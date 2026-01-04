domingo 04 de enero de 2026
    • Racing busca dar el primer paso hacia las semifinales del Regional

    El Bohemio visitará, desde las 20:15, a Colón de Chivilcoy por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Bonaerense Norte del Regional Amateur.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de enero de 2026 - 07:10
    RACING CLUB PERGAMINO

    Racing de Pergamino afrontará este domingo por la noche uno de sus compromisos más importantes cuando visite a Colón de Chivilcoy, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. El duelo, que comenzará a las 20:15 en el estadio “Juan Lucio Zanichelli” y contará con el arbitraje de Tomás Borrasca, de la Liga de Mercedes.

    El encuentro marcará el regreso de la competencia luego del parate por las fiestas de fin de año y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con aspiraciones de seguir avanzando en un certamen que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026. Para el “Bohemio”, además, será una nueva prueba de carácter fuera de casa, con la premisa de repetir lo hecho en la serie anterior y llegar bien posicionado a la definición en el estadio “Carlos Morales” del barrio Ameghino.

    Un Racing en crecimiento

    El Bohemio dirigido por Eugenio Carranza atraviesa un momento positivo, respaldado por una campaña sólida y por la clasificación lograda en los octavos de final frente a Compañía de Salto. En aquella serie, Racing mostró personalidad y eficacia: ganó 3 a 2 como visitante en el partido de ida y luego igualó 1 a 1 en el “Carlos Morales”, resultado que le permitió avanzar con justicia a la siguiente instancia.

    Ese cruce dejó señales claras del equipo que pretende ser Racing en este tramo decisivo del torneo: orden táctico, solidez defensiva, paciencia para administrar ventajas y la capacidad de golpear en momentos clave. Además, el acompañamiento de su gente en Pergamino fue un factor determinante, algo que volverá a jugar a su favor en la revancha.

    Como ocurrió ante Compañía, Racing tendrá la ventaja de definir la serie en condición de local. El partido de vuelta se disputará el domingo próximo en el “Carlos Morales”, escenario donde el conjunto del barrio Ameghino se hace fuerte y donde buscará sellar la clasificación a la instancia de semifinales.

    Colón, un rival de cuidado

    Colón de Chivilcoy llega a esta instancia tras dejar en el camino a Argentino de Chacabuco en los octavos de final, demostrando ser un equipo competitivo y con oficio para este tipo de eliminatorias. Para este tramo del torneo sumó como refuerzos a Nicolás Roldán, Jonathan Campos y Gonzalo Mercado. Con el respaldo de su gente y la obligación de hacerse fuerte como local, el conjunto chivilcoyano intentará sacar ventaja en este primer cruce.

    Racing sabe que se encontrará con un rival que propondrá un partido disputado y que buscará imponer condiciones desde el inicio. Por eso, la concentración y la inteligencia táctica serán claves para sostener el plan de juego y minimizar errores en un contexto de alta exigencia.

    Objetivo: volver bien parado

    Durante el receso, el plantel de Racing trabajó con la intención de no perder ritmo y llegar en óptimas condiciones a esta instancia. El cuerpo técnico puso el foco en mantener la intensidad, ajustar detalles y reforzar la idea de juego que le permitió al equipo llegar hasta aquí.

    El objetivo para este domingo es claro: lograr un buen resultado como visitante que le permita encarar la revancha con tranquilidad, sin asumir riesgos innecesarios pero con la ambición de ser protagonista. Un empate o incluso una victoria fuera de casa sería un paso importante, aunque el mensaje interno es que la serie se definirá recién en Pergamino.

    Lo que viene en el camino

    El cruce entre Racing y Colón es uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Región Bonaerense Pampeana Norte. El ganador de la serie se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Rivadavia de Lincoln y Villa Belgrano de Junín (la ida se jugará el martes 6 a las 21:00 en Lincoln), lo que agrega aún más valor a esta llave. Los otros dos cruces de cuartos de final son Nápoli Argentino de Ranelagh-Escobar FC (este domingo a las 17:00) y Regatas de San Nicolás-Unidos de Lisandro Olmos (este domingo a las 17:30).

    Con el sueño del ascenso cada vez más cerca, Racing inicia este domingo en Chivilcoy una nueva etapa de su camino. Serán 90 minutos para competir, resistir y buscar, sabiendo que la historia continuará una semana más tarde en el “Carlos Morales”, ante su gente y con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.

