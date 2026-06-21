Racing va por el primer paso hacia la final del Torneo 6 Ligas

La ilusión de Racing de Pergamino sigue creciendo en el Torneo 6 Ligas y este domingo afrontará un nuevo desafío de alto voltaje. El equipo dirigido por Eugenio Carranza recibirá desde las 15:00 en el “Carlos Morales” a Defensores de Salto en el partido de ida de las semifinales , una instancia que lo tiene nuevamente entre los protagonistas del certamen regional.

El Bohemio intentará hacerse fuerte en el barrio Ameghino y conseguir un resultado favorable que le permita viajar con mayor tranquilidad a Salto para disputar la revancha, donde se definirá el pase a la final.

Racing llega a esta instancia luego de una destacada campaña que lo convirtió en el único representante de la Liga de Fútbol de Pergamino que continúa en competencia. Una situación que vuelve a repetirse respecto de la edición 2025, cuando el torneo se disputó bajo la denominación 5 Ligas-6 Ciudades y Racing también fue el equipo pergaminense que más lejos llegó, alcanzando las semifinales antes de ser eliminado por Compañía General de Salto, que posteriormente se consagró campeón. Ahora, con la experiencia acumulada y la ilusión intacta, buscará superar aquella actuación y meterse entre los dos mejores equipos del campeonato.

La clasificación a semifinales ratificó el buen momento que atraviesa Racing en el Torneo 6 Ligas. En los cuartos de final eliminó a Porteño de Colón tras imponerse por un global de 5 a 3. La serie quedó encaminada con la contundente victoria por 4 a 1 (goles de Paltenean, Matías Varela, Bruno Pautazzo y Guido Montero) lograda en Pergamino, resultado que le permitió afrontar la revancha con una ventaja importante. Si bien en Colón cayó por 2 a 1 (el gol bohemio lo anotó Lorenzo Valiente), el equipo supo sostener la diferencia conseguida en el estadio “Carlos Morales” y selló su clasificación entre los cuatro mejores del certamen.

Aquella llave dejó en evidencia una de las principales fortalezas del conjunto de Carranza: la capacidad para sacar diferencias en condición de local y luego administrar la ventaja en escenarios exigentes. Precisamente esa receta intentará repetir este domingo frente a Defensores.

Un rival que llega fortalecido

Defensores de Salto se ganó su lugar en semifinales luego de eliminar a CUSA de Salto en una serie muy equilibrada. El “Loro”, dirigido por el pergaminense Guillermo Narbiloni, se impuso por un global de 2 a 0 y cerró la clasificación con una victoria 1 a 0 como local gracias al gol convertido por Marcos Fredes a los 43 minutos.

En ese encuentro, Narbiloni modificó el esquema habitual y apostó por una formación más equilibrada, con una línea de cuatro defensores y tres mediocampistas de recuperación, buscando solidez y orden táctico. El planteo dio resultado porque Defensores controló el desarrollo del partido y, aunque no desplegó un juego brillante, logró neutralizar a un rival que llegaba con aspiraciones de protagonismo.

El equipo del Barrio Central mostró una estructura sólida, capacidad para competir en partidos cerrados y eficacia para aprovechar sus oportunidades, características que lo convierten en un adversario de cuidado para Racing.

Hacerse fuerte en casa

La localía aparece como un factor determinante para las aspiraciones del conjunto pergaminense. Racing sabe que buena parte de sus posibilidades de alcanzar la final dependerán de la diferencia que pueda construir en los primeros 90 minutos.

Ya ocurrió en la serie frente a Porteño, cuando logró imponerse con autoridad en Pergamino y luego defender la ventaja en la revancha. Por eso, el objetivo será repetir una actuación sólida ante su gente y llegar bien posicionado al desquite en Salto.

El equipo de Carranza ha demostrado personalidad en los encuentros decisivos y cuenta con futbolistas que atraviesan un positivo presente, además de un plantel que combina experiencia y juventud para afrontar este tipo de compromisos.

Al igual que ocurrió en los octavos y cuartos de final, la serie semifinal se disputará a dos partidos. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles una vez completados los 180 minutos, el clasificado a la final se definirá con remates desde el punto del penal. Por eso, cada gol puede resultar determinante en una llave que se anticipa muy pareja entre dos equipos que llegan con méritos suficientes para pelear por el título.

Este domingo, ante su público y en el estadio “Carlos Morales”, el Bohemio tendrá una nueva oportunidad para dar otro paso histórico y acercarse al gran objetivo de la temporada: jugar la final y pelear por el título regional.