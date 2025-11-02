lunes 03 de noviembre de 2025
    • Tragedia en la ruta 32: una joven murió tras un despiste y vuelco descontrolado a la ribera de un arroyo

    Una joven perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo, al despistar y volcar su furgón en la ruta 32, cerca de El Socorro.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    2 de noviembre de 2025 - 20:33
    María Paz Guasco Bengochea, de 24 años, murió en forma instantánea por los letales traumatismos sufridos en los impactos del vehículo utilitario que conducía al salir despistado y caer a la ribera dl arroyo Las Escobas que atraviesa por debajo la ruta provincial 32 cerca de El Socorro.

    María Paz Guasco Bengochea, de 24 años, murió en forma instantánea por los letales traumatismos sufridos en los impactos del vehículo utilitario que conducía al salir despistado y caer a la ribera dl arroyo Las Escobas que atraviesa por debajo la ruta provincial 32 cerca de El Socorro.

    LA OPINION
    María Paz Guasco Bengochea, de 24 años, murió en forma instantánea por los letales traumatismos sufridos en los impactos del vehículo utilitario que conducía al salir despistado y caer a la ribera dl arroyo Las Escobas que atraviesa por debajo la ruta provincial 32 cerca de El Socorro.

    María Paz Guasco Bengochea, de 24 años, murió en forma instantánea por los letales traumatismos sufridos en los impactos del vehículo utilitario que conducía al salir despistado y caer a la ribera dl arroyo Las Escobas que atraviesa por debajo la ruta provincial 32 cerca de El Socorro.

    LA OPINION

    Una joven de 24 años murió en la madrugada de este domingo al protagonizar un siniestro vial sobre la ruta provincial 32, a la altura de El Socorro, cuando perdió el control del vehículo utilitario que conducía y terminó cayendo a la ribera del arroyo Las Escobas, en el partido de Pergamino.

    Maria Paz Guasco Bengochea, domiciliada en la ciudad bonaerense de Florentino Ameghino, empleada de la empresa Agroceres PIC, que se dedica a la venta de genética porcina para mejorar rodeos de cría.

    Tragedia vial

    Maria Paz Guasco Bengochea murio en siniestro vial en la ruta provincial 32 Pergamino 001
    María Paz Guasco Bengochea quedó fallecida y atrapada dentro del habitáculo de la cabina del vehículo utilitario y costó mucho trabajo a los rescatistas quitarla del interior.

    María Paz Guasco Bengochea quedó fallecida y atrapada dentro del habitáculo de la cabina del vehículo utilitario y costó mucho trabajo a los rescatistas quitarla del interior.

    La intervención policial ocurrió alrededor de las 5:20 al ser alertados por automovilistas que vieron el vehículo siniestrado. El letal despiste y vuelco habría ocurrido en horario nocturno, cuando la víctima se desplazaba en dirección Rosario–Pergamino al mando de un vehículo utilitario tipo furgón Peugeot Partner blanco. Por causas que son materia de investigación, la joven salió despistada de la cinta asfáltica, volcó y cayó debajo del puente, donde el vehículo quedó detenido sobre el terreno lindante al cauce, sin contacto con el agua.

    Personal del Destacamento de Seguridad Vial El Socorro, a cargo del jefe de turno Maximiliano Solioz, acudió de inmediato al lugar tras el aviso de un automovilista que alertó al servicio de emergencias 911 sobre el despiste. Al llegar, los efectivos constataron la presencia del vehículo siniestrado con la conductora atrapada en el interior.

    Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME Pergamino, cuyo médico de guardia, el doctor Baroni, confirmó el fallecimiento de la mujer debido a los múltiples traumatismos sufridos en el impacto. Entre las lesiones, trascendió que presentaba fracturas de pelvis, de cráneo, mandibular y fracturas expuestas en las extremidades inferiores.

    Maria Paz Guasco Bengochea murio en siniestro vial en la ruta provincial 32 Pergamino 003
    María Paz Guasco Bengochea quedó fallecida y atrapada dentro del habitáculo de la cabina del vehículo utilitario y costó mucho trabajo a los rescatistas quitarla del interior.

    María Paz Guasco Bengochea quedó fallecida y atrapada dentro del habitáculo de la cabina del vehículo utilitario y costó mucho trabajo a los rescatistas quitarla del interior.

    Bomberos Voluntarios de El Socorro trabajaron en el rescate del cuerpo, que permanecía atrapado entre los restos del habitáculo. Posteriormente, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y procedió al relevamiento fotográfico y planimétrico del lugar.

    La zona permaneció interrumpida al tránsito por varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales y de remoción del rodado. Las actuaciones fueron caratuladas como “Averiguación de causales de muerte”, con intervención de la Unidad de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari.

    El accidente generó consternación entre los habitantes de la región y volvió a poner en evidencia la peligrosidad de ese tramo de la ruta 32, especialmente en horarios nocturnos y con neblina, donde se han registrado otros siniestros de características similares.

    La jefa del Destacamento policial El Socorro, Brenda Alderete, estuvo a cargo de las actuaciones para la Fiscalía 8 cuyo titular es Furnari.

    Maria Paz Guasco Bengochea murio en siniestro vial en la ruta provincial 32 Pergamino 002
    El vehículo cayó desde la ruta 32 hacia la altura del cauce del Arroyo Las Escobas.

    El vehículo cayó desde la ruta 32 hacia la altura del cauce del Arroyo Las Escobas.

    María Paz Guasco Bengochea, de 24 años, murió en forma instantánea por los letales traumatismos sufridos en los impactos del vehículo utilitario que conducía al salir despistado y caer a la ribera dl arroyo Las Escobas que atraviesa por debajo la ruta provincial 32 cerca de El Socorro.

    Tragedia en la ruta 32: una joven murió tras un despiste y vuelco descontrolado a la ribera de un arroyo

