de gestiones iniciadas durante el año pasado.

    “Sabíamos que la oficina estaba cerrada y que había reclamos de vecinos para que volviera a funcionar. En principio no estaba previsto reabrirla, pero se trabajó mucho y finalmente se pudo lograr”, señaló.

    Según explicó, durante los primeros días de funcionamiento se registró una importante demanda de consultas relacionadas con medicamentos, estudios médicos y trámites que habían quedado pendientes durante el período de cierre.

    Qué trámites se pueden realizar y cuáles son los horarios

    Actualmente, la sede permite gestionar prestaciones médicas, realizar consultas administrativas, cargar recetas y recibir orientación sobre distintos servicios que ofrece PAMI.

    Además de agilizar los trámites, la oficina brinda atención personalizada a los afiliados. “Hoy el beneficiario tiene con quién venir a hablar, sabe que va a tener una respuesta, le ahorra un viaje y también un dolor de cabeza. Eso es muy importante”, expresó Petunchi.

    La oficina funciona en la sala con ingreso por calle Manfredi y atiende al público de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

    La reapertura representa una mejora significativa para los jubilados y pensionados de Pérez Millán y localidades cercanas, que vuelven a contar con un punto de atención cercano para resolver sus necesidades vinculadas a PAMI.

    Temas
    Seguí leyendo

    Escuela Secundaria 4 de San Pedro: los alumnos vuelven a ingresar con mochilas tras la amenaza

    Hantavirus: confirmaron un caso en Arrecifes y ya suman 47 contagios en lo que va del año

    Hallan en Rojas una Nissan Frontier incendiada con pedido de secuestro por hurto agravado

    Villa Ramallo: Conducía con 2,61 gramos de alcohol en sangre y fue aprehendido

    San Pedro: Comienza la campaña de residuos electrónicos, dónde llevar los aparatos en desuso

    San Pedro: El Hospital SADIV brindará una capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ganó en Lincoln, cortó la mala racha y se ilusiona en el Federal A

    Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma

    San Pedro recibe un encuentro nacional de hotelería y proyecta fortalecer el turismo sindical

    Festival solidario en San Antonio de Areco: música, juegos y donaciones para ayudar al Hogar San Camilo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los casos fueron registrados en la provincia de Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estos, en lo que va del año, el número asciende a 47. Recomiendan continuar reforzando las medidas de prevención.

    Hantavirus: confirmaron un caso en Arrecifes y ya suman 47 contagios en lo que va del año

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Martín Raisi y José María Cifiuentes, tras conocerse el resultado altamente positivo para la delegación de Pergamino.

    El Departamento de Cibercrimen de Pergamino se consagra entre los cinco mejores del mundo
    Martín de la Costa en acción en el segundo torneo del Circuito Nacional FATeMA.

    Martín de la Costa sigue elevando su nivel en el tenis de mesa adaptado

    La Copa Mundial de Fútbol 2026 llega con una oferta de transmisión fragmentada entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming.
    Tendencias

    Dónde ver los 104 partidos de la Copa Mundial de Fútbol: las señales que los transmiten

    Los afiliados de PAMI de Pérez Millán volvieron a contar con atención presencial en su localidad tras la reapertura de la oficina que permaneció cerrada durante un tiempo y cuya vuelta al funcionamiento era uno de los reclamos más recurrentes de jubilados y pensionados de la zona.

    Reabrió la oficina de PAMI en Pérez Millán y los afiliados ya pueden hacer trámites sin viajar

    Con esta nueva baja ya son tres los pediatras que decidieron alejarse de sus funciones, en el Hospital San José, desde que la problemática comenzó a visibilizarse públicamente, hace un mes.

    La crisis que no se detiene en el Hospital San José de Pergamino: otra renuncia golpea a Pediatría